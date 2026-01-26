Trong làng giải trí Hoa ngữ, có không ít mỹ nhân bị hội phu nhân hào môn coi là tình địch đáng gờm. Bởi lẽ, họ chẳng những sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời, lại còn có mối duyên nợ đặc biệt với các đại gia giàu có, chẳng ngại làm "bé ba" chen chân vào gia đình người khác khiến dư luận lên án. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những ai nhé!

Lý Gia Hân

Nàng "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất" Lý Gia Hân là người đầu tiên được gọi tên trong danh sách này. Với gương mặt hoàn hảo không góc chết, người đẹp này là "máy thu hoạch đại gia" trứ danh một thời, từng khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực với cả loạt lùm xùm tình ái thị phi. Trong đó, phải kể tới mối tình của cô và vị đại gia sát gái Lưu Loan Hùng.

Ở Hong Kong (Trung Quốc) có 2 thứ không bao giờ phải nghi ngờ đó là tiền của Lý Gia Thành và sắc đẹp của Lý Gia Hân (Ảnh: Sina).

Lưu Loan Hùng vốn sở hữu cả dàn hậu cung sắc nước hương trời nhưng Lý Gia Hân là bóng hồng được ông "sủng ái" nhất, không chỉ tặng siêu xe, biệt thự mà còn sẵn sàng leo 20 tầng cầu thang tặng đồ ăn, dọn đồ, chuyển nhà giúp người đẹp.

Có lẽ vì vậy nên Lý Gia Hân mới cả gan đi khiêu khích chính thất Bảo Vịnh Cầm, thậm chí còn dùng nhiều lời lẽ thô tục để nhục mạ, muốn "hất cẳng" bà cả. Giới truyền thông cho rằng, chính Lý Gia Hân là người đã khiến Bảo Vịnh Cầm quyết chí ly hôn, đồng thời gián tiếp hại chính thất qua đời vì mắc phải bệnh ung thư quái ác.

Năm 2007, Lý Gia Hân khiến cả xứ Cảng phải chấn động khi phá tan cuộc liên hôn giữa hai gia tộc giới siêu giàu, cướp chồng của "ái nữ trùm sòng bạc" Hà Siêu Quỳnh. Cũng vì vậy, cô được giới báo chí đặt cho danh hiệu "Tiểu tam mạnh nhất lịch sử". Đến khi Lý Gia Hân "rửa tay chậu vàng", lên xe hoa với Hứa Tấn Hanh, hội phu nhân hào môn xứ Cảng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Gia Hân là đối tượng khiến các phu nhân hào môn "rén" nhất (Ảnh: Sohu).

Quan Chi Lâm

"Đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng" Quan Chi Lâm không chỉ là đối thủ của Lý Gia Hân trong cuộc đua sắc đẹp mà còn cả trên tình trường. Cũng như Lý Gia Hân, nữ diễn viên Hoàng Phi Hồng từng cặp kè với đại gia Lưu Loan Hùng nhưng lại nằm trong số những "bé ba" được lòng chính thất, từng được bà Bảo Vịnh Cầm đánh giá "là một cô gái rất văn nhã". Dù vậy, Quan Chi Lâm cũng chẳng thể thoát khỏi cái mác "hồ ly tinh giật chồng".

Quan Chi Lâm từng cặp kè với nhiều đại gia đình đám và những món quà vật chất mà cô nhận được từ hội người tình tỷ phú luôn khiến dân tình bán tán xôn xao. Đáng chú ý nhất là việc "Đệ nhất mỹ nhân chen chân vào cuộc hôn nhân của "Thanh xà" Tả Tiểu Thanh, khiến bà cả sảy thai và mất khả năng làm mẹ. Đây là điểm đen lớn nhất trong tình sử của Quan Chi Lâm, khiến cô phải nhận vô số gạch đá từ dư luận.

Quan Chi Lâm (Ảnh: Sina).

