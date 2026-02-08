Nữ ca sĩ bị tai nạn đến hủy dung: Vết thương hoại tử 2 tháng, giờ gây sốc với "gương mặt rắn" méo mó

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979, là 1 trong những diva hạng A của làng nhạc Hoa ngữ với nhan sắc thanh tú, chất giọng đặc biệt và thần thái biểu diễn cuốn hút. Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, cô còn gây chú ý với tình trường phức tạp. Nữ ca sĩ từng qua lại với hơn 20 chàng trai và chủ yếu là "hồng hài nhi". Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhan sắc của Tiêu Á Hiên xuống cấp. Mỗi lần xuất hiện cô đều khiến công chúng giật mình vì đường nét gương mặt quá khác lạ. Đáng chú ý, sau tai nạn bị chó cưng tấn công vào năm 2021, diện mạo của Tiêu Á Hiên bị hủy hoại hoàn toàn, biến dạng khó nhận ra.

Theo đó, Tiêu Á Hiên là người yêu động vật và nuôi 5 chú chó trong nhà. Cuối tháng 3/2021, khi nữ diva hàng đầu và bạn trai Hoàng Hạo chuẩn bị đi ngủ, 1 chú chó bỗng lao tới cắn xé 2 người điên cuồng. Tiêu Á Hiên bị thương ở mặt, còn Hoàng Hạo lại bị thương ở miệng. Cả hai phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Vết cắn thú cưng gây ra cho Tiêu Á Hiên rất sâu và nghiêm trọng. Bên má phải của cô lõm vào 1 phần "như mất một miếng thịt", rơi vào tình trạng nhiễm trùng hoại tử 2 tuần.

Tiêu Á Hiên và bạn trai bị cún cưng tấn công. Ảnh: Sina.

Tiêu Á Hiên chia sẻ cô chỉ có thể nằm bất động 1 chỗ, thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ tấn công của thú cưng. Thậm chí, trải qua 1 thời gian dài điều trị, vết thương của cô vẫn đau âm ỉ, không thể cười, khóc hay ngoáy mũi một cách bình thường. Sau sự cố bất ngờ, nữ ca sĩ phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật hơn 1 năm để điều trị, phục hồi chấn thương.

Diva xứ Đài đau lòng cho biết cô bị hủy dung sau vụ việc, và cần phải thực hiện các ca phẫu thuật chỉnh hình, tái tạo để làm đầy má và giúp da đều màu. "Nghệ sĩ vốn kiếm cơm bằng gương mặt, tôi không thể trông xấu xí được. Mỗi khi soi gương để bôi thuốc tôi đều khóc. Vết sẹo thâm đỏ đó kéo dài 5 cm quanh vùng miệng, má", Tiêu Á Hiên nói.

Dù bị thương tích nặng nề, Tiêu Á Hiên vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đàn chó đã tấn công mình. "Tôi không ghét những chú cún của mình. Tôi yêu chúng, chúng không cố ý làm tôi bị thương. Cho nên tôi không thể bỏ rơi chúng được", Tiêu Á Hiên chia sẻ.

Tiêu Á Hiên bị hủy dung, phải phẫu thuật nhiều lần để tái tạo làm đầy má và giúp da đều màu hơn sau tai nạn bị chó cắn. Ảnh: Sina.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ tính từ năm 2010 cũng như chịu di chứng nghiêm trọng từ vụ tai nạn bị chó cắn, đường nét gương mặt của Tiêu Á Hiên giờ biến dạng, méo mó và xô lệch khiến công chúng sốc nặng. Cô hiện tại được nhận xét sở hữu "gương mặt rắn" mất cân đối đến đáng sợ.

Trong nhiều hình ảnh cam thường khi đi sự kiện, nữ diva lộ rõ nét đơ cứng, cằm nhọn hoắt, chiếc mũi cao vút "giả trân" và đôi môi vều quá mức. Theo lời của cư dân mạng Trung Quốc, nhìn Tiêu Á Hiên ở hiện tại và thời trẻ như 2 người khác nhau. Khán giả cảm thấy tiếc cho nhan sắc tự nhiên năm nào của nữ ca sĩ.

Gương mặt của nữ diva hàng đầu qua ảnh chụp cam thường lộ rõ sự biến dạng, xô lệch và méo mó. Ảnh: Sohu.

Nhan sắc tự nhiên, khả ái của nữ diva hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ thời mới vào showbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu