"Cấm cửa" MC giàu nhất showbiz sở hữu khối tài sản 188 nghìn tỷ và hơn 70 căn nhà

Ngày 16/1, cả showbiz Trung Quốc dậy sóng khi loạt tài khoản MXH gồm Weibo, Xiaohongshu, Douyin của nữ diễn viên kiêm MC Lý Tương đồng loạt bị "phong sát", cấm theo dõi. Truyền thông xứ tỷ dân ngay lập tức liên hệ với Xiaohongshu để tìm hiểu tình hình, và nhận được phản hồi: "Đang xác minh, tạm thời không thể tra cứu nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc tài khoản bị cấm theo dõi". Trong khi đó, thông báo hiển thị trên Weibo của Lý Tương nêu rõ: "Người dùng này bị cấm theo dõi do vi phạm pháp luật và các quy định có liên quan hoặc vi phạm quy định cộng đồng của Weibo".

Nhiều người nghi vấn Lý Tương đã bị dính án phạt "phong sát ngầm" trên các nền tảng truyền thông đại chúng. Việc khóa hoặc hạn chế tài khoản MXH của nghệ sĩ là 1 trong những động thái xử lý đầu tiên của cơ chức năng xứ tỷ dân đối với người dính bê bối vi phạm pháp luật, có hành vi không chuẩn mực về đạo đức. Lý Tương sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ trên MXH, với 4,21 triệu lượt theo dõi trên Douyin, 24,5 triệu trên Weibo và 487.000 trên Xiaohongshu.

Tất cả tài khoản MXH của Lý Tương đột ngột bị "phong sát". Ảnh: Weibo.

Hiện, cơ quan quản lý vẫn chưa công bố nguyên nhân Lý Tương bị hạn chế trên tất cả nền tảng MXH ở Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ hàng đầu cũng từ chối mọi cuộc gọi của truyền thông. Đáng chú ý, trước khi bị "phong sát" 2 ngày, Lý Tương vẫn còn vui vẻ tham gia 1 sự kiện ngoại giao văn hóa cùng nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng. Do đó, việc cô đột ngột bị "phong sát" gây ra nhiều đồn đoán. Lý Tương giống với Triệu Vy năm xưa. "Én nhỏ" cũng bất ngờ bị xóa sổ mọi thông tin trên Internet, loại bỏ khỏi giới giải trí mà không rõ lý do.

Lý Tương từng là nhất tỷ của đài truyền hình Hồ Nam, vào showbiz mới 2 năm cô đã cái tên "bất khả xâm phạm" và được săn đón nhất giới MC. Bên cạnh đó, Lý Tương còn tham gia diễn xuất với vai phụ trong loạt phim ăn khách Tứ Đại Danh Bổ, Bắc Kinh Anh Hào, Cung Tỏa Châu Liêm, Thái Bình Công Chúa...

Khi chỉ mới 28 tuổi, Lý Tương đã tự mình thành lập công ty giải trí chuyên đầu tư sản xuất phim ảnh, show truyền hình và đầu tư kinh doanh bất động sản... Sau 10 năm, cô trở thành phó giám đốc đài truyền hình vệ tinh Thâm Quyến (Trung Quốc), rồi kiêm luôn cả phó chủ tịch tập đoàn Qihoo 360 chuyên về bảo mật Internet và sản xuất phim. Nhờ đó, cô có khối tài sản khủng lên tới 50 tỷ NDT (hơn 188 nghìn tỷ đồng) với 70 căn nhà và mạnh dạn tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 47. Cô được mệnh danh là nữ MC giàu nhất showbiz Trung Quốc.

Lý Tương sở hữu hơn 70 ngôi nhà và khối tài sản ai cũng mơ ước. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, khối tài sản khủng của Lý Tương từng bị nghi vấn có được nhờ làm giàu bất chính. Thời gian qua, nữ MC cũng gây tranh cãi khi phô trương sự giàu có quá đà. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc vốn có chiến dịch hạn chế các nhân vật có hành vi khoe khoang sự giàu có, xa hoa trên mạng xã hội. Do đó, truyền thông nghi vấn Lý Tương bị điều tra, xử lý vì các sai phạm nói trên.

Nguồn: Sohu