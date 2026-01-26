Vụ Cha Eun Woo trốn thuế 356 tỷ đồng: IU - Ha Ji Won cùng dàn sao bị réo gọi

Bê bối trốn thuế 20 tỷ won (khoảng 356 tỷ đồng) của Cha Eun Woo đang là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Ồn ào này thu hút sự chú ý của dư luận về việc tuân thủ nộp thuế trong ngành giải trí Hàn Quốc. Giờ đây tâm điểm đang hướng về những người nổi tiếng khác được xem là "gương mẫu" trong việc nộp thuế.

Tại Hàn Quốc, Cục Thuế Quốc gia vinh danh những cá nhân đã trung thực nộp thuế và có những đóng góp đáng kể cho ngân sách quốc gia vào “Ngày Người Nộp Thuế” (3/3). Những người nổi tiếng có thành tích nộp thuế tốt được lựa chọn và trao tặng danh hiệu “người nộp thuế gương mẫu”, và qua nhiều năm, việc những người nổi tiếng này trở thành đại sứ của Cục Thuế Quốc gia đã trở thành thông lệ.

Trái ngược với Cha Eun Woo, nhiều ngôi sao được vinh danh vì nộp thuế đầy đủ. Ảnh: X

Gần đây nhất là năm 2025, các diễn viên Ji Jin Hee và Park Ha Sun đã nhận được Bằng khen của Tổng thống, thể hiện giá trị của việc tuân thủ nộp thuế một cách nghiêm túc. Năm 2024, các diễn viên Han Hyo Joo và Hwang Jung Min được vinh danh, trong khi năm 2023, Kim Soo Hyun và Song Ji Hyo được trao giải thưởng và bổ nhiệm làm đại sứ Cục Thuế Quốc gia.

Nữ diễn viên Ha Ji Won thậm chí còn lập kỷ lục hiếm hoi khi được chọn là người đóng thuế gương mẫu một lần nữa vào năm 2024. Đây là lần thứ 2 cô nhận được vinh dự này, sau lần đầu tiên nhận được Bằng khen của Tổng thống vào năm 2014.

Những người nổi tiếng đóng thuế gương mẫu khác bao gồm Lee Seung Gi và Jo Bo Ah năm 2022, Jo Jung Suk và Park Min Young năm 2021, Lee Seo Jin và IU năm 2020, Lee Je Hoon và Seo Hyun Jin năm 2019, Ha Jung Woo và Kim Hye Soo năm 2018, Yoo Hae Jin và Sung Yuri năm 2017, và Jo In Sung và Choi Ji Woo năm 2016.

Nhiều ngôi sao như IU, Ha Ji Won, Park Ha Sun, Ji Jin Hee... được Chính phủ vinh danh vì nộp thuế đầy đủ. Ảnh: Pinterest

Những người nộp thuế gương mẫu nhận được Bằng khen của Tổng thống được hưởng nhiều quyền lợi khác nhau, bao gồm miễn kiểm toán thuế trong 3 năm, miễn yêu cầu thế chấp để gia hạn thời hạn thanh toán và ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Với ồn ào trốn thuế của Cha Eun Woo, giá trị của những ngôi sao đã xây dựng được lòng tin thông qua việc luôn luôn nộp thuế một cách gương mẫu đang được đánh giá cao hơn bao giờ hết trong ngành giải trí.

Trong suốt sự nghiệp, Cha Eun Woo được biết đến là "thiên tài gương mặt" đẹp không góc chết cùng hình tượng sạch scandal. Điều này giúp anh dù ca hát - diễn xuất không mấy nổi bật vẫn vươn lên vị trí sao hạng S, có lượng fan đông đảo và nguồn thu nhập khủng. Tuy nhiên, bê bối trốn thuế số tiền lớn kỷ lục chưa từng có đang khiến sự nghiệp của nam thần sinh năm 1997 lung lay dữ dội. Thậm chí, số tiền trốn thuế của Cha Eun Woo đứng thứ 6 trong giới sao toàn cầu, sau những tên tuổi lừng lẫy như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ronaldo...

Nghi án trốn thuế của Cha Eun Woo vươn tầm thế giới. Ảnh: X

Theo thông báo của cơ quan chức năng vào sáng 22/1, Cục Điều tra số 4 - Cục Thuế Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo từ trước khi anh nhập ngũ vào tháng 7/2025. Trong quá trình này, Cơ quan thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc nộp thuế của nam idol nhóm ASTRO. Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma, cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế.

