Hé lộ thêm "sít rịt" trước thềm gala WeChoice Awards 2025: Quang Hùng MasterD, RHYDER và dàn sao hot sắp đổ bộ!

Chỉ còn vài tiếng nữa, gala Vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", WeChoice Awards năm nay hứa hẹn là một trong những sự kiện cực mãn nhãn, giàu cảm xúc.

Vài giờ nữa, sự kiện được mong chờ nhất hôm nay sẽ chính thức diễn ra!

Trước giờ G, không khí chờ đợi đang được đẩy lên cao trào khi hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng lần lượt xác nhận tham dự. Danh sách vừa công bố quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, được mong chờ như RHYDER, Quang Hùng MasterD, Pia Linh, Big Daddy, Thể Thiên, Hải Bột, Gemini Hùng Huỳnh, Organg, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Vương Bình và Hoàng Duyên...

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau hứa hẹn mang đến một bức tranh WeChoice sôi động, đúng tinh thần “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam”. Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều cái tên trong danh sách còn là nhân tố quan trọng của các tiết mục biểu diễn, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm gala.

Ca sĩ Hải Bột hiếm hoi góp mặt trong sự kiện giải trí

Quang Hùng MasterD cũng sẽ xuất hiện

Fan đứng ngồi không yên mong chờ Hùng Huỳnh tối nay

Ca sĩ Vương Bình sẽ có tiết mục đáng chờ đợi

Rhyder cũng sẽ đổ bộ sự kiện gala WeChoice Awards 2025

Big Daddy góp mặt trond dàn nghệ sĩ trình diễn tối nay

Hoàng Duyên xác nhận tham gia

Hoàng Dũng khiến khán giả "chấm hóng"

Ca sĩ Thể Thiên cũng là một trong những "sít rịt" lộ diện trước giờ G

Trước giờ diễn ra sự kiện, dàn nghệ sĩ biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện từng chi tiết cuối cùng cho các màn trình diễn. Từ âm nhạc, vũ đạo đến cảm xúc sân khấu, mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến những tiết mục đủ sức khuấy động không khí, đồng thời truyền tải trọn vẹn thông điệp của mùa giải năm nay.

Dàn nghệ sĩ tập luyện tích cực, chuẩn bị cho những màn trình diễn bùng nổ

Bên cạnh sân khấu, thảm đỏ WeChoice cũng được dự đoán sẽ là một trong những “điểm nổ” đáng chờ đợi nhất. Sự xuất hiện đồng loạt của dàn sao đình đám, những màn lên đồ chỉn chu cùng các khoảnh khắc giao lưu hiếm có đang khiến khán giả háo hức từng giờ. Với quy mô ngày càng mở rộng, thảm đỏ WeChoice không chỉ là nơi hội tụ của showbiz mà còn là không gian ghi dấu những hình ảnh biểu tượng của năm.

Khi mọi công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn hoàn tất, WeChoice Awards 2025 đang chính thức đếm ngược để bùng nổ. Tất cả đang sẵn sàng cho một đêm gala được kỳ vọng sẽ hội tụ đủ cảm xúc, âm nhạc và những câu chuyện truyền cảm hứng đáng nhớ.

Những hình ảnh đầu tiên của WeChoice Awards 2025 đã được hé lộ

Khán giả có thể theo dõi gala WeChoice Awards qua livestream