Mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách quỳ xuống rửa chân cho mẹ chồng quý tộc, nai lưng trả nợ 4.000 tỷ cho chồng đại gia

Trong Hoàn Châu Cách Cách, "Tình nhi" Vương Diễm từng khiến khán giả mê mẩn, thậm chí đôi lúc lu mờ cả Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Phạm Băng Băng. Mỹ nhân sinh năm 1974 có gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to long lanh, diễn xuất giàu cảm xúc.

Thế nhưng, cuộc đời cô lại là một chuỗi dài tủi hờn, nhục nhã và hy sinh thầm lặng khi bước chân vào hào môn. Quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng hoàng tộc mỗi tối, bị chính con trai ruột tát giữa sóng truyền hình, vướng tin đồn sống ly thân với chồng đại gia, rồi đến tuổi 52 vẫn phải còng lưng kiếm từng đồng trả nợ chồng hơn 4.000 tỷ đồng. Câu chuyện của Vương Diễm không chỉ khiến người ta xót xa, mà còn là lời cảnh tỉnh đắt giá: hào môn có thật sự là thiên đường?

Ảnh: Weibo

Vương Diễm đảm nhận vai diễn Tình nhi trong Hoàn Châu Cách Cách. Ảnh: Weibo

Từ nữ diễn viên hot nhất màn ảnh đến "người hầu" trong nhà chồng

Năm 1996-1997, khi đang ở đỉnh cao với loạt phim Quỳnh Dao như Hoàn Châu Cách Cách 2, Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vương Diễm gặp Vương Chí Tài – thiếu gia bất động sản Bắc Kinh, hơn cô 11 tuổi, xuất thân hậu duệ hoàng tộc Thanh Triều, tài sản lúc đó ước tính hàng tỷ USD. Ông theo đuổi cô quyết liệt suốt 4 năm. Vương Diễm chấp nhận sống thử, ký hợp đồng ràng buộc tài sản rõ ràng, chỉ vì yêu và tin tưởng.

Tháng 10/2000, họ tổ chức lễ cưới kín đáo, đơn giản. Nữ diễn viên từ bỏ hào quang, lui về làm nội trợ, sinh con trai Vương Hoằng Khâm (biệt danh Cầu Cầu) năm 2006. Ai cũng tưởng cô sống như bà hoàng: biệt thự Vương Phủ Tỉnh Thế Kỷ ngay gần Tử Cấm Thành, có bể bơi riêng, phòng gym, siêu xe, trang sức kim cương lấp lánh. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Vương Diễm kết hôn với đại gia Vương Chí Tài. Ảnh: Weibo

Mẹ chồng Vương Diễm – bà lão hậu duệ hoàng tộc – nổi tiếng khó tính, đòi hỏi nghi thức cung đình cổ xưa. Mỗi sáng cô phải dậy sớm chào hỏi theo đúng lễ, mỗi tối phải quỳ gối bưng nước nóng rửa chân cho bà, xoa bóp, hầu hạ như cung nữ. Không chỉ riêng mẹ chồng, cô còn phải hầu hạ cả nhà, cúi đầu nói năng cung kính, hành xử như người làm. Chồng cô từng thừa nhận công khai: "Mẹ tôi là lão phật gia, rất khó tính". Vương Diễm từng hủy lịch quay phim chỉ để chăm mẹ chồng bị bệnh, hy sinh sự nghiệp để lấy lòng nhà chồng.

Con trai ruột tát mẹ giữa chốn đông người, ghét bỏ suốt 10 năm

Nỗi đau lớn nhất đến từ chính đứa con ruột. Cầu Cầu được bà nội và cha nuông chiều thái quá, lớn lên trong môi trường coi thường mẹ. Năm cậu khoảng 8-10 tuổi (khoảng 2014), trên chương trình thực tế, Cầu Cầu công khai tát mẹ giữa sóng truyền hình, gọi mẹ là "đầu heo", chê mẹ nghèo, tuyên bố "ghét mẹ", chỉ nghe lời cha giàu có. Cậu đòi xe sang, tiền tiêu hoang phí, coi mình là "tiểu hoàng tử".