Thẩm Tinh

Là "Mỹ nhân số 1 làng MC Hoa ngữ", Thẩm Tinh khiến bao người phải ngưỡng mộ với visual cuốn hút, tài năng nói duyên dáng và mức thu nhập cực khủng. Tuy nhiên, người đẹp này lại có tình sử cực "khét", hẹn hò toàn với đại gia, khiến các phu nhân hào môn phải tái mặt. Có nguồn tin cho biết, cô từng được các đại gia tặng trang sức bạc tỉ để theo đuổi, được hưởng đại ngộ chẳng kém gì các ngôi sao hàng đầu vì có người "chống lưng".

Năm 2013, cả Hong Kong (Trung Quốc) phải chấn động trước lùm xùm "đột nhập vào nhà bắt gian" liên quan đến Thẩm Tinh. Được biết, CEO Lý Quân (đã có gia đình) đã xông vào biệt thự cao cấp của Thẩm Tinh, bắt tận tay nữ MC có quan hệ mờ ám với một doanh nhân khác.

Kết quả, hai nhân tình của Thẩm Tinh đã "quơ tay múa chân" với nhau cực gắt, khiến cơ quan chức năng phải can thiệp, còn dân tình thì tha hồ "hít hà drama". Ngoài ra, Thẩm Tinh từng bị cánh paparazzi phát hiện bí mật gặp gỡ với đạo diễn Phùng Tiểu Cương suốt 8 tiếng đồng hồ. Mặc dù nữ MC tuyên bố tất cả là vì công việc nhưng netizen vẫn nghi ngờ có gì đó mờ ám phía sau.

Sau cả loạt drama động thời, giờ đây, Thẩm Tinh đã lui về ở ẩn, không còn hoạt động trong showbiz nhưng truyền thuyết về nữ MC đình đám này vẫn được công chúng bàn tán xôn xao.

Vẻ đẹp gợi cảm của Thẩm Tinh (Ảnh: Sohu).

Chương Tiểu Huệ

Nhiều người cho rằng Chương Tiểu Huệ chính là nguyên mẫu nữ chính Câu Chuyện Hoa Hồng. Người đẹp này nổi danh là "yêu nữ thích hàng hiệu" xứ Cảng, từng "quẹt cháy" thẻ đen của ông xã Chung Trấn Đào. Theo trang 163, Chương Tiểu Huệ sở hữu tới hơn 3.000 đôi giày và không bao giờ mặc lại trang phục lần 2. Chưa kể, người đẹp còn gây nhiều tranh cãi khi tuyên bố: "Cơm có thể không ăn nhưng quần áo thì không thể không mua".

Chương Tiểu Huệ (Ảnh: Sina).

Chính vì thói hoang phí này, Chương Tiểu Huệ đã khiến nam ca sĩ gia tài bạc tỷ Chung Trấn Đào phá sản, phải gánh trên vai khoản nợ cực khủng. Trong lúc nam thần Cbiz đang còng lưng trả nợ thì vợ anh lại lén lút "cắm sừng" chồng, qua lại với một vị đại gia hơn cô 23 tuổi. Điều đáng nói là Chương Tiểu Huệ lại một lần nữa khiến người tình giàu có bay luôn cả gia tài.

Tiếp đó, Chương Tiểu Huệ cặp kè với nhiều doanh nhân giàu có nhưng gần như cứ ở bên ai là người đó phá sản vì chẳng chịu bỏ thói tiêu xài hoang phí. Đây chính là lý do khiến giới báo chí xứ Cảng nghi vấn người đẹp này có số "tan hoang cửa nhà". Hội phu nhân hào môn cũng nơm nớp lo sợ chồng mình có mối quan hệ mập mờ với Chương Tiểu Huệ để rồi "bay" hết tài sản lúc nào không hay.

Người đẹp này đã khiến 2 đại gia phải phá sản (Ảnh: Sohu).

Nguồn: Sohu