Ngày 23/1, tờ 163 đưa tin MXH Weibo đang dậy sóng với thông tin Angelababy đang bí mật yêu đương với nam ca sĩ Quan Triết. Một người hâm mộ cho biết đã trông thấy cặp sao xuống phố hẹn hò cùng nhau. Ngay lập tức, dân tình đã đổ xô truy tìm info của Quan Triết. Theo đó, Quan Triết sinh năm 1981, là ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, sự nghiệp của Quan Triết rất mờ nhạt. Danh tiếng của anh còn kém xa Angelababy. Nếu so kè ngoại hình, địa vị và tài sản với chồng cũ minh tinh Hong Kong (Trung Quốc), Quan Triết được nhận định là chỉ có thể "xách dép" cho Huỳnh Hiểu Minh. Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc còn cho biết Quan Triết đã kết hôn với 1 cô gái ngoại quốc và có 3 con. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng thường xuyên đăng ảnh gia đình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Angelababy và Quan Triết vướng nghi vấn hẹn hò. Năm 2023, nữ diễn viên từng bị tung clip đi bar cùng nhau, thậm chí còn được phát hiện cùng đi trượt tuyết ở Cát Lâm (Trung Quốc). Thời điểm đó, fanclub Angelababy đã phản đối dữ dội mối quan hệ giữa nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng và Quan Triết. Hiện tại, nhiều người tỏ ra bán tín bán nghi với thông tin Baby cặp kè Quan Triết, chen chân vào hôn nhân của người khác. Số khác cho rằng nhiều khả năng họ chỉ là đồng nghiệp thân tình trong showbiz. Trước nghi vấn tình ái ầm ĩ với Quan Triết, Angelababy vẫn chưa lên tiếng phản hồi.



MXH Weibo bất ngờ rầm rộ tin Angelababy hẹn hò ca sĩ Quan Triết. Ảnh: Weibo.

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) từng cùng Quan Triết đi trượt tuyết...

... và thậm chí là đi bar. Đây được cho là bằng chứng tình ái của cặp sao.

Quan Triết bị chê thua kém chồng cũ của Angelababy về mọi mặt, thậm chí có nguồn tin cho biết nam ca sĩ đã có vợ và 3 con. Ảnh: Weibo.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2022, chuyện tình cảm của Angelababy nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trong khi chồng cũ hẹn hò với nhiều mỹ nữ và thậm chí là đã có con gái với người mẫu Diệp Kha, Angelababy lại có đời tư kín đáo, dành nhiều thời gian nuôi dạy con trai Tiểu Hải Miên và cố gắng vực dậy sự nghiệp

Angelababy từng là tiểu hoa đán 85 hàng đầu showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô đã rơi vào chuỗi ngày sóng gió, sụp đổ theo cách chưa từng thấy sau khi đi xem show diễn thoát y của Lisa tại Pháp vào năm 2023. Sau vụ ồn ào, Angelababy bị "phong sát ngầm", không được lộ diện ở các sự kiện giải trí, sóng truyền hình và không được hoạt động trên MXH trong nhiều tháng.

Hậu thoát án phạt cấm sóng, nữ diễn viên đã nỗ lực quay lại ngành giải trí gần 2 năm qua, nhưng không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Cô rơi vào cảnh thất nghiệp triền miên. Hiện tại, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Angelababy đang loay hoay lấy lại danh tiếng sau vụ bị cấm sóng ngầm. Ảnh: Weibo.

Nguồn: 163, Sohu