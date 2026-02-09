Mẹ đẻ và chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên tệ đến vậy sao?

Sau ngày giỗ đầu của cố nghệ sĩ Từ Hy Viên, những drama xoay quanh cô lại bất ngờ nổi rần rần trên mạng xã hội. Điều đáng nói là giờ đây, gia đình nàng "Cỏ" và chồng Hàn Quốc Koo Jun Yup (hay còn gọi là DJ Koo) bất ngờ trở thành kẻ phản diện trong mắt công chúng. Phải biết trước đó, họ luôn được netizen thương cảm hết mực vì luôn nhớ thương nữ diễn viên bạc mệnh, tới mức khóc cạn nước mắt, mãi chẳng thể nguôi ngoai buồn thương. Thế mà giờ đây, cư dân mạng lại "super soi" từng hành động, cử chỉ và thấy được những dấu hiệu bất thường xoay quanh gia đình này.

Trang Sohu cho biết, cách đây không lâu, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc phát sóng bộ phim tài liệu về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Từ Hy Viên và những phân cảnh riêng tư trong lễ tưởng niệm nữ diễn viên dưới sự cho phép của DJ Koo. Điều này khiến dân tình vô cùng phẫn nộ, cho rằng nam ca sĩ "hám fame" từ người đã khuất, chỉ làm màu, diễn sâu trước ống kính chứ không hề thương xót vợ thật lòng. Theo nhiều khán giả, DJ Koo không hề thành tâm nên dù mất tới 1 năm chuẩn bị vẫn không tạo ra nổi một bức tượng tưởng niệm cho giống với Từ Hy Viên.

Đồng thời, nhiều cư dân mạng còn gay gắt lôi lại chuyện DJ Koo và nhà họ Từ biết sức khỏe của Từ Hy Viên không tốt nhưng vẫn không ngăn cô thực hiện chuyến du lịch tới Nhật và dẫn đến sự kiện bi thương. Không chỉ vậy, do sơ sót, họ còn bỏ lỡ mất 5 thời cơ "vàng" để cứu mạng nàng "Cỏ" khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Drama bủng nổ sau lễ tưởng niệm tròn 1 năm ngày mất của Từ Hy Viên (Ảnh: Sohu).

DJ Koo bị nghi hám fame, thích làm màu chứ không thật lòng thương nhớ vợ (Ảnh: Sina).

Một vấn đề nữa được chỉ ra khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đó là khoản tiền bảo hiểm của Từ Hy Viên đi đâu về đâu sau khi nữ diễn viên qua đời. Trang Sohu hé lộ, ngay khi người đẹp Vườn Sao Băng vừa "nhắm mắt" được vài giờ, mẹ cô - bà Hoàng Xuân Mai đã vội vàng xử lý vấn đề bảo hiểm của con gái.

Trước đó, báo chí xứ Đài cũng cho biết, sau ngày Từ Hy Viên mất, DJ Koo từng biến mất bí ẩn một thời gian để xử lý hơn 20 hợp đồng bảo hiểm của người vợ bạc mệnh. Khi đó, ai cũng nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt, thế nhưng giờ đây, nhìn vào những thông tin DJ Koo tiết lộ cho đài truyền hình Hàn Quốc, dân tình lại thấy có gì đó sai sai.

Trong show truyền hình, nam ca sĩ nhấn mạnh rằng Từ Hy Viên đã trải qua 14 giờ cứu giúp nhưng không qua khỏi và qua đời vào ngày 3/2. Tuy nhiên, gia đình Từ Hy Viên cũng như bạn bè thân thiết đều khẳng định nữ diễn viên mất vào ngày 2/2, đồng thời những nghi lễ cúng giỗ đều được tổ chức theo mốc thời gian này.

Có "thuyết âm mưu" cho rằng, DJ Koo đã cố lấp liếm mốc thời gian để không ai biết được việc anh nhòm ngó khoản tiền bảo hiểm của người vợ quá cố. Mặc dù thông tin này chưa được nguồn chính thống nào xác nhận nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ.

Mẹ Từ Hy Viên nhắn tin hỏi về vấn đề bảo hiểm của con gái ngay trong ngày nữ diễn viên qua đời (Ảnh: Sohu).

DJ Koo thì không rõ là nhớ sai ngày vợ mất hay muốn che giấu điều gì (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, còn quá nhiều điều bất ổn xoay quanh gia đình Từ Hy Viên, từ việc họ không thông báo cho các con của nữ diễn viên tới dự lễ tang, lễ tưởng niệm mẹ đến nghi vấn lén lấy trang sức, những món đồ có giá trị của nàng "Cỏ".

Báo chí xứ Đài hé lộ, lúc sinh thời, Từ Hy Viên từng đưa tiền tiết kiệm cho mẹ giữ hộ, thế nhưng khi tình hình kinh tế khó khăn, cô muốn lấy lại tiền của mình thì lại bị mẹ đẻ từ chối. Kết quả, sau khi qua đời, nữ diễn viên để lại khối tài sản lớn nhưng lại kèm theo một khoản nợ không nhỏ, khoảng 250 triệu TWD (205,5 tỷ đồng). Giờ đây, ai kế thừa di sản của nàng "Cỏ" sẽ phải nhận luôn cả khoản nợ này. Theo tình hình trước mắt, dường như 2 con của Từ Hy Viên sẽ được "gánh" hết vì có thông tin cho biết DJ Koo muốn chuyển phần di sản của mình sang cho con riêng của vợ.

Mẹ Từ Hy Viên tuyên bố không báo cho 2 cháu đến tham dự những dịp cúng giỗ quan trọng là vì "sợ lũ trẻ khóc đến không thở nổi" (Ảnh: Sohu).

Một điểm đáng chú ý khác là lúc sinh thời, Từ Hy Viên từng nhiều lần nhấn mạnh muốn để con được tự do lớn lên, không tiết lộ riêng tư của 2 bé. Thế nhưng, nhà họ Từ lại nhiều lần lôi các bé ra làm "đầu câu chuyện".

Chẳng hạn, trước đây, nữ MC Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên từng chê bai cô bé Uông Hy Nguyệt không lễ phép, không ngoan bằng con nhà mình. Trong khi đó, A Nhã - một người bạn thân thiết của Từ Hy Viên lại khen ngợi 2 bé Hy Nguyệt và Hy Lâm đều vô cùng đáng yêu. Đến mẹ kế Mã Tiểu Mai - vợ mới của Uông Tiểu Phi cũng rất yêu quý 2 bé, khen Từ Hy Viên dạy dỗ con quá khéo. Điều này khiến cư dân mạng không mấy hài lòng với cách cư xử của gia đình Từ Hy Viên với hai con của nữ diễn viên.

Từ Hy Đệ chê con gái Từ Hy Viên không lễ phép, ngó lơ mình và nhại lại động tác của cô bé Uông Hy Nguyệt (Ảnh: Sina).

Nguồn: Sohu