Cụ thể, giữa Fantagio - công ty quản lý chính thức và Cha Eun Woo tồn tại một pháp nhân trung gian A - 1 công ty do mẹ của nam ca sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ quản lý nghệ sĩ với công ty A. Thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được chia cho Fantagio, công ty A và bản thân nam idol. Tuy nhiên, công ty A không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà chỉ tồn tại trên danh nghĩa - bị nghi là “công ty ma” được Cha Eun Woo và gia đình lập ra để trốn tránh việc đóng mức thuế cao. Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân, nghệ sĩ phải đóng mức thuế suất tối đa khoảng 45%. Trong khi chuyển đổi khoản tiền này thành thu nhập doanh nghiệp, nghệ sĩ sẽ chỉ đóng với mức thuế suất khoảng 20%.

Do công ty A không chứng minh được hoạt động thực tế, Fantagio bị Cục thuế truy thu 82 tỷ won (gần 1.500 tỷ đồng) do bị coi là sử dụng hóa đơn thuế khống. Phần lợi nhuận của công ty A được cho là cuối cùng quay về Cha Eun Woo nên cơ quan thuế kết luận anh chưa nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân.

Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma, cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế. Ảnh: Fantagio

Trước cáo buộc trốn thuế và lập công ty ma để gian lận thuế thu nhập cá nhân, phía Cha Eun Woo phủ nhận. Đại diện nam idol giải thích việc mẹ Cha Eun Woo thành lập công ty A xuất phát từ mối lo ngại sự bất ổn sẽ xảy ra, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai khi Fantagio liên tục thay đổi lãnh đạo. Công ty A là doanh nghiệp quản lý nghệ sĩ được đăng ký hợp pháp, không phải công ty ma và có trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ.

Phía Cha Eun Woo cho biết họ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra tính hợp lý của quyết định thuế nói trên. Nếu yêu cầu được chấp thuận, nam ca sĩ sẽ không phải nộp khoản truy thu 20 tỷ won. Nếu bị bác bỏ, phía Cha Eun Woo có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa Thuế hoặc Hội đồng Trọng tài Thuế Hàn Quốc.

Phía Cha Eun Woo cho biết họ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra tính hợp lý của quyết định thuế nói trên. Ảnh: Dispatch

Sau khi Cha Eun Woo lên tiếng giải thích, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục "bóc trần" dấu hiệu mỹ nam này lươn lẹo, cố ý che giấu sự thật. Theo đó, địa chỉ đăng ký công ty của mẹ Cha Eun Woo không phải là văn phòng công ty đàng hoàng, mà là một nhà hàng lươn nướng. Nhà hàng này do bố mẹ của Cha Eun Woo điều hành nhiều năm qua.

Không chỉ vậy, phía Cha Eun Woo còn bị phát hiện đã yêu cầu bên Cục thuế công khai kết quả điều tra khi anh đã nhập ngũ xong. Do đó, truyền thông nam idol bị nghi vấn trốn vào quân đội để "né bão" dư luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin tiêu cực này khiến hình ảnh Cha Eun Woo càng thêm hoen ố.

Tờ Nate đánh giá Cha Eun Woo đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sắp bị nhấn chìm vì scandal gian lận thuế thu nhập cá nhân. Nếu việc kháng cáo bất thành, Cha Eun Woo được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, bị xóa sổ khỏi giới giải trí Hàn Quốc vì bê bối trốn thuế. Thậm chí, anh có nguy cơ bị xử lý theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, đối mặt án tù 5 năm hoặc thậm chí lĩnh án chung thân, đi kèm theo đó là khoản tiền nộp phạt gấp 2-5 lần so với số tiền trốn thuế. Nếu bị kết tội, Cha Eun Woo sẽ phải đối mặt với mức án tù nêu trên, đồng thời bị phạt số tiền khoảng 40-100 tỷ won (715-1788 tỷ đồng).

Cha Eun Woo bị bóc trần đăng ký văn phòng công ty ở nhà hàng lươn nướng của gia đình. Ảnh: Koreaboo

Nam idol bị nghi trốn vào quân đội "né bão". Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo