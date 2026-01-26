Nữ MC giàu nhất bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền, chỉ khổ ái nữ 17 tuổi

Cách đây không lâu, nữ MC giàu nhất Cbiz Lý Tương khiến dân tình phải bàn tán xôn xao khi bất ngờ bị "khóa mỏ" toàn diện trên mạng xã hội. Tài khoản Weibo 24,5 triệu người theo dõi cũng như các ứng dụng khác đều bị cấm theo dõi mà không rõ lý do. Đến 14 công ty dưới danh nghĩa của nữ MC cũng đột ngột bị đóng cửa.

Một blogger hé lộ Lý Tương bị "sờ gáy" do dính phải bê bối về thuế. Cụ thể, sau khi định cư ở nước Anh, nữ MC đã dùng tài khoản ngân hàng nước ngoài để thu tiền thuê nhà tại Trung Quốc, hòng lách luật. Tuy nhiên, có vẻ như "phốt đen" của Lý Tương không chỉ dừng lại ở đó.

Trang Sohu cho biết, Cục Thuế và Cục Hải quan nước Anh đã bắt tay vào việc, chính thức điều tra về khối tài sản của MC Lý Tương. Trong những năm gần đây, nữ MC giàu nhất Trung Quốc liên tục tham gia nhiều buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật và thường xuyên vung tiền như rác nhưng lại chưa từng trình báo với Cục Thuế nước Anh về nguồn gốc dòng tiền. Điều này khiến Lý Tương bị nghi ngờ tham gia chuỗi hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô tài chính lên tới hàng tỷ NDT (hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng).

MC Lý Tương bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền (Ảnh: Sohu).

Theo một nguồn tin thì MC Lý Tương có mối quan hệ thân thiết với bà Đinh Ngọc Mai - vợ cũ của đại gia Hứa Gia Ấn, đồng thời cũng là người từng biển thủ 50 tỷ NDT (188.429 tỷ đồng) từ chồng doanh nhân.

Hai người phụ nữ này thường xuyên có những giao dịch tài chính, bị nghi là bao che cho nhau, cùng rửa tiền thông qua việc mua bán bất động sản và các hình thức khác. Giờ đây, Đinh Ngọc Mai đang bị truy tố vì nợ nần, tài sản bị đóng băng ở nhiều quốc gia. Lý Tương rất có thể cũng vì thế mà bị các cơ quan chức năng "sờ gáy".

Trang Sohu cho rằng, kèo này Lý Tương "toang" rồi! (Ảnh: Sohu).

Trong vụ lùm xùm của nữ MC giàu nhất Trung Quốc, người vô tội nhất có lẽ là cô con gái vừa bước sang tuổi 17 Vương Thi Linh. Được biết, hiện tại, Vương Thi Linh đang tạm nghỉ học, con đường phía trước vẫn mịt mờ, chẳng biết đi đâu về đâu.

Thực tế, sau khi định cư ở nước Anh, Lý Tương đã lên kế hoạch cho cuộc đời của con gái, muốn đưa con tiếp cận với giới tinh hoa. Nữ MC để con tạm ngừng việc học, sẵn sàng chi tiền khủng để đưa cô bé đến tham dự những bữa tiệc của người nổi tiếng. Chưa hết, Lý Tương còn buộc cô con gái sinh năm 2009 phải "chín ép", sắp xếp cho Vương Thi Linh đi xem mắt với các cậu ấm nhà quyền quý. Tuy nhiên, hành động hấp tấp muốn xông vào giới thượng lưu của nữ MC đã gây ra không ít trò cười, khiến ái nữ rơi vào cảnh xấu hổ.

MC Lý Tương nhiều lần bị chê cười vì không hiểu lễ nghi nhưng lại thích "phông bạt" (Ảnh: Sina).

Cố bé Vương Thi Linh mới 17 tuổi đã phải đi xem mắt, tạm ngừng việc học (Ảnh: Sohu).

Sau khi mẹ gặp biến cố, Vương Thi Linh cũng dần lặn tăm trước mắt công chúng, không hề có động thái gì mới trên các nền tảng MXH. Trang Sohu cho biết, Lý Tương có khả năng phải đối mặt với việc bị tịch thu tài sản, thậm chí là phải "bóc lịch" nếu thực sự có hành vi trái phảp luật. Như vậy, thật khó mà nói trước được tương lai của cô bé Vương Thi Linh sẽ đi đâu về đâu.

Nguồn: Sohu