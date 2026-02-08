Dàn hậu "đại chiến" thảm đỏ WeChoice Awards: Hương Giang mang kim cương lấp lánh, 1 nàng hậu khoe bụng bầu gây chú ý

Vy Anh, Theo Đời Sống Pháp Luật 09:25 08/02/2026
Màn đọ sắc của dàn hậu Hương Giang, H'Hen Niê, Ngọc Châu, Thanh Thủy... đã khiến thảm đỏ WeChoice Awards nóng hơn bao giờ hết.

Tối 7/2, sự kiện gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025, với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, đã diễn ra tại TP.HCM. Siêu thảm đỏ WeChoice Award năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Hương Giang, Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, Hứa Vỹ Văn, CongB, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Nhật Hoàng, Hạ Anh... cũng như những nhân vật, đại diện tổ chức thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, đời sống giới trẻ... có hoạt động truyền cảm hứng trong năm.

Trên thảm đỏ, dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám như Hương Giang, H'Hen Niê, Thanh Thủy, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Lương Thùy Linh, Yến Nhi... khoác lên mình những bộ lễ phục vô cùng cầu kỳ, cuốn hút tôn trọn đường cong và nhan sắc mỹ miều.

Dàn hậu mỗi người một vẻ đã tạo nên màn đọ sắc bất phân thắng bại, biến thảm đỏ WeChoice Awards trở thành "vườn bông" visual mãn nhãn. Trong đó, Hoa hậu Hương Giang đeo kim cương càn quét thảm đỏ, Hoa hậu Thanh Thủy lại xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, ngọt ngào và phát sáng. Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lại gây chú ý khi khoe bụng bầu tại sự kiện.

Dàn mỹ nữ Vbiz đại chiến visual trên thảm đỏ WeChoice Awards

Hoa hậu Hương Giang mang cả cổ kim cương hột xoàn đến thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Màn chơi lớn của nàng hậu khiến ai cũng choáng ngợp

Hoa hậu H'Hen Niê diện trang phục đen tuyền sang trọng, kết hợp với phụ kiện bạc độc đáo

Người đẹp thân thiết, tạo dáng "bắn tim" với (S)TRONG Trọng Hiếu trên thảm đỏ

Hoa hậu Thanh Thủy "phát sáng", đẹp như búp bê

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu bế bụng bầu đi siêu thảm đỏ WeChoice Awards

Hoa hậu Ngọc Châu quyền lực

Hoa hậu Lê Hoàng Phương gợi cảm với lễ phục xuyên thấu 3D vừa lạ mắt, vừa giúp cô khoe trọn vóc dáng mảnh mai quyến rũ

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Á hậu Minh Kiên rực đỏ tại sự kiện WeChoice Awards 2025

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Á hậu Ngọc Thảo

Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện với trang phục nổi bật, khoe trọn bờ vai trần thon thả

Á hậu Bùi Lý Thiên Hương

Á hậu Hà Thu

Miss Cosmo Phương Linh kiều diễm, trang nhã và gợi cảm với mẫu váy hoa ôm trọn đường cong cơ thể

Á hậu Tường San ngày càng nhuận sắc

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh khoe tấm lưng trần nuột nà

Á hậu Mâu Thủy đổ bộ WeChoice Awards 2025 với thiết kế cách tân vô cùng bắt mắt

Á hậu Cẩm Ly trong trẻo, ngọt ngào

Á hậu Ngọc Hằng nổi bần bật với lễ phục có màu sắc đỏ - cam cực cháy

Hoa hậu Quế Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp

Á hậu Lâm Bích Tuyền thả dáng trên thảm đỏ

Á hậu Ngọc Thảo

