Sao nữ 21 tuổi đột tử bất thường ở nhà riêng

Ngày 8/2, tờ People đưa tin nữ người mẫu Cristina Pérez Galcenco đã qua đời ở tuổi 21. Theo gia đình, Cristina Pérez Galcenco vừa chuyển đến nhà riêng ở Málaga (Tây Ban Nha) để theo học ở 1 trường địa phương. Tuy nhiên, chưa đầy 7 ngày sau khi dọn đến nơi ở mới, Cristina Pérez Galcenco đã mất liên lạc với gia đình. Mẹ người đẹp này nhanh chóng liên hệ với bạn cùng lớp với Cristina Pérez Galcenco nhờ hỗ trợ. Khi bạn học đến nhà Cristina Pérez Galcenco để kiểm tra, họ phát hiện sao nữ trẻ tuổi đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, họ không tìm thây dấu vết phạm tội, đột nhập hay giằng co nào ở hiện trường Cristina Pérez Galcenco qua đời. Do đó, cảnh sát bước đầu suy đoán nữ người mẫu đột tử do gặp vấn đề sức khỏe. Hiện, nguyên nhân cái chết của Cristina Pérez Galcenco đang được điều tra. Trong khi đó, gia đình không tin rằng Cristina Pérez Galcenco qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Họ khẳng định người mẫu trẻ không có tiền sử bệnh tật và đã đồng ý làm giám định tử thi để xác định nguyên nhân cái chết thực sự của Cristina Pérez Galcenco.

Gia đình đồng ý khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của Cristina Pérez Galcenco. Ảnh: AFP.

Cristina Pérez Galcenco là con gái của cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha Nacho Pérez và bà Tatiana Galcenco. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi. Những năm qua, Cristina Pérez Galcenco ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sàn catwalk tại các tuần lễ thời trang Madrid, Paris, Milan, London và Trung Quốc. Cristina Pérez Galcenco cũng được chọn làm mẫu nữ xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu thời trang lớn như Stradivarius, Versace. Louis Vuitton.

Do đó, sự ra đi Cristina Pérez Galcenco ở tuổi 21 của gây sốc cho cộng đồng thời trang quốc tế và tại quê nhà Tây Ban Nha. Theo gia đình, tang lễ của nữ người mẫu quá cố dự kiến diễn ra vào ngày 7/2.

Cristina Pérez Galcenco ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, tương lai rộng mở. Ảnh: Vanitatis.

Nguồn: People