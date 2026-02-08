Nam ca sĩ mới nổi đã hẹn hò, thẳng tay vứt quà fan tặng vào thùng rác giờ nhận cái kết thê thảm

JBJ ra mắt vào tháng 10/2017 và được lên kế hoạch là một nhóm nhạc dự án, tan rã vào tháng 4/2018. Trước đó, nhóm đã đạt được sự nổi tiếng đáng kể, bao gồm cả việc thực hiện chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ trên khắp châu Á. Sau khi nhóm tan rã, các thành viên theo đuổi sự nghiệp theo những hướng khác nhau, trong đó có Jin Longguo (còn được biết đến với tên Kim Yongguk ), người đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2018.

Jin Longguo từng thi Produce 101 và là thành viên nhóm nhạc dự án JBJ. Ảnh: Koreaboo

Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh ra mắt solo. Ảnh: Koreaboo

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, Jin Longguo đã vướng vào tin đồn hẹn hò với Nahyun (SONAMOO). Người hâm mộ tức giận liền tiết lộ nội dung từ tài khoản Instagram bí mật của anh. Trên tài khoản đó, Jin Longguo đã đăng tải một số bài viết được cho là chế giễu người hâm mộ và thậm chí gọi họ là "những kẻ ảo tưởng".

Ngoài ra, tài khoản này còn chứa những bức ảnh "tình cảm" của Jin Longguo và bạn gái cũ mà anh hẹn hò khi còn quảng bá cùng JBJ. Trong 1 bài đăng khác, nam idol sinh năm 1996 tiết lộ anh nói dối là bị ốm, để trốn lịch trình và dành thời gian bên bạn gái.

Jin Longguo lộ những bài đăng riêng tư chế giễu fan và hẹn hò. Ảnh: Koreaboo

"Cú đánh" chí mạng đối với sự nghiệp của cựu thành viên JBB chính là vứt quà của fan. Lần này, người tố cáo không phải fan mà là 1 người đi vứt rác đã trông thấy. Người này đã đăng ảnh những món quà của fan tặng Jin Longguo trong thùng rác.

"Tôi là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Tối qua khi vứt rác, tôi thấy rất nhiều phong bì và nhìn kỹ hơn thì thấy toàn đồ mới. Xe thu gom rác đang trên đường đến nên tôi nhặt vài cái lên xem thử, và hóa ra đó là những bức thư viết bằng tiếng Trung và tiếng Nhật, vòng tay, mỹ phẩm, bánh quy... Rõ ràng đó là quà của người hâm mộ, nhưng tôi tự hỏi tại sao chúng lại bị vứt đi. Tất cả đều là đồ mới và hầu hết các lá thư thậm chí còn chưa được mở. Dù sao đi nữa… tôi không biết người đó là ai nên đã tìm kiếm thông tin về người đó, và có vẻ như nhóm nhạc đó đã tan rã. Có lẽ đó là lý do tại sao những thứ này bị vứt đi, nhưng dù sao thì, thật lãng phí" - nguyên văn bài đăng từng làm dậy sóng mạng xã hội Hàn Quốc.

Nam idol bị "bắt gọn" khoảnh khắc vứt quà fan tặng. Ảnh: Koreaboo

Sau khi bị phát giác vứt quà của fan, Jin Longguo vội vàng viết thư xin lỗi. Nhưng thiệt hại là không thể cứu vãn. Album thứ 2 Mono Diary chỉ bán được 6.256 bản, giảm mạnh so với hơn 24.000 bản mà album đầu tay của Jin Longguo bán được.

Nhiều năm trôi qua, cái tên Jin Longguo dần biến khỏi showbiz và khiến khán giả ngán ngẩm. Hiện tại, nam idol này chủ yếu hoạt động ở quê nhà Trung Quốc. Anh phát hành vài đĩa đơn nhưng kết quả không mấy khả quan, ca khúc mới nhất Memories chỉ đạt 4.100 lượt xem. Jin Longguo không còn công ty quản lý, chỉ hát cover trên mạng xã hội Douyin. Nam idol cũng không tham gia sự kiện tái hợp của JBJ sau hàng "rổ" phốt.

Jin Longguo giờ lâm cảnh "flop", không còn ai quan tâm. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo