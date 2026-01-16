Hoa hậu 22 tuổi qua đời

Ngày 15/1, các chuyên trang sắc đẹp Philippines đồng loạt đưa tin Miss Progress Philippines 2025 - Nicole Magallanes Parayno - đã qua đời ở tuổi 22. Chưa có thêm thông tin về nguyên nhân cái chết của người đẹp.

Gia đình Nicole thông báo: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi xin báo tin về sự ra đi bất ngờ của một sinh mệnh trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống".

Nicole Magallanes Parayno qua đời ở tuổi 22.

Trên mạng xã hội, khán giả xôn xao bàn tán về nguyên nhân Nicole qua đời. Nhiều người bày tỏ tiếc thương khi cô mất ở tuổi còn quá trẻ. Hiện có nhiều đồn đoán về lý do khiến người đẹp ra đi. Bạn bè của Nicole kêu gọi cộng đồng mạng hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình người đẹp trong lúc đau buồn.

Nicole Magallanes Parayno sinh năm 2004, là người mẫu trực thuộc Crowns and Sceptres Modelling Agency. Năm 20 tuổi, cô gây chú ý tại Miss Posture Philippines 2024 khi giành ngôi Á hậu 1 cùng loạt giải phụ như Best Interview, Best Long Gown và Best Talent.

Sau đó, Nicole tiếp tục đăng quang Miss Progress Philippines 2025 và đại diện quốc gia tham dự Miss Progress International lần thứ 10 tại Italia, nơi cô giành danh hiệu Miss Progress International Internet.

Bên cạnh sự nghiệp thi sắc đẹp, Nicole là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật X-quang tại Đại học Far Eastern University. Cô cũng đã có một cô con gái.

Những ngày qua, fan sắc đẹp Philippines liên tiếp đón nhận tin buồn khi trước đó Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 1989 Sarah Jane Paez-Santiago qua đời ở tuổi 58 mà không rõ nguyên nhân. Tang lễ của bà Paez được tổ chức tại Makati, Philippines từ 15 đến 18/1.

Cái chết đột ngột của bà Paez khiến cộng đồng fan sắc đẹp Philippines xôn xao. Nhiều cá nhân, tổ chức đã đăng bài chia buồn. Tổ chức Binibining Pilipinas và Hoa hậu Quốc tế Philippines 1991 Patty Betita cũng đăng bài viết chia buồn.

Sarah Jane Paez-Santiago sinh năm 1968, giành được danh hiệu Binibining Pilipinas năm 1989. Bà đại diện Philippines tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1989 tổ chức tại Mexico nhưng không giành thành tích. Năm đó, Angela Visser - đại diện Hà Lan đã đăng quang.

Tại Philippines, bà Paez được xem là nhân vật có sức ảnh hưởng với giới sắc đẹp, thường xuyên được mời làm khách mời và diễn giả tại các sự kiện quốc gia.