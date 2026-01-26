Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang âm thầm làm điều đặc biệt cho con thứ 3

Vào ngày 25/1, Nhã Phương - Trường Giang hạnh phúc thông báo con thứ 3 đã chào đời ở một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên cho biết dù đã trải qua 2 lần sinh trước đó nhưng vẫn hồi hộp. "Có một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì gia đình đón thêm một thành viên mới", cô chia sẻ.

Trên trang cá nhân, bà xã Trường Giang mới đây tiết lộ đã làm điều đặc biệt cho con thứ 3. Nhã Phương chọn lưu trữ tế bào gốc cuống rốn của nhóc tỳ. Cô chia sẻ: "Em bé ơi, ngay từ khoảnh khắc con chào đời, mẹ đã muốn dành cho con một món quà thật đặc biệt, một sự chuẩn bị âm thầm để ba mẹ yên tâm hơn khi cùng con lớn lên. Mẹ chọn lưu trữ tế bào gốc cuống rốn, giữ lại nguồn tế bào quý giá của chính con như một cách bảo vệ sức khỏe cho con và cả gia đình mình trong tương lai. Một khởi đầu thật dịu dàng, để ba mẹ an lòng hơn, và mong con luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc".

Trước Nhã Phương, nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Dương Khắc Linh - Sara Lưu, Á hậu Quốc tế Thúy Vân… tìm đến giải pháp lưu trữ tế bào gốc để bảo vệ sức khỏe cho con. Lưu trữ tế bào gốc cuống rốn được thực hiện với mục đích sử dụng tế bào gốc từ máu cuống rốn để điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm trong tương lai như: bệnh máu ác tính, bệnh tự miễn, bệnh di truyền...

Nhã Phương thông báo đã sinh con thứ 3 vào ngày 25/1 vừa qua. Ảnh: FBNV

Trường Giang không có mặt trong lúc vợ sinh con vì vướng lịch trình công việc. Ảnh: FBNV

Cô lựa chọn lưu trữ tế bào gốc cuống rốn để bảo vệ sức khỏe của con trong tương lai. Ảnh: FBNV

Trên sóng livestream, Nhã Phương từng trải lòng về việc mang thai con thứ ba. Nữ diễn viên cho biết cân nặng của cô đã tăng khoảng 11kg, kéo theo nhiều thay đổi rõ rệt về ngoại hình do ảnh hưởng của nội tiết tố. Đáng chú ý, bà xã Trường Giang thừa nhận gặp tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu thai kỳ.

Cô cho hay: "3 tuần nữa là tôi sanh, trước Tết. Bầu bé thứ 3 thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là nội tiết tố của tôi. Những tháng đầu tiên vừa nghén, bị nám. Những ngày cuối thì mới sáng vùng da lên. Bị nám này là cơ địa, từ từ rồi cũng sẽ hết nhưng mà sinh em bé xong thì mình làm được nhiều cái lắm".

Trong lần mang thai thứ 3, bà xã Trường Giang thừa nhận gặp tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu thai kỳ. Ảnh: FBNV

Khi Nhã Phương sinh con, Trường Giang không thể có mặt bên cạnh vì vướng lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Ngay sau khi thu xếp xong công việc, nam nghệ sĩ lập tức đến bệnh viện để ở bên vợ con. Tin vui của gia đình “Mười Khó” cũng nhận được nhiều lời chúc mừng, chia sẻ từ đồng nghiệp và đông đảo khán giả.

Trên trang cá nhân, Trường Giang cũng đã có tâm thư khiến nhiều người nghẹn ngào. "Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...! Thôi thì thương ba, cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước!

Đêm trước nhìn mẹ qua điện thoại, ba Nể Phục và Tự Hào vô cùng. Người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà mình hoá ra là mẹ các con! Ba khóc nhiều vì đã quá lo sợ! Giờ thì hạnh phúc rồi! Mẹ và em bình an! Yêu Thương ơi! Ba thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hi sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh!", Trường Giang nhắn nhủ.