Song Hye Kyo hẹn hò chủ tịch hơn 26 tuổi?

Sáng 7/2, công chúng náo loạn trước loạt ảnh Song Hye Kyo xuất hiện thân thiết bên chủ tịch Park Yong Man hơn 26 tuổi tại 1 buổi triển lãm. Được biết, Park Yong Man là CEO của công ty đầu tư Bell Street Partners kiêm cựu chủ tịch tập đoàn Doosan. Trong quá khứ, ông Park còn từng giữ chức chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Park Yong Man, thậm chí có 1 số netizen còn đặt ra nghi vấn 2 người họ đang hẹn hò với nhau. Nếu thật sự Song Hye Kyo - Park Yong Man đang yêu nhau, họ sẽ trở thành cặp đôi kiều nữ - chủ tịch nổi đình nổi đám mới ở showbiz Hàn Quốc.

Song Hye Kyo - Park Yong Man xuất hiện cùng nhau ở 1 buổi triển lãm, làm dấy lên nhiều nghi vấn. Ảnh: Naver

"Nhất cử nhất động" của Song Hye Kyo trong thời gian gần đây đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: X

Giữa hàng loạt lời đồn đoán trên mạng xã hội, truyền thông Hàn đã nhanh chóng làm rõ về mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Song và CEO của Bell Street Partners. Thì ra, Song Hye Kyo với vị chủ tịch sinh năm 1955 vốn là bạn bè thân thiết và hoàn toàn không hề có mối quan hệ yêu đương như 1 số khán giả đang đồn đoán.

Gần đây, Park Yong Man thử sức mình ở vai trò mới - 1 nhiếp ảnh gia, và vị chủ tịch 5X vừa mở hẳn buổi triển lãm để giới thiệu quảng bá những tác phẩm của mình. Song Hye Kyo mới tới triển lãm này để ủng hộ tinh thần cho doanh nhân họ Park với tư cách 1 người bạn thân thiết.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên The Glory cũng bày tỏ cảm xúc sau khi ghé thăm buổi triển lãm của người bạn đặc biệt: "Gửi tới nhiếp ảnh gia Park Yong Man, người luôn mang đến cho cháu nguồn động lực và sức mạnh tinh thần giống như 1 người cha. Cháu đã được tận mắt chiêm ngưỡng và khắc ghi trong lòng những tác phẩm tuyệt vời. Luôn cảm ơn chú rất nhiều".

Trước đó, Song Hye Kyo cũng đã chia sẻ bức ảnh chụp cuốn sách có chữ ký cá nhân mà cô nhận được từ chủ tịch Park Yong Man, trong đó có lời nhắn viết tay: "Hye Kyo à, hãy luôn cố gắng vì ngày hôm nay. Bởi vì ngày mai được tạo nên từ hôm nay". Cựu chủ tịch tập đoàn Doosan cũng từng tặng Song Hye Kyo tập văn xuôi đầu tay của ông. Vào thời điểm đó, nữ minh tinh sinh năm 1981 còn đăng bức ảnh lên mạng xã hội với dòng chú thích bày tỏ sự biết ơn đối với chủ tịch Park: "Cảm ơn chú".

Ông Park đích thân gửi tặng sách cho Song Hye Kyo. Ảnh: Naver

Kể từ khi ly hôn Song Joong Ki tới nay, Song Hye Kyo chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Hồi tháng trước, cô bất ngờ dính nghi vấn đang yêu 1 người đàn ông bí ẩn vì có loạt khoảnh khắc thân mật bên nhân vật này. Trong ảnh, Song Hye Kyo gây chú ý khi khoác tay tình tứ trai lạ. Việc nữ ngôi sao hạng S công khai khoác tay người này đã khiến công chúng liên tưởng tới việc cô muốn đánh dấu chủ quyền với đối phương. Trai lạ còn gửi gắm tới minh tinh họ Song thông điệp đáng chú ý, càng làm khơi gợi thêm nhiều đồn đoán: "Thật tuyệt vời khi được gặp em. Chúc mừng em đã hoàn thành bộ phim Show Business. Làm tốt lắm, anh nóng lòng chờ đợi để được xem phim quá rồi".

Thế nhưng, hóa ra người đàn ông bí ẩn xuất hiện cùng Song Hye Kyo trong hình ảnh gây náo loạn lại là... nhà tạo mẫu tóc hợp tác với mỹ nhân họ Song suốt nhiều năm qua. Bức hình nói trên cũng không ghi lại khoảnh khắc nữ minh tinh The Glory hẹn hò bạn trai mới mà chỉ đơn giản cho thấy tình bạn thân thiết, bền chặt giữa cô và nhà tạo mẫu tóc.

Được biết, Song Hye Kyo vừa hoàn tất việc ghi hình cho bộ phim mới Show Business. Và nhà tạo mẫu tóc chỉ đơn giản đăng dòng thông điệp chúc mừng nữ minh tinh hoàn tất công việc 1 cách tốt đẹp chứ không gửi lời lẽ yêu thương hay tỏ tình tới người đẹp họ Song như công chúng đồn đoán. Nói tóm lại, không có chuyện Song Hye Kyo đã có người yêu mới và công khai khoe chuyện tình cảm của mình trước công chúng.

Song Hye Kyo xuất hiện thân mật bên 1 người đàn ông lạ mặt, khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn cô đã hẹn hò bạn trai mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki. Ảnh: Nate

Bạn trai tin đồn còn được cho là gửi gắm hẳn thông điệp yêu thương tới Song Hye Kyo nhằm đánh dấu chủ quyền. Nhưng hóa ra họ không hẹn hò với nhau. Ảnh: Nate

Nguồn: Mydaily