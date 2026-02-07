Không thể tin đây là vóc dáng của Nhã Phương sau 2 tuần sinh con

Nhã Phương thông báo sinh con thứ 2 vào cuối tháng 1/2026. Trong lúc vượt cạn, Trường Giang không có mặt trực tiếp đồng hành cùng bà xã do vướng lịch trình công việc từ trước. Sau 8 năm về chung một nhà, cả hai hiện có 3 con chung và được ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1990 mới đây đăng tải đoạn video khoe vóc dáng sau 2 tuần sinh con thứ 3. Cư dân mạng phải trầm trồ bất ngờ khi vòng 2 của Nhã Phương vô cùng thon gọn, thậm chí còn lộ rõ múi bụng. Bà xã Trường Giang chia sẻ: "Mẹ bỉm sau 14 ngày chỉ ăn và cho em ti". Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip này đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Facebook.

Nhã Phương khoe vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ 3. Nguồn: Nhã Phương

Cư dân mạng trầm trồ, cho rằng nữ diễn viên 9x như chưa từng trải qua ca sinh nở nào. Ảnh: Nhã Phương

Cuối tháng 1 vừa qua, Nhã Phương đã chào đón thành viên mới. Ảnh: FBNV

Sau khi con trai thứ hai tròn một tháng tuổi, nữ diễn viên bắt đầu tích cực tập luyện và xây dựng chế độ ăn uống khoa học nhằm nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Bên cạnh yoga, Nhã Phương còn áp dụng nhiều hình thức vận động khác như nhảy, múa theo nhạc hay chạy bộ để tăng hiệu quả đốt cháy calo. Về dinh dưỡng, người đẹp ưu tiên cắt giảm tinh bột từ cơm, bún, hạn chế ăn vặt, đồng thời bổ sung khoai lang, trái cây và rau xanh để vừa giữ dáng vừa duy trì làn da tươi sáng.

Khi con trai thứ 2 đầy tháng, Nhã Phương đã quay trở lại tập luyện và ăn uống khoa học. Ảnh: Nhã Phương

Trường Giang từng cho biết Nhã Phương bị ám ảnh cân nặng sau sinh đến mức 6 giờ sáng mỗi ngày đã dậy để tập 3 bộ môn thể dục phối hợp. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, nữ diễn viên từng chia sẻ về quá trình giảm cân: "Thật ra trước khi sinh Phương đã tập luyện rất nhiều rồi, do sinh bé đầu mình bị ám ảnh cân nặng á. Sau khi sinh Hope được 2 tháng thì Phương bắt đầu tập luyện, tầm 2 tuần sau người mình về cơ lại rồi, đúng là một kỳ tích luôn. Nên là cũng muốn truyền động lực cho mẹ bỉm một chút.

Anh Giang mê ăn, mê nấu ăn và có sở thích ngắm nhìn người ta ăn. Ảnh làm món này món kia rồi ngồi coi mọi người ăn vậy đó, món gì cũng đặt tâm huyết trong đó nên đâu cho ai ăn 1-2 muỗng là xong, ăn là phải ăn hết tô. Nên Phương thấy mình cũng nghị lực lắm đó (Cười)".

Trường Giang từng chia sẻ bà xã bị ám ảnh cân nặng. Ảnh: FBNV



