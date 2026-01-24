Nghệ sĩ trốn thuế đang là vấn đề nóng nhất showbiz Hàn Quốc những ngày qua sau khi Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế, bị truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế (khoảng 356 tỷ đồng). Đây được xem là mức truy thu thuế với số tiền lớn hiếm thấy, kỷ lục trong giới giải trí Hàn Quốc và thậm chí vươn tầm quốc tế. Cha Eun Woo đứng thứ 6 trong danh sách người nổi tiếng trốn thuế nhiều nhất thế giới.

Vụ bê bối của nam idol nhóm Astro khiến nhiều nghệ sĩ Hàn từng có hành vi trốn thuế tương tự bị truyền thông và dư luận điểm tên trở lại. Nổi bật là Song Hye Kyo. Sáng 24/1, tờ Star News đã gọi thẳng Song Hye Kyo và Cha Eun Woo là "đại sứ trốn thuế". Hiện, 2 nghệ sĩ này đều là đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức cao cấp C, và trùng hợp họ đều có hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân chấn động.

Bê bối trốn thuế của Song Hye Kyo bị khơi lại giữa scandal chấn động của Cha Eun Woo. Ảnh: Nate.

Song Hye Kyo cúi đầu xin tha lỗi

Ngày 19/8/2014 có lẽ cột mốc khó quên đối với Song Hye Kyo. Cô từ 1 nữ thần trong sáng, ngọc nữ sạch bóng scandal trở thành cái gai trong mắt công chúng Hàn Quốc sau thông báo của cục thuế.

Năm ấy, Tổng cục Thuế Hàn Quốc đã kết luận minh tinh hạng S trốn thuế 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011. Theo kết quả điều tra, mỹ nhân Trái Tim Mùa Thu đã khai thiếu, không nộp số tiền thuế 5,4 tỷ won (100 tỷ đồng) cho tổng thu nhập cá nhân 13,7 tỷ won (250 tỷ đồng). Đáng phẫn nộ là Song Hye Kyo từng được trao danh hiệu người nộp thuế gương mẫu, và được miễn thanh tra thuế trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, cô đã lợi dụng chính sách này để gian lận.

Song Hye Kyo đóng thiếu tiền thuế suốt 3 năm. Ảnh: Instagram.

Sự việc này khiến dư luận Hàn Quốc rung chuyển. Ngay lập tức, người đại diện lên tiếng khẳng định Song Hye Kyo không hề có lỗi trong vụ việc, cũng không trốn thuế. Hàng năm, nữ diễn viên đều ủy quyền cho kế toán phụ trách giải quyết tiền thuế và trong quá trình này đã xảy ra sai sót dẫn đến việc nộp thuế thiếu.

Trong khi đó, gia đình Song Hye Kyo lại phân trần và khẳng định lỗi nằm ở phía công ty thuế được thuê phụ trách giấy tờ, thủ tục cho nữ diễn viên khi xuất hiện trên chương trình thời sự: "Chúng tôi không hề biết chuyện gì và rất bất ngờ khi Cục thuế thông báo Hye Kyo trốn thuế. Mọi việc liên quan đến thuế thu nhập của Song Hye Kyo đều giao cho trưởng phòng hành chính của công ty thuế xử lý. Chúng tôi không hề có ý che giấu thu nhập, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế".

Sau thông báo của Tổng cục Thuế Hàn Quốc, Song Hye Kyo nhanh chóng đi nộp bù khoản thuế còn thiếu. Tuy nhiên, động thái khắc phục của Song Hye Kyo và lời giải thích của phía nữ diễn viên vẫn không dập tắt được làn sóng tức giận, phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo ngụy biện, trốn tránh trách nhiệm. Họ đồng thời cũng phê bình nữ diễn viên lơ là, thiếu sát sao trong việc giám sát tài chính và để hành vi vi phạm luật diễn ra suốt 3 năm. Cuối cùng, để cứu vãn tình hình, Song Hye Kyo đã tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Song Hye Kyo mở họp báo, cúi đầu xin lỗi vì dính bê bối trốn thuế nghiêm trọng. Ảnh: Nate.

Vết nhơ hình ảnh không thể gột của Song Hye Kyo

Vụ bê bối trốn thuế nói trên trở thành scandal tày trời nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, khiến cô sụp đổ hoàn toàn hình tượng ngọc nữ. Sự việc cũng là vết nhơ và ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1981.

Hậu lùm xùm, cô bị khán giả tẩy chay dữ dội thậm chí nhiều người còn ký tên yêu cầu nữ diễn viên "dọn đồ cuốn gói" khỏi showbiz. May mắn là Song Hye Kyo vẫn giữ được sự nghiệp. Dù vậy, cô cũng trải qua nhiều năm chật vật cứu vãn tên tuổi, lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng. Mãi đến năm 2016, Song Hye Kyo mới dần vực dậy danh tiếng nhờ thành công ngoài sức tưởng tượng của tác phẩm Hậu Duệ Mặt Trời.

Sự nghiệp nghệ thuật của Song Hye Kyo suýt toang vì scandal gian lận thuế. Ảnh: Instagram.

Dù vậy, đã 12 năm trôi qua, công chúng xứ Hàn chưa bao giờ quên vụ lùm xùm nói trên của Song Hye Kyo. Mỗi khi showbiz Hàn xảy ra scandal nghệ sĩ trốn thuế, Song Hye Kyo luôn bị réo tên và thậm chí được truyền thông lấy làm ví dụ để cảnh tỉnh và nhắc nhở giới nghệ sĩ hãy tuân thủ pháp luật, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Thậm chí khi Song Hye Kyo sống sang, cư dân mạng cũng lôi bê bối liên quan đến thuế của cô ra mỉa mai. Cách đây nhiều năm, nữ diễn viên ký hợp đồng mua siêu biệt thự 9 tỷ won (181 tỷ đồng). Thông tin về sự giàu sang của Song Hye Kyo ngay khi đăng tải khiến cô gặp rắc rối lớn. Nhiều netizen đã khui lại scandal cũ và châm biếm nữ diễn viên có tiền mua nhà sang, nhưng lại cố gắng luồn lách trốn thuế.

Công chúng Hàn Quốc chưa bao giờ quên vụ trốn thuế của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate