Song Hye Kyo công khai hẹn hò giữa đêm hôm, người này liên quan tới Song Joong Ki

Sáng 1/2, Song Hye Kyo bất ngờ đăng tải lên trang Instagram cá nhân story có nội dung gây sốt: "Glory của tôi. Hẹn hò với chị Eun Sook thân yêu sau 1 thời gian dài". Qua đó, mỹ nhân họ Song vừa công khai khoảnh khắc "hẹn hò", đi chơi vui vẻ cùng biên kịch vàng của làng phim Hàn Quốc Kim Eun Sook trong tối 31/1.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình chị em thân thiết của Song Hye Kyo và biên kịch họ Kim. Đến nay, khi vừa kết thúc lịch trình quay phim cho bộ phim mới Show Business, nữ minh tinh họ Song đã tất tả đi hẹn hò với biên kịch vàng. Rất nhiều khán giả cũng đang mong chờ vào 1 cú bắt tay sắp tới của Song Hye Kyo - Kim Eun Sook để cùng tạo ra siêu phẩm mới.

Đáng chú ý, Song Joong Ki đã bất ngờ bị réo gọi sau khi Song Hye Kyo công khai ảnh "hẹn hò" biên kịch họ Kim mới đây. Âu cũng là bởi Kim Eun Sook từng đóng vai trò mai mối cho cặp đôi 1 thời Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Còn nhớ Song Song bén duyên từ siêu phẩm đình đám Hậu Duệ Mặt Trời. Ông tơ bà nguyệt dẫn lối cho mối tình Song - Song chính là nhà biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Lee Eung Bok của bộ phim này.

Song Hye Kyo công khai ảnh "hẹn hò" Kim Eun Sook mới đây. Ảnh: X

Biên kịch Kim đóng vai trò mai mối cho Song Hye Kyo - Song Joong Ki. Ảnh: Naver

Được biết, Song Hye Kyo - Kim Eun Sook có mối nhân duyên vô cùng sâu đậm. 2 người từng hợp tác đầy thành công qua 2 tác phẩm "làm mưa làm gió" 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory.

Đặc biệt, trong lần hợp tác ở The Glory, biên kịch Kim đã khen ngợi hết lời những nỗ lực của Song Hye Kyo trong quá trình quay phim. Bà cho biết ban đầu đã lo lắng rằng mỹ nhân họ Song sẽ không thoải mái khi phải cởi đồ: "Tôi đã hỏi cô ấy ‘như vậy có được không?’ và cô ấy trả lời ‘chị cho em 2 tháng’. Tôi nghĩ cô ấy sẽ tập thể dục nhưng cô ấy lại bảo ‘em cần giảm cân nhiều hơn nữa’ 1 cách quyết tâm".

Biên kịch Kim Eun Sook vô cùng cảm kích khi Song Hye Kyo đã tự nguyện giảm rất nhiều cân cho vai diễn: "Cô ấy muốn bản thân nhìn hốc hác và gầy gò thay vì xinh đẹp trong cảnh quay đó, và cô ấy đã làm được. Tôi rất biết ơn nỗ lực của Song Hye Kyo và cũng cảm thấy có lỗi. Tôi thực sự đã khóc khi hoàn thành cảnh quay này".

Không chỉ hợp tác ăn ý trong quá trình làm phim, Song Hye Kyo - Kim Eun Sook còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết ở ngoài đời. Ảnh: Naver

Kim Eun Sook chắp bút cho hàng loạt siêu phẩm của làng phim xứ kim chi gồm Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory, Chuyện Tình Paris, Secret Garden, The Heirs, Goblin,... Ảnh: Naver

Nguồn: X, Naver