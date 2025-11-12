Ai là người khiến "mẹ đẻ" Hoàn Châu Cách Cách phải tủi hổ, chết cũng không yên?

Mới đây, nữ sĩ Quỳnh Dao bất ngờ được gọi tên trên mạng xã hội, sau khi “đứa con tinh thần” của bà – tác phẩm Hoàn Châu Cách Cách được con dâu Hà Tú Quỳnh remake dưới dạng phim ngắn. Tuy nhiên, thay vì khen ngợi, bộ phim này bị đánh giá là một sản phẩm kém chất lượng, “ăn theo” danh tiếng của nữ sĩ Quỳnh Dao. Bản thân Hà Tú Quỳnh cũng phải nhận mưa gạch đá từ công chúng, thậm chí nhiều người còn bình luận rằng: “Bộ phim này đã làm tổn thương hương hồn nữ sĩ Quỳnh Dao”.

Được biết, bộ phim remake không chỉ đổi tên tác phẩm (từ Hoàn Châu Cách Cách thành Hoàn Châu) mà còn hô biến các nhân vật chủ chốt trong nguyên tác như Tiểu Yến Tử, Tỷ Vu, Ngũ A Ca, Phúc Nhĩ Khang thành vai phụ, làm nền cho nàng cung nữ Lâm Tuế Tuế (Hồ Liên Hinh đóng) và chàng vương gia lạnh lùng Cảnh Uyên (La Nhất Chu đóng).

Ngoài việc thay đổi về nội dung, Hoàn Châu còn mắc những lỗi sai không thể chấp nhận được như nhầm lẫn cả tên những nhân vật quan trọng như Tử Vy, Kim Tỏa, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử…Điều này khiến các “mọt phim” Hoa ngữ khó mà yêu thương nổi, chỉ trích Hà Tú Quỳnh lợi dụng danh tiếng của mẹ chồng để “ké fame” nhưng lại hết sức vô tâm trong công cuộc chế tác.

Con dâu Quỳnh Dao bị chỉ trích là làm tổn thương hương hồn nữ văn sĩ đình đám.

Hoàn Châu bản phim ngắn khác quá xa so với bản gốc, khiến khán giả vô cùng hoang mang.

Tên các nhân vật như Kim Tỏa, Tử Vy, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đều bị viết sai.

Hà Tú Quỳnh là con dâu duy nhất, đồng thời cũng là người thừa hưởng đế chế trị giá hàng trăm triệu USD của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Lúc sinh thời, mẹ đẻ Hoàn Châu Cách Cách có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nàng dâu, coi như con ruột. Thậm chí, khi quyết định rời xa thế giới này, Hà Tú Quỳnh cũng là người mà Quỳnh Dao tin tưởng, gọi đến nhà đầu tiên.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa Quỳnh Dao và Hà Tú Quỳnh không chỉ đơn thuần là mẹ chồng - nàng dâu. Hà Tú Quỳnh là hậu thuẫn đáng tin cậy cho nữ văn sĩ trong công việc, được bà tin tưởng giao cho quản lý toàn bộ đế chế kinh doanh từ năm 2018. Thế nên giờ đây, khi Hà Tú Quỳnh sản xuất một bộ phim kém chất lượng được remake từ tác phẩm của Quỳnh Dao, dân tình mới sốc và phẫn nộ đến vậy.

Bản thân con dâu Quỳnh Dao từng chia sẻ: “Tôi biết là khi bộ phim này lên sóng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị nhiều người chê bai nhưng vẫn quyết tâm phải thử một lần”. Cô cho biết, ý tưởng remake Hoàn Châu Cách Cách dưới dạng phim ngắn vốn là của nữ sĩ Quỳnh Dao, tiếc thay, bà đã qua đời ngay khi bộ phim vừa bắt đầu chế tác. Chính vì vậy, Hà Tú Quỳnh luôn theo sát quá trình ghi hình của tác phẩm này.

Hà Tú Quỳnh là con dâu duy nhất và là người thừa kế của nữ sĩ Quỳnh Dao.

Con dâu Quỳnh Dao cho biết thêm, từ sau khi cô quyết định remake bộ phim Hoàn Châu, rất nhiều nhà làm phim đã tìm đến, muốn cải biên các tác phẩm khác của nữ văn sĩ. Hiện tại, Hà Tú Quỳnh vẫn đang suy nghĩ về những đề nghị này. Tuy nhiên, với tình hình này, các “mọt phim” lo lắng những tác phẩm kinh điển của Quỳnh Dao như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Tân Nguyệt Cách Cách, Hoa Mai Lạc…sẽ được remake dưới dạng phim ngắn với tinh thần khác xa nguyên tác.