Nữ nghệ sĩ nổi tiếng cả nước thông báo tìm con dâu

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung bất ngờ chia sẻ một status hài hước trên trang cá nhân với nội dung được xem như “thư gửi con dâu tương lai”, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Nghệ sĩ Vân Dung.

Theo đó, nữ nghệ sĩ dí dỏm viết: “Gửi con dâu tương lai, nhà mẹ toàn 9h sáng mới dậy, riêng con dâu được phép ngủ đến 10h. Nhà mẹ toàn phụ nữ giữ tiền, riêng con dâu mẹ đưa cả sổ đỏ, chìa khóa két sắt cho luôn. Nhà mẹ toàn đàn ông nấu ăn, riêng con dâu, mẹ con mình gọi đồ ăn nhà hàng 5 sao về ăn cho sướng. Con ở đâu!”.

Bài đăng mang đậm “thương hiệu hài Vân Dung” nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác, bình luận thích thú. Nhiều khán giả đùa rằng tiêu chí chọn con dâu của nữ nghệ sĩ quá “trong mơ”, khiến không ít người xin… ứng tuyển ngay lập tức.

Vân Dung và con trai.

Được biết, Vân Dung có một cậu con trai là diễn viên Long Vũ – gương mặt trẻ quen thuộc của màn ảnh Việt. Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần chia sẻ mối quan hệ mẹ con thân thiết, gần gũi và thường xuyên dành những lời động viên cho con trai trong hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Status “tìm con dâu” lần này của Vân Dung được xem là khoảnh khắc vui vẻ, mang tính giải trí, nhưng cũng cho thấy sự cởi mở, dễ thương của nữ nghệ sĩ được khán giả cả nước yêu mến suốt nhiều năm qua.

Vân Dung sinh năm 1975 là nghệ sĩ nổi tiếng cả nước. Được đông đảo khán giả yêu mến qua chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) và nhiều phim truyền hình, điện ảnh ăn khách.