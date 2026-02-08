Tối qua, Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm SECC, thu hút sự quan tâm đông đảo truyền thông và công chúng. Bên cạnh không khí vinh danh và những màn trình diễn được mong đợi thì sự chú ý của mọi người dành cho khu vực thảm đỏ - nơi quy tụ nghệ sĩ đình đám, đổ bộ trong những bộ cánh lộng lẫy biến sự kiện không khác gì sàn diễn thời trang đích thực.

Gây chú ý hơn, thảm đỏ WeChoice Awards năm nay còn ghi điểm nhờ loạt clip bắt cận visual dàn nghệ sĩ. Chỉ vài giây zoom cận, nhưng đủ để dân tình đồng loạt tấm tắc khen ngợi vì góc quay quá điện ảnh, nhan sắc của dàn sao thì khỏi bàn.

Nổi bật trong đoạn clip đang được chia sẻ chóng mặt là Hương Giang. Diện đầm xanh mang phom dáng tôn triệt để đường cong, Hương Giang bước lên thảm đỏ với thần thái sang trọng, ánh nhìn sắc sảo và phong độ visual đúng chuẩn nữ hoàng sự kiện. Góc quay cận càng làm rõ làn da mịn, đường nét gương mặt sắc sảo, khiến mỗi khung hình đều như ảnh tạp chí.

Hương Giang đẹp ngời ngời trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Không hề kém cạnh, Hoà Minzy xuất hiện với vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn rất cuốn hút. Layout trang điểm trong trẻo, thần thái tươi tắn giúp Hoà Minzy ghi điểm mạnh trong những khung hình zoom sát. Nhiều ý kiến nhận xét, chính sự tự nhiên và năng lượng tích cực khiến visual của nữ ca sĩ càng xem càng dễ mến.

Một trong những khoảnh khắc được khen nhiều nhất thuộc về Hoa hậu Thanh Thủy. Diện đầm cúp ngực trắng tinh khôi, tóc búi gọn gàng, Thanh Thuỷ mang đến hình ảnh ngọt ngào nhưng không kém phần sang trọng. Khi ống kính bắt trọn khuôn mặt, từng đường nét thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng của nàng hậu khiến người xem khó rời mắt.

Hoà Minzy đẹp không có chỗ chê

Nhan sắc trong trẻo của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Trong khi đó, Thuý Ngân chọn đầm xanh ngọc trễ vai, khoe bờ vai thon và làn da rạng rỡ. Visual khoẻ khoắn, tươi tắn cùng phong thái tự tin giúp Thuý Ngân nổi bật trong từng bước di chuyển trên thảm đỏ. Nhiều khán giả nhận xét, đây là một trong những lần xuất hiện đẹp và cuốn hút nhất của cô tại WeChoice Awards.

Bên cạnh dàn mỹ nhân, khoảnh khắc của Anh Tú và Diệu Nhi cũng nhanh chóng chiếm spotlight. Cả hai nắm tay tình tứ, gần như nửa bước không rời từ thảm đỏ vào khu vực sự kiện. Góc quay cận bắt trọn ánh mắt, nụ cười và sự tương tác tự nhiên của cặp đôi, mang lại cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào giữa không khí trang trọng của gala. Và dĩ nhiên, càng zoom cận Anh Tú - Diệu Nhi thì fan thêm phấn khích vì khung hình vợ chồng gấp đôi visual.

Ngoài ra, loạt khoảnh khắc bùng nổ visual của Hoa hậu Ngọc Châu, Lương Thùy Linh, Võ Lê Quế Anh, diễn viên Lê Hạ Anh, Jun Vũ hay Em Xinh Lamoon khiến thảm đỏ WeChoice Awards như một "bữa tiệc nhan sắc". Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là đều toả sáng trong những bộ cánh lộng lẫy, được tôn lên rõ rệt nhờ góc quay "tuyệt đối điện ảnh".

Thuý Ngân nền nã trong chiếc đầm ôm body

Anh Tú - Diệu Nhi cực đẹp đôi, nắm tay tình tứ trên thảm đỏ

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khoe visual lộng lẫy

Cận nhan sắc quyến rũ của Hoa hậu Ngọc Châu

Em Xinh Lamoon cực ngọt ngào trong layout "chặt chém"

Diễn viên Lê Hạ Anh khuấy động thảm đỏ với nhan sắc khó chê

Diễn viên Jun Vũ tối giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp sang trọng

Hoa hậu Quế Anh tự tin và thần thái sải bước trên thảm đỏ