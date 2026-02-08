400.000 người xem ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh lần đầu làm vedette, chuẩn con nhà nòi là đây!

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022. Đến tháng 7/2023, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng, tên thật là Tuệ An, tên gọi thân mật ở nhà là Titi.

Mới đây, hình ảnh ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh tự tin sải bước trên sân khấu trong một sự kiện của trường bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Đoạn clip do chính nàng hậu chia sẻ nhanh chóng thu hút hơn 400.000 lượt xem cùng nhiều bình luận quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo đó, trong chương trình của trường, con gái Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ. Dù trình diễn trước đông người nhưng nhóc tỳ vẫn tỏ ra vô cùng dạn dĩ, bước đi tự nhiên, liên tục cười tươi và tương tác với mọi người xung quanh. Đỗ Mỹ Linh hài hước chia sẻ: “Lần đầu làm ‘vedette’ nên chưa biết kiểm soát cảm xúc, không biết có lần sau không”.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ đoạn clip con gái cưng tự tin biểu diễn trong một sự kiện của trường. Nguồn: Đỗ Mỹ Linh

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh mặc trang phục áo dài truyền thống, tự tin sải bước trên sân khấu. Nguồn: Đỗ Mỹ Linh

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tự tin, năng lượng tích cực của con gái nàng hậu. Không ít ý kiến còn cho rằng thần thái và phong cách của cô bé có nét thừa hưởng từ mẹ - Hoa hậu Việt Nam 2016.

Người đẹp cũng cho thấy cách nuôi dạy con khoa học, để bé phát triển tự nhiên, thoải mái thể hiện bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Nguồn: Đỗ Mỹ Linh

Ngay từ khi chào đời, con gái Đỗ Mỹ Linh đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ xuất thân đặc biệt, khi mẹ là Hoa hậu Việt Nam, còn bố là doanh nhân trẻ. Tuy nhiên, khác với không ít gia đình hào môn lựa chọn giữ kín hình ảnh con cái, Đỗ Mỹ Linh lại chọn cách chia sẻ cởi mở nhưng chừng mực. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị bên con gái, từ lúc bé vui chơi, theo mẹ ra ngoài đến những giây phút sinh hoạt gần gũi trong gia đình.

Đỗ Mỹ Linh cho biết việc chia sẻ hình ảnh con là cách cô lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ cho bé Titi. Nhiều khoảnh khắc của cô bé nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn cùng loạt lời khen từ công chúng. Thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 vướng tin đồn mang thai lần hai, song trước những thông tin này, người đẹp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tháng 7/2023, Hoa hậu Việt Nam 2016 sinh con gái đầu lòng. Nguồn: Đỗ Mỹ Linh

Khác với nhiều người nổi tiếng khác, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn công khai hình ảnh con gái với công chúng. Nguồn: Đỗ Mỹ Linh

Sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh chủ động hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng và con gái. Dù xuất hiện không còn dày đặc, nàng hậu vẫn luôn giữ hình ảnh chỉn chu, thanh lịch mỗi lần góp mặt tại các sự kiện.

Chồng của Đỗ Mỹ Linh là Đỗ Vinh Quang – con trai út của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Trước khi về nước hỗ trợ công việc gia đình, anh từng có thời gian du học tại Anh. Năm 2020, Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội, trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử đội bóng. Bên cạnh đó, anh còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ và sở hữu khối cổ phiếu trị giá hàng chục tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, cô giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt vào Top 40 chung cuộc. Trước khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, đồng thời đảm nhận vai trò MC và biên tập viên truyền hình.