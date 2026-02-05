Trời lạnh, may mà có cái nóng từ Lisa!

Giữa những ngày mùa đông phủ đầy tuyết trắng, khi không khí lạnh giá bao trùm nhiều nơi trên thế giới, Lisa (BLACKPINK) bất ngờ trở thành cái tên “sưởi ấm” mạng xã hội bằng một màn xuất hiện không thể nóng hơn. Nữ idol đình đám đã đăng tải loạt ảnh diện bikini giữa khung cảnh tuyết rơi dày đặc, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa cái lạnh tê tái của thiên nhiên và vóc dáng quyến rũ, tràn đầy năng lượng.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lisa xuất hiện vô cùng thoải mái và tự tin. Không cần trang phục cầu kỳ hay phụ kiện phô trương, bộ bikini đơn giản nhưng vừa vặn đã đủ để tôn lên thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn cùng những đường nét khỏe khoắn – thành quả rõ rệt của quá trình tập luyện bền bỉ và kỷ luật nghiêm ngặt. Giữa nền tuyết trắng xóa, làn da và thần thái rạng rỡ của Lisa càng trở nên nổi bật, khiến người xem khó có thể rời mắt.

Lisa đã quyết định “đốt cháy” mọi giới hạn bằng loạt ảnh khiến cả cộng đồng mạng phải “toát mồ hôi hột” dù nhiệt kế đang chạm mức âm. Ảnh: Instagram

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt thích thú không chỉ là ngoại hình đỉnh cao mà còn ở tinh thần tự do, tận hưởng khoảnh khắc mà Lisa truyền tải. Giữa thời tiết khắc nghiệt, cô vẫn toát lên sự vui vẻ, phóng khoáng và đầy năng lượng tích cực. Chính sự đối lập ấy – lạnh giá bên ngoài nhưng “nóng” từ khí chất đến phong thái – đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho loạt ảnh.

Chỉ sau khoảng 3 tiếng đăng tải, bài viết của Lisa đã nhanh chóng cán mốc gần 3 triệu lượt yêu thích, một con số đủ để chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trên mạng xã hội. Phần bình luận lập tức “bùng nổ” với vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ lẫn cư dân mạng. Nhiều fan hài hước chia sẻ rằng “mới nhìn ảnh đã thấy ấm lên hẳn”, số khác lại không giấu được sự ngưỡng mộ trước vóc dáng và phong độ ổn định của Lisa qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cận cảnh gương mặt xinh xắn như búp bê của nữ idol sinh năm 1997. Ảnh: Instagram

Không ít ý kiến cho rằng, điều làm nên sức hút lâu dài của Lisa không chỉ nằm ở ngoại hình nổi bật mà còn ở thái độ sống tích cực và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Dù trên sân khấu với những màn trình diễn bùng nổ hay trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, cô luôn giữ được sự chỉn chu, tự tin và bản sắc riêng. Chính điều đó giúp Lisa luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, dù là trong trang phục biểu diễn lộng lẫy hay chỉ đơn giản là một bộ bikini giữa trời tuyết.

Giữa mùa đông lạnh giá, loạt ảnh mới của Lisa chẳng khác nào một “cơn gió nóng” thổi bùng không khí trên mạng xã hội. Và một lần nữa, nữ idol sinh năm 1997 lại chứng minh rằng sức hút của cái tên Lisa vẫn luôn ở mức cao – đủ để khiến hàng triệu trái tim phải rung động chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show...

Ảnh: W Magazine

Ảnh: Emmy

Lisa là em út toàn năng, biểu tượng gợi cảm của BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram