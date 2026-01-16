Linh Trương phủ nhận tin đồn với thiếu gia Minh Hoàng

Những ngày qua, cái tên Linh Trương liên tục xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội khi bị réo gọi trong loạt bàn tán xoay quanh nghi vấn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip cô đăng tải trên TikTok, vừa hát vừa nhảy theo trend và chọn bài hát với nội dung: "Người ta có gì hơn em khiến chàng si mê quên đi lời hứa?", và đính kèm status: "Cô nào cũng được miễn không phải là em". Đáng chú ý hơn, khi một cư dân mạng bình luận: "Cô ta sắp tổ chức đám cưới thế kỷ rồi", Linh Trương cũng nhanh chóng đối đáp: "Chỉ mong tất cả đều hạnh phúc".

Sau động thái này, trên các diễn đàn réo tên Linh Trương liên tục, soi cuộc sống của cô nàng trên mạng xã hội. Không những vậy, một cái tên khác cũng bị kéo vào, đó là thiếu gia Minh Hoàng. Cụ thể, cư dân mạng lan truyền nhiều hình ảnh được cho là giữa Minh Hoàng và Linh Trương, từ khoảnh khắc cõng nhau cho đến hình ảnh 2 người áp má và chú thích là "bạch nguyệt quang của nhau". Khi những hình ảnh đó được lan truyền, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa cả hai theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Chưa hết, loạt câu chuyện trong quá khứ của Linh Trương cũng bị "đào" lại và gắn với nhiều giả thuyết tiêu cực.

Cái tên Linh Trương được réo gọi liên tục những ngày qua vì dram tình cảm. Ảnh: FBNV

Giữa lúc dư luận bàn tán rầm rộ, trưa 16/1, Linh Trương đã chính thức lên tiếng, trực tiếp làm rõ những thông tin đang lan truyền về mình. Mỹ nhân sinh năm 2001 khẳng định những bức ảnh selfie hay cô được cõng trên vai người bạn được ghép bằng AI. sau đó bị tài khoản ảo lan truyền để dẫn dắt câu chuyện thành một drama tình cảm.

Linh Trương chia sẻ: "Gần đây hơn nữa là những tin đồn đang tràn lan trên mạng về mình và một người bạn của mình, bức hình được chụp cùng nhóm bạn rất bình thường lại bị cắt ghép và bị nhiều bên thêu dệt những câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ, bên cạnh đó là những hình ảnh selfie, cõng lên vai ghép bằng AI mình và người bạn của mình bị một nick TikTok ảo đăng tải, ghép nhạc câu view rồi biến thành câu chuyện mình ‘than thở’ và mọi người cho rằng là do mình tự đăng, thực tế đó là một drama không hề tồn tại.

Người đọc dễ bị dẫn dắt và thích tin vào những điều vô căn cứ. Tất cả những điều đó đủ để mình hiểu rằng: có những thứ càng giải thích, càng bị bóp méo. Thậm chí cả chương trình truyền hình thực tế mình từng tham gia vì muốn câu view mà bất chấp đưa câu chuyện đời tư chưa được kiểm chứng lên truyền hình để lăng mạ mình".

Linh Trương khẳng định những bức ảnh được cho là của cô và thiếu gia Minh Hoàng là sản phẩm AI, cắt ghép với chủ đích dẫn dắt câu chuyện theo hướng sai lệch. Ảnh: MXH

Đồng thời, Linh Trương phủ nhận tin đồn liên quan đến thiếu gia Minh Hoàng. Ảnh: FBNV

Nói về hình ảnh sang chảnh thường xuất hiện trên mạng xã hội, Linh Trương cho biết đó là định hướng hình ảnh cá nhân được xây dựng có chủ đích, đến từ trang phục, không gian và trải nghiệm luxury nhờ sự đồng hành của các nhãn hàng, stylist. Đối với đời tư trong quá khứ, liên quan đến những tin đồn từng xuất hiện về việc 'cặp kè với chủ tịch', Linh Trương khẳng định đã nhiều lần đính chính bản thân không quen biết, không có bất kỳ mối liên hệ nào. Linh Trương cũng lên tiếng về việc hình ảnh, clip nhạy cảm tràn lan trên một số website và mạng xã hội, khẳng định hoàn toàn không phải là cô.

Linh Trương khẳng định: "Mình không sở hữu Porsche hay villa vài chục tỷ như nhiều người suy đoán, nhưng mình kiếm được tiền để đi du lịch, mua những món đồ mình thích và tận hưởng cuộc sống. Hình ảnh trên mạng xã hội là định hướng hình ảnh cá nhân mình chủ động xây dựng. Nó đến từ trang phục, không gian và trải nghiệm luxury, nhờ sự đồng hành của các nhãn hàng, stylist mà mình luôn trân trọng. Mình hiểu với nhiều người dùng mạng xã hội để giải trí, họ mặc định rằng hình ảnh nào xuất hiện thì người đó sở hữu tất cả. vì thế mình bị nghĩ 'rất giàu', và họ mặc định mình không xứng đáng giàu như cách họ nghĩ nhưng thứ mình giàu nhất đó là trải nghiệm.

Về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, mình không có nhu cầu công khai quá nhiều nhưng cũng chưa từng giấu giếm với bạn bè hay người thân. Đó là cách bảo vệ của mình. Những thông tin liên quan đến việc mình 'cặp kè với chủ tịch T... SS' mình đã từng đính chính rõ ràng mình không hề quen biết có liên quan đến vị này. Tuy nhiên, dù không có bằng chứng vẫn có người cố chấp tin vào những điều họ muốn tin và tiếp tục gán ghép vô căn cứ.

Trên mạng xã hội tràn lan ở nhiều web đen những nội dung, hình ảnh, clip nhạy cảm hoàn toàn không phải mình vậy mà trớ trêu thay những con người không rõ trắng đen lại dùng nó để tấn công bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của mình.

Cụ thể từ những năm 2021 đến nay có rất nhiều cá nhân, fanpage đưa thông tin mình nhận đi tour công việc nhạy cảm xuyên quốc gia như Hàn, Nhật, Trung, Malaysia, châu Âu nhưng sự thật thì phải đến 2025 mình mới có chuyến đi như Nhật hay EU đầu tiên trong đời theo phương diện làm việc cho các nhãn hàng mình nhận hợp tác kết hợp du lịch".

Mỹ nhân The Face phủ nhận tin đồn trong quá khứ, không quen biết "chủ tịch", hình ảnh sang trọng trên mạng xã hội là công việc đồng hành theo những nhãn hàng. Ảnh: FBNV

Khép lại chia sẻ, Linh Trương thừa nhận bản thân không hoàn hảo, không giàu như lời đồn, cũng không sống cuộc đời hào nhoáng như nhiều người tưởng tượng.

"Có lẽ vì vậy mà đã rất lâu rồi, mình rất hạn chế chia sẻ về bạn bè hay những người xuất hiện bên cạnh. Không phải vì mình không có ai, mà vì mình sợ sự hiện diện của mình sẽ vô tình làm ảnh hưởng đên họ, kéo họ vào những câu chuyện mà họ không hê liên quan. Mình không hoàn hảo, mình không giàu như lời đồn. Mình cũng không sống cuộc đời hào nhoáng như cách một số người tưởng tượng. Nhưng mình sống thật với chính mình, làm việc đàng hoàng, tận hưởng những gì mình kiêm được và chấp nhận cả những hiều lầm không mong muốn đi kèm với việc xuất hiện trên mạng xã hội như một cách để mình trưởng thành.

Và đến hiện tại, mình chọn tiếp tục bước đi, không cần phải giải thích thêm điều gì. Cảm ơn những người chọn ở lại và mong bình yên cho các bạn người muốn rời đi. Mình vẫn biết ơn cuộc đời và cảm thấy may mắn vì hôm nay có một ngày được nói rõ lòng mình".