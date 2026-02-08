"Cú đúp" đỉnh nóc kịch trần của SOOBIN tại WeChoice Awards 2025

Sau nhiều ngày chờ đợi, Gala WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC, khép lại một mùa giải sôi động với hàng loạt khoảnh khắc vinh danh đầy cảm xúc. Bên cạnh sự quy tụ của dàn nghệ sĩ đình đám khuấy động thảm đỏ, đêm trao giải năm nay còn ghi dấu sự công nhận những cá nhân, tập thể trong nghệ thuật đã có 1 năm hoạt động cực chăm chỉ.

Ở hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, SOOBIN đã xuất sắc về đích với số phiếu bình chọn cao nhất, vượt qua nhiều cái tên nặng ký trên đường đua. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ nên SOOBIN không có mặt, producer Kriss Ngô đại diện nhận giải.

SOOBIN là Ca sĩ được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2025

Thuý Ngân và Đạo diễn Việt Tú trao giải cho producer Kriss Ngô - đại diện SOOBIN

Song song đó, nam ca sĩ tiếp tục được xướng tên tại hạng mục Bài hát của năm với ca khúc Mục Hạ Vô Nhân, chính thức hoàn tất cú đúp giải thưởng ấn tượng tại WeChoice Awards 2025. Đây đều là những hạng mục có mức độ cạnh tranh khốc liệt, chứng kiến màn bám đuổi sát sao giữa các đề cử trong suốt thời gian mở cổng bình chọn.

Cú đúp chiến thắng tại WeChoice Awards 2025 vì thế được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ của SOOBIN. Những con số bình chọn ấn tượng không chỉ phản ánh mức độ yêu thích mà còn cho thấy sức lan tỏa ổn định của nam ca sĩ trong lòng công chúng.

SOOBIN lần thứ 2 được gọi tên vào hạng mục Bài hát của Năm

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, SOOBIN đã không thể trực tiếp có mặt tại đêm gala để tự tay nâng cúp chiến thắng. Trên trang cá nhân, SOOBIN chia sẻ: "SOOBIN vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được Ban Tổ Chức WeChoice Awards 2025 vinh danh với hai giải thưởng ý nghĩa: Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Bài hát của năm - Mục Hạ Vô Nhân, dù chưa thể trực tiếp cầm trên tay hai chiếc cúp ngay lúc này. SOOBIN xin được chia sẻ niềm vui này cùng Bố - NSND Huỳnh Tú, anh Binz, anh SlimV, Kriss Ngo, ekip Antiantiart, những người đã đồng hành và cùng SOOBIN tạo nên một tác phẩm mang tinh thần tôn vinh nghệ thuật Xẩm truyền thống.

Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của khán giả dành cho SOOBIN trong suốt một năm qua, từ 3 đêm Concert ALL-ROUNDER cho đến các dự án, MV và ca khúc... Và cũng cảm ơn SpaceSpeakers Label vì đã luôn sát cánh và hỗ trợ SOOBIN trên mọi chặng đường. Chính tình cảm ấy đã tiếp thêm động lực để SOOBIN có được danh hiệu "Ca sĩ/ Rapper được yêu thích nhất" ngày hôm nay.

Và cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, lời cảm ơn chân thành nhất là dành cho KINGDOM, đại gia đình thân yêu của SOOBIN. SOOBIN luôn biết và trân trọng những nỗ lực thầm lặng, sự đồng hành bền bỉ và tình cảm mà mọi người đã dành cho mình suốt hành trình vừa qua. Nếu không có mọi người thì SOOBIN đã không thể làm được, nên giải thưởng này là dành cho các bạn, chia sẻ niềm vui cùng SOOBIN nhé KINGDOM ơi". Diễn viên Trường Giang và Hoa hậu H'Hen Niê là người công bố giải thưởng Một lần nữa, producer Kriss Ngô nhận giải thay SOOBIN

Trong suốt năm qua, nam ca sĩ liên tục ghi dấu bằng các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, phong cách nghệ thuật ngày càng định hình rõ rệt cùng sự hiện diện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ. Đặc biệt, chuỗi concert cá nhân ALL-ROUNDER với quy mô lớn đã giúp SOOBIN khẳng định vị thế của một nghệ sĩ có sức hút mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu. Mục Hạ Vô Nhân không chỉ gây chú ý về mặt chuyên môn mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng khán giả, trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều nhất trong năm.

SOOBIN đã có một năm vô cùng rực rỡ!