Dàn hậu "đại chiến" thảm đỏ WeChoice Awards: Hương Giang mang kim cương lấp lánh, 1 nàng hậu khoe bụng bầu gây chú ý

Tối 7/2, sự kiện gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025, với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, đã diễn ra tại TP.HCM. Siêu thảm đỏ WeChoice Award năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Hương Giang, Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, Hứa Vỹ Văn, CongB, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Nhật Hoàng, Hạ Anh... cũng như những nhân vật, đại diện tổ chức thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, đời sống giới trẻ... có hoạt động truyền cảm hứng trong năm.
Trên thảm đỏ, dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám như Hương Giang, H'Hen Niê, Thanh Thủy, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Lương Thùy Linh, Yến Nhi... khoác lên mình những bộ lễ phục vô cùng cầu kỳ, cuốn hút tôn trọn đường cong và nhan sắc mỹ miều.
Dàn hậu mỗi người một vẻ đã tạo nên màn đọ sắc bất phân thắng bại, biến thảm đỏ WeChoice Awards trở thành "vườn bông" visual mãn nhãn. Trong đó, Hoa hậu Hương Giang đeo kim cương càn quét thảm đỏ, Hoa hậu Thanh Thủy lại xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, ngọt ngào và phát sáng. Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lại gây chú ý khi khoe bụng bầu tại sự kiện.
Dàn mỹ nữ Vbiz đại chiến visual trên thảm đỏ WeChoice Awards
Hoa hậu Hương Giang mang cả cổ kim cương hột xoàn đến thảm đỏ WeChoice Awards 2025
'
'