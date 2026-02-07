Tiết lộ không thể tin về G-Dragon khi yêu khiến ai nấy đều hốt hoảng

Sáng 7/2, tờ Money Today đưa tin, G-Dragon vừa bất ngờ làm khách mời trên kênh YouTube của thành viên cùng nhóm BIGBANG - Daesung. Tại đây, Daesung bất ngờ hé lộ bí mật "kinh thiên động địa" của người đồng đội thân thiết, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bật ngửa. Theo lời Daesung, G-Dragon rất lãng mạn trong tình yêu: "Anh G-Dragon là kiểu người si tình. 1 khi đã yêu là anh ấy sẵn sàng dâng hiến tất cả cho người yêu". Đáng chú ý hơn cả, Daesung tiết lộ luôn chuyện từng chứng kiến G-Dragon rửa chân cho bạn gái.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, những chia sẻ của Daesung đã khiến công chúng dậy sóng, thảo luận không ngớt. Trong đó, phần lớn khán giả đều ngỡ ngàng tột độ vì không ngờ ông hoàng Kpop G-Dragon sẵn sàng cúi mình rửa chân cho bạn gái như vậy. Bên cạnh đó, netizen không khỏi tò mò về danh tính cô gái được G-Dragon rửa chân cho. Cộng đồng mạng hiện đưa 1 số mỹ nhân như Jennie (BLACKPINK), Lee Joo Yeon (After School), Kiko Mizuhara,... vào danh sách nghi vấn do họ từng hẹn hò thủ lĩnh BIGBANG.

Daesung khẳng định từng thấy tận mắt cảnh tượng G-Dragon rửa chân cho bạn gái. Ảnh: Naver

Jennie, Lee Joo Yeon, Kiko Mizuhara hiện được netizen réo gọi do từng hẹn hò G-Dragon. Ảnh: X

Cũng trên kênh YouTube của Daesung mới đây, G-Dragon còn gây xôn xao khi làm rõ về những lần anh đột nhiên thả tim ảnh, video của các nghệ sĩ khác rồi đột ngột gỡ like (trong đó có cả tình cũ - Jennie): "Anh hay trượt tay lắm, Tại tay anh to quá mà". Nam người mẫu kiêm diễn viên Lee Soo Hyuk tỏ ra đồng cảm với cậu bạn thân: "Anh nghĩ thỉnh thoảng G-Dragon cũng có sai sót. Chắc là cậu ấy nhấn like theo số lượng thôi, kiểu như thấy cái gì có chút dính dáng tới mình là nhấn like ấy. Vì sợ những bạn fan không được thả tim sẽ cảm thấy chạnh lòng nên cậu ấy cứ mải miết tìm video của người hâm mộ rồi nhấn like ầm ầm ấy, dẫn đến việc đôi khi cũng trượt tay".

Chia sẻ về chuyện thường đi like dạo cho fan, G-Dragon giải thích thêm: "Thực ra anh không có tiêu chuẩn cụ thể nào trong việc thả tim cho fan. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh là anh lại đi like dạo, và trong khoảng thời gian đó anh nhấn like rất nhanh với tốc độ như tên bắn. Nhấn nhanh đến mức mòn cả vân tay rồi đây này. Anh nhận thấy trong cộng đồng fan của mình có rất nhiều bạn cực kỳ khéo tay. Anh nhấn like cho họ như 1 cách để động viên rằng ‘Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình’. Khi thấy anh thả tim cho thì các bạn ấy lại càng làm việc chăm chỉ, có động lực hơn ấy".

Những chia sẻ của G-Dragon mới đây đã gây bão cộng đồng mạng. Ảnh: Nate

Cách đây không lâu, G-Dragon trượt tay "thả tim" clip biểu diễn của Jennie tại Golden Disc Awards rồi sau đó đã gỡ like. Ảnh: X

