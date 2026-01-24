Tối qua, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vô cùng "nghẹt thở", diễn biến kịch tính đến phút cuối khiến khán giả đứng ngồi không yên. Khi chiến thắng gọi tên U23 Việt Nam, mạng xã hội gần như vỡ trận trong cảm xúc hân hoan, và dàn sao Việt cũng không nằm ngoài bầu không khí rộn ràng ấy.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc bật khóc vì quá sung sướng trước chiến thắng của đội nhà. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn nhanh chóng hòa vào dòng người xuống đường đi "bão", ghi lại không khí náo nhiệt, tưng bừng của cổ động viên Việt Nam sau những khoảnh khắc lịch sử.

Hoà Minzy hoà vào dòng người đi "bão" tưng bừng tối qua (Clip: Hoà Minzy)

Hoà Minzy bật khóc khi U23 Việt Nam chính thức giành chiến thắng sau trận bóng vô cùng căng thẳng (ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Hari Won cũng đăng bài chúc mừng đội tuyển Việt Nam với cảm xúc phấn khích không kém. Đáng chú ý, ngay sau đó, Trấn Thành bất ngờ để lại lời nhắn… xin lỗi bà xã đầy hài hước: "Xin lỗi vợ yêu nhưng U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc rồi. Việt Nam vô địch, một trận đấu quá xúc động, tụi em giỏi quá".

Hari Won chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đá bóng với U23 Hàn Quốc (Ảnh: FBNV)

Sau đó Trấn Thành có chia sẻ hài hước xin lỗi vợ (ảnh: FBNV)

Ngoài ra, dàn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu Việt cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng. Khánh Vân, Ngọc Hằng, Thanh Thủy và Lê Hoàng Phương, Ngô Kiế Huy, Cris Phan... đều chia sẻ niềm tự hào, gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam sau trận cầu đáng nhớ. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng điểm chung là tinh thần phấn khởi, tự hào lan tỏa khắp mạng xã hội.

Cris Phan dành lời khen ngợi cho tinh thần đội tuyển Việt Nam (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Thiên Ân vỡ oà khi Việt Nam chiến thắng (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Thanh Thuỷ cũng hoà vào không khí chung (ảnh: FBNV)

"Fan cứng" của bóng đá là Ngô Kiến Huy cũng không nằm ngoài cuộc vui (ảnh: FBNV)