Vương Diễm từng khóc kể trên show: "Con trai tôi ghét tôi đến mức không gọi mẹ, chỉ gọi tên". Sự ghẻ lạnh kéo dài suốt 10 năm, khiến cô đau đớn tột cùng. Cô nghỉ showbiz gần chục năm chỉ để ở nhà dạy con. Chỉ đến khi mẹ chồng qua đời (2025) và Cầu Cầu trưởng thành, cậu mới dần thay đổi. Năm 2025-2026, Cầu Cầu gây sốt mạng với ngoại hình cao 1m85, thân hình vạm vỡ, cơ bụng săn chắc, được tuyển thẳng Đại học Bắc Kinh nhờ tài năng bóng rổ. Cậu công khai khoe ảnh bên mẹ, thể hiện sự trưởng thành và yêu thương, khiến khán giả vỡ òa: "Cậu bé hư ngày nào giờ lột xác hoàn toàn".

Con trai từng khiến nữ diễn viên buồn lòng nhiều lần. Ảnh: Weibo

Chồng đại gia phá sản, để lại món nợ khổng lồ hơn 4.000 tỷ

Điều bi kịch nhất đến từ chính người chồng mà cô từng đặt trọn niềm tin. Vương Chí Tài – từng là tỷ phú bất động sản – bắt đầu sa sút từ năm 2019. Ông bị kiện vì quỵt nợ cờ bạc 10 triệu USD (khoảng 254 tỷ đồng), sau đó nợ nần chồng chất lên tới hơn 1,1 tỷ NDT (khoảng 4.000 tỷ đồng). Tòa nhà Vương Phủ Tỉnh Thế Kỷ – biểu tượng gia đình, nơi Vương Diễm sống cùng mẹ chồng và con trai – bị rao bán đấu giá để trả nợ. Năm 2022, tòa nhà định giá 1,53 tỷ NDT bị phong tỏa, bán đấu giá với giá khởi điểm hơn 3.900 tỷ đồng nhưng chưa tìm được người mua. Vương Chí Tài bị liệt vào danh sách "thất tín", cấm chi tiêu xa xỉ, sống riêng, ít khi xuất hiện bên vợ con.

Vương Diễm sống ly thân thực tế hơn 25 năm: chồng ở khu bất động sản khác, cô một mình gánh vác gia đình. Cô từng chạnh lòng chia sẻ: "Nhìn chồng người khác yêu chiều vợ, mình sinh con cũng chỉ có một mình".

Vương Diễm có chồng cũng như không. Ảnh: Weibo

Năm 2025, mẹ chồng Vương Diễm qua đời, con trai trưởng thành, hiểu chuyện, trở thành chỗ dựa tinh thần. Đây được xem là "trái ngọt" cho Vương Diễm sau bao năm chịu đựng. Nữ diễn viên quay lại showbiz từ năm 2020, chấp nhận vai phụ, làm blogger làm đẹp, livestream bán hàng bình dân, quay video cuộc sống nông thôn để kiếm tiền trang trải và trả nợ chồng. Ở tuổi 52, cô vẫn giữ được nhan sắc thanh thoát, nhưng ánh mắt đã không còn lấp lánh như xưa. Cô ít chia sẻ đời tư, chỉ đăng những bức ảnh nhẹ nhàng, mỉm cười trên mạng xã hội. Vương Diễm vướng tin đồn ly hôn từ năm 2019 nhưng không 1 lần lên tiếng chính thức.

Câu chuyện của Vương Diễm khiến bao người phụ nữ giật mình: hào môn không phải lúc nào cũng là thiên đường. Đằng sau ánh hào quang là những hy sinh thầm lặng, những nỗi đau không thể kể hết. Mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách một thời giờ đây chỉ còn là một người phụ nữ bình thường, lặng lẽ gánh vác, trả giá đắt cho tình yêu và cuộc hôn nhân năm xưa. Nhưng ở tuổi 52, khi con trai đã trưởng thành và hiểu chuyện, Vương Diễm vẫn đang mỉm cười – có lẽ đó chính là hạnh phúc thực sự mà cô tìm thấy sau bao giông bão.

Cô phải làm nhiều công việc để trả món nợ khổng lồ cho chồng. Ảnh: Weibo