Jack lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

TC Candler là chuyên trang phê bình độc lập của Mỹ trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp. Đơn vị này duy trì bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho cả nam và nữ suốt từ năm 1990 đến nay.

Mới đây, TC Candler – trang Instagram sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Đáng chú ý, danh sách năm nay tiếp tục có sự góp mặt của đại diện Việt Nam là ca sĩ Jack. Trước đó, các đại diện Việt từng được đề cử cho mùa giải 2026 còn có Gemini Hùng Huỳnh, Huyền 204, Ninh Dương Lan Ngọc.

Thực tế, bảng xếp hạng này được xây dựng chủ yếu dựa trên lượt bình chọn của người hâm mộ. Trong những ngày gần đây, các nền tảng mạng xã hội của TC Candler cũng liên tục kêu gọi khán giả tham gia vote để ủng hộ các ứng viên yêu thích.

Ca sĩ Jack xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Ảnh: TC Candler.

Danh sắc đề cử trong năm 2026 cũng đã gọi tên Gemini Hùng Huỳnh và Huyền 204, Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Tổng hợp

Từ năm 2021 đến nay, sự nghiệp của Jack cũng tụt dốc không phanh vì ồn ào. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng. Trong 1 bài đăng, Jack từng chia sẻ về việc nếu bị khán giả quay lưng: "Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, người sẽ ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người.

Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn lại ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến".

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) với lỗi Biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ca sĩ Jack bị phạt tiền 55 triệu đồng; nam ca sĩ còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Jack liên tục vướng lùm xùm khiến sự nghiệp tụt dốc trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

TC Candler là đơn vị đứng sau bảng xếp hạng 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, được duy trì đều đặn từ năm 1990. Đây là một trang phê bình độc lập của Mỹ, chuyên về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp.

Trong khi danh sách dành cho nữ được công bố lần đầu vào năm 1990, phiên bản dành cho nam chỉ chính thức ra mắt từ năm 2014. Các tiêu chí đánh giá bao gồm vẻ đẹp, sức hút, sự thanh lịch, nét tự nhiên, tính độc đáo và tiềm năng phát triển.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên đề cử và bình chọn của người hâm mộ toàn cầu, kết hợp cùng đánh giá nội bộ của TC Candler, qua đó trở thành một trong những danh sách nhan sắc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.