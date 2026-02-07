Tối 7/2, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, mùa WeChoice năm nay tiếp tục hành trình kể lại và viết tiếp những câu chuyện về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh trong bản sắc, giàu nhiệt huyết trong hành động và bền bỉ trong tinh thần cống hiến cho tương lai. Chính tinh thần ấy đã khiến WeChoice Awards 2025 trở thành sự kiện được khán giả chờ đợi bậc nhất đầu năm 2026, không chỉ bởi quy mô và dàn sao quy tụ, mà còn bởi những giá trị truyền cảm hứng mà đêm gala hứa hẹn lan tỏa.

Ngay lúc này, không khí thảm đỏ WeChoice vô cùng sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ giải trí được yêu mến như: Lan Khuê, Hương Giang, Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, Lương Thuỳ Linh, H'Hen Niê, Anh Tú, Diệu Nhi, Trường Giang, Steven Nguyễn, Diệp Lâm Anh, Hứa Vỹ Văn, CongB, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Nhật Hoàng, Hạ Anh, Thuý Ngân, Huỳnh Trần Ý Nhi, Huyền Baby, Phương Ly...

Với "đề bài" dresscode là Trang phục đến từ thương hiệu Việt Nam, dàn nghệ sĩ vô cùng sáng tạo, ai cũng để lại màu sắc riêng biệt và ấn tượng. Dàn nghệ sĩ góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và giàu năng lượng cho thảm đỏ năm nay.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến thảm đỏ WeChoice Awards 2025 tại đây!

"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân nổi bật trên thảm đỏ

Nhan sắc "Nàng Mơ" ngày càng thăng hạng

Hoa hậu Quế Anh rạng rỡ đổ bộ

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh khoe sắc vóc nóng bỏng

"Em Xinh" Ánh Sáng AZA đẹp như công chúa

MC Thảo Tâm giữ vai trò dẫn dắt thảm đỏ tối nay

Bạn diễn của Thảo Tâm là MC Thiện Khiêm

"Mẹ bỉm" Quỳnh Lương khoe nhan sắc nét căng

Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện với trang phục nổi bật