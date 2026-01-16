Sự hết thời của 1 Anh Trai Chông Gai: Từng khiến con gái đại gia điên đảo, giờ về quê đi hát đám cưới dạo

Ngô Khắc Quần là ca sĩ thanh xuân của thế hệ 8X-9X trên khắp châu Á. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, từ một gương mặt nghệ sĩ đắt show, anh trượt dốc khó tin về tên tuổi. Thời gian qua, thay vì thấy Ngô Khắc Quần đứng trên sân khấu, thảm đỏ các sự kiện giải trí lớn, người ta lại chỉ thấy anh lầm lũi về quê ngồi vỉa hè bán trái cây mưu sinh, lái máy xúc, chặt mía đi và cả hát đám cưới.

"Bad boy" từng làm tan nát trái tim ái nữ trùm sòng bạc Hà Siêu Liên

Ngô Khắc Quần sinh năm 1979, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nam tính, phong trần và đậm chất "bad boy". Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Ngô Khắc Quần cũng được chú ý không kém. Anh từng có cuộc tình tiêu tốn nhiều giấy mực với Hà Siêu Liên - con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân, giàu khét tiếng đất Macau và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo đó, vào năm 2011, Ngô Khắc Quần vướng tin hẹn hò Hà Siêu Liên. Đến năm 2012, họ bị bắt gặp mặc áo đôi dạo phố. Truyền thông xứ Hương Cảng cho biết Hà Siêu Liên - khi ấy 20 tuổi - yêu Ngô Khắc Quần ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi nam ca sĩ. Dưới sự quyết liệt và chân thành của Hà Siêu Liên, Ngô Khắc Quần đã cho cả hai cơ hội tìm hiểu, hẹn hò.

Ngô Khắc Quần từng khiến Hà Siêu Liên - ái nữ trùm bạc Macau - điên đảo, yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi bị đàm tiếu vì chênh lệch đẳng cấp và tuổi tác. Ngô Khắc Quần năm đó vẫn đang phát triển sự nghiệp, lại hơn Hà Siêu Liên đến 12 tuổi. Ngược lại, Hà Siêu Liên đã nổi danh là thiên kim tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang của gia tộc quyền lực và sở hữu khối tài sản riêng kếch xù.

Dù vậy, Hà Siêu Liên vẫn bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, thậm chí chấp nhận cả việc Ngô Khắc Quần không muốn thừa nhận chuyện tình cảm, công khai cô là bạn gái trước công chúng. Lúc gia đình trùm sòng bạc Macau biết chuyện, họ không hề trách cứ gì về cách hành xử của Ngô Khắc Quần với Hà Siêu Liên. Thậm chí Hà Hồng Sân còn có động thái ngầm thừa nhận chàng rể tương lai khi liên tục mời Ngô Khắc Quần đến với các sự kiện từ thiện của gia tộc. Mẹ Hà Siêu Liên mặc trang phục thuộc nhãn hàng do Ngô Khắc Quần sáng lập. Có thể thấy nam ca sĩ xứ Đài đã được gia đình nhà gái đón nhận nhiệt tình, chỉ chờ cặp đôi chính thức "chốt đơn".

Đến tận năm 2014, Ngô Khắc Quần mới chính thức công khai tình yêu với tiểu thư họ Hà và còn tuyên bố: "Tôi tuyệt đối sẽ không dùng tiền của phụ nữ" như lời khẳng định mình không hề có ý định lợi dụng gia thế của người thương để đổi đời. Không ngờ rằng, 1 năm sau, Ngô Khắc Quần tuyên bố chia tay Hà Siêu Liên trong sự ngỡ ngàng của dư luận, bởi ai cũng tin rằng anh đã chắc suất làm rể hào môn chuyến này. Theo 1 số nguồn tin Ngô Khắc Quần và Hà Siêu Liên đổ vỡ vì nam ca sĩ "cắm sừng" bạn gái.

Cuộc tình của Ngô Khắc Quần và con gái tỷ phú Hà Hồng Sân đổ vỡ vào năm 2015. Có nguồn tin cho biết nam ca sĩ ngoại tình sau lưng Hà Siêu Liên. Ảnh: Sina.

Sau một thời gian bị chỉ trích, Ngô Khắc Quần đã lên tiếng giải thích về lý do tan vỡ với Hà Siêu Liên. Anh chia sẻ bản thân vốn là người theo chủ nghĩa không lập gia đình, giấy đăng ký kết hôn là gánh nặng đối với anh. Trong khi đó, Hà Siêu Liên lại muốn nhanh chóng lập gia đình và luôn có 1 thắc mắc là vì sao anh yêu cô nhưng lại không muốn kết hôn. Quan điểm hôn nhân khác biệt khiến cả hai mâu thuẫn gay gắt và quyết định chia tay.

Những chia sẻ của Ngô Khắc Quần gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có nhiều ý kiến cho rằng chàng "bad boy" Cbiz này đã phụ bạc tình cảm và làm lãng phí 4 năm thanh xuân của Hà Siêu Liên. Việc bị Ngô Khắc Quần chia tay là cú sốc lớn với Hà Siêu Liên. Cô đau khổ, tổn thương 1 thời gian dài cho đến khi gặp và cưới tài tử Đậu Kiêu - chồng hiện tại.

Ngô Khắc Quần nói không với hôn nhân và đây là lý do khiến anh từ chối trở thành rể quý nhà "trùm sòng bạc". Ảnh: Weibo.

Ngô Khắc Quần sa cơ thất thế

Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Ngô Khắc Quần đi xuống. Anh bị lớp sao trẻ thay thế nên vắng show thấy rõ, phim cũng không có đóng dù chỉ là vai phụ. Năm 2022, Ngô Khắc Quần tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng "hâm nóng" tên tuổi, nhưng không thành công.

Từ năm 2025, Ngô Khắc Quần đã xuất hiện với hình ảnh bình dân khó tin. Anh đi bán trái cây lề đường, với diện mạo không thể "tàn" hơn ở Quảng Tây (Trung Quốc). Nam ca sĩ tự mình chào hàng, cân đồ, tính tiền và thậm chí là đội nắng lái xe máy đi ship trái cây. Sau đó không lâu, Ngô Khắc Quần được trông thấy đi thu hoạch quýt, chặt mía, lái máy cày.

Gần đây, sao nam này chuyển sang đi hát đám cưới lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc. Theo nguồn tin trong showbiz, từng có 1 doanh nhân trả cho Ngô Khắc Quần đến 25 triệu TWD (hơn 20 tỷ đồng) để anh hát chúc mừng đám cưới con gái ông từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc tiệc.

Hình ảnh Ngô Khắc Quần ngồi bán trái cây ở vỉa hè...

... về quê làm nông gây xôn xao. Ảnh: Weibo.

Không vực dậy tên tuổi thành công với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Ngô Khắc Quần giờ thành ca sĩ chuyên đi hát đám cưới dạo. Ảnh: Weibo.

