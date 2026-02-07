Trường Giang ghi điểm

Sáng 6/2, Trường Giang và hơn 30 nghệ sĩ đã có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy để tham gia buổi lễ khai mạc Đường hoa Xuân 2026. Ngoài Trường Giang, chương trình còn có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và người có sức ảnh hưởng như Trường Giang, Quyền Linh, Thúy Ngân, ST Sơn Thạch, Bảo Anh, Hoa hậu Khánh Vân, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, Duy Khánh, Jun Phạm, Tiến Luật, Mạc Văn Khoa, Trương Thế Vinh, Song Luân…

Chia sẻ tại sự kiện, nghệ sĩ Trường Giang cho biết việc kết nối và mời gọi các nghệ sĩ tham gia chương trình không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc lớn đối với anh. “Ngoài việc làm nghệ thuật, tôi luôn mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng. Khi nhận được sự chỉ đạo từ Thứ trưởng Bộ Y tế, tôi đặt quyết tâm tạo nên một không khí thật đầm ấm, gần gũi và dễ thương như mong muốn ban đầu”, Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ.

MC Trường Giang cùng gần 40 nghệ sĩ đã đến với hàng trăm bệnh nhân, y bác sĩ tại lễ khai mạc đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BTC

Các nghệ sĩ cũng đã trao tận tay các phần quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BTC

Nam nghệ sĩ chia sẻ sự trân quý trước tinh thần thiện nguyện đáng trân trọng của đồng nghiệp, khi nhiều người dù lịch trình dày đặc vẫn cố gắng thu xếp để cùng chung tay lan tỏa yêu thương. Anh cho biết có những nghệ sĩ phải di chuyển từ rất xa, như Tiến Luật từ Vũng Tàu, chỉ để kịp góp mặt.

Mỗi người góp một chút, nhưng tất cả đều góp sức nhỏ vào việc mang tình cảm và sự ấm áp đến với bệnh nhân. Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy bệnh viện được trang trí đẹp và chỉn chu như vậy, chắc chắn sẽ sưởi ấm lòng những cô chú không thể về quê ăn Tết năm nay,” anh nói thêm.

Không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, các nghệ sĩ còn trực tiếp biểu diễn, gửi tặng những tiết mục ý nghĩa đến bệnh nhân, người nhà cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, góp phần mang không khí Tết lan tỏa đến những người đang phải đón xuân xa gia đình.

Tại sự kiện, dàn nghệ sĩ còn biểu diễn các tiết mục để gửi tặng cho bệnh nhân, người nhà. Ảnh: BTC

Trước đó, vợ chồng Trường Giang đã nhiều lần đi thiện nguyện nhưng cả hai luôn làm trong âm thầm. Về những hoạt động cộng đồng, Trường Giang từng chia sẻ với chúng tôi: "Năm 2024 Trường Giang có nhiều show riêng và cũng không có gì phải giấu, đó là Trường Giang sẽ cùng với Hội Chữ Thập Đỏ làm một show tên Tôi và Em.

Ekip sẽ đến những vùng cao chơi trò chơi dân gian với các bé, cùng nhau nấu ăn để các bé có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ các bé quần áo, thức ăn, tiền… Hiện tại Trường Giang cũng đang nhờ một vài nơi hỗ trợ quay hình, biết chắc khi làm sẽ rất cực nhưng mình và ekip rất mong muốn sẽ thực hiện được. Một vài nghệ sĩ khi nghe dự án này thì họ cũng mong được đồng hành".