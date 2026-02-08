"Cú đúp" đỉnh nóc kịch trần của SOOBIN tại WeChoice Awards 2025

Sau nhiều ngày chờ đợi, Gala WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC, khép lại một mùa giải sôi động với hàng loạt khoảnh khắc vinh danh đầy cảm xúc. Bên cạnh sự quy tụ của dàn nghệ sĩ đình đám khuấy động thảm đỏ, đêm trao giải năm nay còn ghi dấu sự công nhận những cá nhân, tập thể trong nghệ thuật đã có 1 năm hoạt động cực chăm chỉ.
Ở hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, SOOBIN đã xuất sắc về đích với số phiếu bình chọn cao nhất, vượt qua nhiều cái tên nặng ký trên đường đua. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ nên SOOBIN không có mặt, producer Kriss Ngô đại diện nhận giải.
Song song đó, nam ca sĩ tiếp tục được xướng tên tại hạng mục Bài hát của năm với ca khúc Mục Hạ Vô Nhân, chính thức hoàn tất cú đúp giải thưởng ấn tượng tại WeChoice Awards 2025. Đây đều là những hạng mục có mức độ cạnh tranh khốc liệt, chứng kiến màn bám đuổi sát sao giữa các đề cử trong suốt thời gian mở cổng bình chọn.
Cú đúp chiến thắng tại WeChoice Awards 2025 vì thế được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ của SOOBIN. Những con số bình chọn ấn tượng không chỉ phản ánh mức độ yêu thích mà còn cho thấy sức lan tỏa ổn định của nam ca sĩ trong lòng công chúng.
Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, SOOBIN đã không thể trực tiếp có mặt tại đêm gala để tự tay nâng cúp chiến thắng. Trên trang cá nhân, SOOBIN chia sẻ: "SOOBIN vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được Ban Tổ Chức WeChoice Awards 2025 vinh danh với hai giải thưởng ý nghĩa: Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Bài hát của năm - Mục Hạ Vô Nhân, dù chưa thể trực tiếp cầm trên tay hai chiếc cúp ngay lúc này. SOOBIN xin được chia sẻ niềm vui này cùng Bố - NSND Huỳnh Tú, anh Binz, anh SlimV, Kriss Ngo, ekip Antiantiart, những người đã đồng hành và cùng SOOBIN tạo nên một tác phẩm mang tinh thần tôn vinh nghệ thuật Xẩm truyền thống.
Trong suốt năm qua, nam ca sĩ liên tục ghi dấu bằng các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, phong cách nghệ thuật ngày càng định hình rõ rệt cùng sự hiện diện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ. Đặc biệt, chuỗi concert cá nhân ALL-ROUNDER với quy mô lớn đã giúp SOOBIN khẳng định vị thế của một nghệ sĩ có sức hút mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu. Mục Hạ Vô Nhân không chỉ gây chú ý về mặt chuyên môn mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng khán giả, trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều nhất trong năm.
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.