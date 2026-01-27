Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), nói đến nam diễn viên có đời tư phức tạp, Lý Long Cơ được nhắc đến đầu tiên. Ông từng có 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đầu năm nay, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp khóc nghẹn thông báo chia tay, hủy hôn với bạn gái kém 37 tuổi Vương Thanh Hà sau khi phát hiện sự thật bị lừa tình, lừa tiền và rơi vào tình cảnh làm kẻ thứ 3 bất đắc dĩ.

Xuất hiện trước truyền thông vào ngày 26/1, Lý Long Cơ thừa nhận ông có đời tư ồn ào vì quá đa tình, không cưỡng lại được trước sức hút của phái nữ. Tuy nhiên, Lý Long Cơ chia sẻ ông luôn hết lòng trong mối quan hệ, chưa bao giờ đối xử tệ bạc hay keo kiệt với nửa kia của mình. Theo nam diễn viên gạo cội, ông đã tặng vợ cũ thứ 2 của mình 8 căn nhà, đồng thời ghi tên cô vào chỗ người thụ hưởng hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm nhân thọ của mình sau khi ly hôn. "Phần lớn tài sản tôi làm ra đều để cho người vợ cũ thứ hai của mình thừa hưởng. Từ lúc kết hôn đến lúc ly hôn, tôi chưa từng bạc đãi cô ấy, không có mấy người đàn ông nào như tôi đâu", Lý Long Cơ nói.

Lý Long Cơ cho biết ông đã chuyển nhượng phần lớn tài sản của mình cho vợ cũ thứ 2. Ảnh: On.

Tuy nhiên, Lý Long Cơ tâm sự dù bản thân luôn hết mình với tình yêu, nhưng không phải lúc nào ông cũng có được kết thúc trọn vẹn, thậm chí rơi vào cảnh lao đao tiền mất tình tan. Nam diễn viên U75 tự giễu bản thân đã có cuộc tình thất bại với Vương Thanh Hà, bị tình yêu "che mờ lý trí" nên mới bên tình trẻ lừa đảo.

Tài tử Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà hẹn hò từ năm 2018. Họ có dự định kết hôn vào cuối năm 2023 nhưng phải gác lại vì gia đình Vương Thanh Hà có tang. Sau đó, Lâm Thanh Hà đi tù 25 tháng vì vi phạm luật cư trú. Cô đã bị cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) phát hiện dùng giấy tờ giả để lưu trú bất hợp pháp dù visa hết hạn. Khi bạn gái đi tù, Lý Long Cơ vô cùng suy sụp, nhưng vẫn 1 lòng dành tình cảm cho Vương Thanh Hà. Tháng 7/2025, Vương Thanh Hà ra tù. Lý Long Cơ liền sắm sửa vàng bạc hỏi cưới bạn gái.

Lý Long Cơ bị tình trẻ Vương Thanh Hà lừa tình, lừa tiền. Ảnh: HK01.

Thế nhưng, những năm qua, chuyện tình cảm của cặp đôi chênh lệch đến 37 tuổi này không được công chúng ủng hộ. Nhiều người cho rằng Vương Thanh Hà tiếp cận Lý Long Cơ chỉ vì tiền bạc, vật chất. Cô từng bị bóc phốt phông bạt trình độ học vấn, làm giả bằng cấp học thuật, vay tiền rồi quỵt nợ, giả làm tiểu thư nhà giàu...

Đến cuối năm 2025, tài tử U75 bị cáo buộc là kẻ thứ 3, phá hoại hôn nhân của Vương Thanh Hà. 1 blogger giải trí cho biết Vương Thanh Hà kết hôn từ năm 2017 với 1 người đàn ông họ Trần. Họ có với nhau 1 con trai đã 16 tuổi. Vào thời điểm hẹn hò và đính ước với nam diễn viên kỳ cựu xứ Hương Cảng, Vương Thanh Hà vẫn chưa ly hôn. Sự thật về thân phận của bạn gái vỡ lỡ, khiến Lý Long Cơ bẽ bàng và phải vội chia tay,

Theo nhiều nguồn tin, trong 7 năm bên nhau, Lý Long Cơ đã chuyển nhượng cho Vương Thanh Hà 7 căn nhà, quà cáp hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Trước thông tin mất trắng nhiều tài sản vào tay Vương Thanh Hà, nam diễn viên phủ nhận và cho biết bản thân chưa từng sang tên bất kỳ bất động sản nào cho tình trẻ, còn quà tặng ông sẽ không đòi lại.

Lý Long Cơ đã hủy hôn, chia tay Vương Thanh Hà. Ảnh: On.

Ông từng mua sắm nhiều vòng vàng hỏi cưới tình cũ. Ảnh: Stheadline.

Lý Long Cơ sinh năm 1951, là tài tử gạo cội ở xứ Cảng thơm. Ông nổi danh qua hàng loạt vai diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983, Nghĩa Nặng Tình Thân, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung Tâm Kế 2, Bằng Chứng Thép... Về đời tư, Lý Long Cơ và người vợ đầu tiên có với nhau 3 người. Năm 2000, ông cưới người vợ thứ 2, kém mình 27 tuổi. Đến năm 2020, sau khi vợ sinh non và em bé không thể giữ được, cả hai ly hôn.

Nguồn: On, HK01