Nam Em - Nam Anh cạch mặt?

Nam Anh - Nam Em là cặp chị em song sinh quen mặt với khán giả showbiz Việt, từng nhiều lần cùng ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc. Vừa qua, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra màn tranh cãi gay gắt ngay trên sóng livestream, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Tối 4/2, Nam Anh đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Trong bài viết này, cô gửi lời cảm ơn đến Bùi Hữu Cường - bạn trai của Nam Em, người đã luôn ở bên chăm sóc em gái trong suốt thời gian qua. Nam Anh cho biết cả hai chị em hiện đều đã có cuộc sống riêng và muốn quay về yêu thương bản thân, tập trung theo đuổi những dự định cá nhân.

Cô viết: "Thay mặt gia đình, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến anh Bùi Hữu Cường vì đã ở bên, chăm sóc và yêu thương Nam Em trong suốt thời gian qua. Gia đình thật sự trân quý những gì anh đã dành cho bé. Mong rằng tình yêu của anh luôn đủ bao dung, đủ dịu dàng để chở che và ôm trọn bé Em của gia đình. Bởi từ nhỏ em đã thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của ba, nên mỗi sự quan tâm hiện tại đều vô cùng quý giá.

Qua những biến cố đã đi qua, gia đình mới cảm nhận rõ hơn tình cảm chân thành anh dành cho bé. Thật lòng biết ơn anh rất nhiều. Chị em gắn bó hơn 30 năm, giờ ai cũng đã lớn, đã có cuộc sống riêng. Đến lúc này, Nam cũng cần học cách quay về yêu thương chính mình, dành thời gian cho những ước mơ còn dang dở và những hoài bão cá nhân — bởi thời gian ở lại cuộc đời này thật sự không dài. Cầu mong mọi điều nhẹ nhàng, an yên sẽ đến với tất cả chúng ta".

Nam Anh đăng tải bài viết dài hậu vướng ồn ào cãi nhau căng thẳng với Nam Em. Ảnh: FBNV

Bài viết được đăng tải không lâu sau ồn ào cãi vã căng thẳng giữa Nam Anh và Nam Em. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò và tranh luận sôi nổi về mục đích của chia sẻ này. Không ít ý kiến cho rằng Nam Anh đang ngầm thông báo việc cả hai chị em sẽ không còn liên quan hay đồng hành cùng nhau như trước sau những lùm xùm vừa qua.

Cư dân mạng rộ nghi ngờ Nam Anh và Nam Em cạch mặt nhau. Ảnh: FBNV

Tối 28/1, Nam Anh và Nam Em cùng góp mặt trong một phiên livestream bán hàng trên kênh TikTok của Nam Anh, trong đó Nam Em xuất hiện với vai trò khách mời hỗ trợ. Ở thời điểm đầu, buổi phát sóng diễn ra khá suôn sẻ và không có dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, sau một lúc livestream, cả hai xảy ra bất đồng và Nam Anh bất ngờ đề nghị Nam Em rời khỏi khung hình để ra về nghỉ ngơi.

Trong clip, Nam Em tỏ thái độ bức xúc, to tiếng và đập bàn trên sóng livestream. Cô nói lớn: "Người ta ngồi ở đây người ta phụ mà cứ suy nghĩ tiêu cực, nghĩ này nghĩ kia không à. Tui kêu vô trong nghỉ đi tui làm cho, bà cứ như vậy người ta không có mua nổi". Thái độ căng thẳng, giọng điệu gay gắt của Nam Em khiến không khí livestream trở nên nặng nề.

Nam Anh cũng đáp trả trong trạng thái tức giận, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và suýt khóc: "Tui nghĩ cái gì tiêu cực, bà vừa phải thôi. Tui nói là không có được, ngực tôi đang rất đau nhưng tui phải chịu trách nhiệm mà. Sao cứ livestream mà nạt nộ tui là sao". Thời điểm Nam Em và Nam Anh căng thẳng, nhãn hàng buộc phải tắt phát sóng giữa chừng.

Cả hai đã quát mắng nhau ngay trên sóng livestream bán hàng. Nguồn: Tổng hợp

Nam Em được khán giả biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2016. Tên tuổi của cô nhanh chóng được chú ý trong làng beauty queen Việt nhờ thành tích Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Ở giai đoạn này, Nam Em là gương mặt được săn đón, liên tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách, tham gia phim điện ảnh và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Sau những dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp, người đẹp tiếp tục ghi danh ở nhiều cuộc thi khác nhưng chỉ dừng lại ở Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Top 10 Miss World Vietnam 2022. Kể từ sau Miss World Vietnam, Nam Em cho biết không còn mặn mà với các cuộc thi nhan sắc, thay vào đó tập trung theo đuổi con đường ca hát.

Nam Anh - Nam Em là cặp song sinh nổi tiếng của showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Nam Anh - chị gái song sinh của Nam Em - được công chúng biết đến muộn hơn. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nam Anh gây chú ý khi trở thành một trong những thí sinh nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nhan sắc nổi bật của người đẹp sinh năm 1996 từng được cộng đồng mạng đánh giá cao và kỳ vọng sẽ đạt thành tích ấn tượng, tuy nhiên cô chỉ dừng chân ở Top 16 chung cuộc.

Trước đó, Nam Anh cũng sở hữu bảng thành tích đáng chú ý không kém em gái như Quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Top 9 The Face Vietnam… Ngoài việc tham gia các cuộc thi, Nam Anh còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí.