Giả Vân Triết là diễn viên nhí từng nổi danh trên màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2003, anh được chọn vào vai thiếu gia Đông Nhi con của Hạ Tử Vy (Mã Y Lợi) trong Hoàn Châu cách cách phần 3 (2003). Chỉ bằng câu nói: Đông Nhi cười cười, ngạch nương đừng khóc - diễn viên nhí này đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Nổi tiếng từ 5 tuổi

Giả Vân Triết sinh năm 1997 tại một gia đình bình thường Hà Bắc, Trung Quốc. Do cha mẹ bận rộn nên anh lớn lên cùng ông bà nội và có niềm đam mê phim ảnh giống bà.

Sở hữu ngoại hình đáng yêu, lanh lợi, Giả Vân Triết được cha mẹ đưa tới tham gia các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Từ đó, khả năng ăn nói tự tin, duyên dáng của Giả Vân Triết được phát hiện. Trên sân khấu, cậu rất tự tin, không hề sợ hãi dù đứng trước nhiều người.

Khi gần 5 tuổi, Giả Vân Triết có vai diễn đầu tiên Hoàn Châu cách cách phần 3. Dù chỉ có một câu thoại song vai diễn này vẫn gây ấn tượng, giúp ngôi sao nhí trở nên nổi tiếng.

Ngoại hình đáng yêu của Giả Vân Triết trong "Hoàn Châu cách cách 3".

Năm 2004, anh tiếp tục xuất hiện trong phim cổ trang Ta là Đường Bá Hổ. Diễn xuất dễ thương, hồn nhiên của Giả Vân Triết nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Bên cạnh đóng phim, Giả Vân Triết còn thường xuyên tham gia các chương trình gameshow, sự kiện văn hóa văn nghệ được các đài truyền hình tổ chức. Tài ăn nói và kinh nghiệm sân khấu giúp Giả Vân Triết làm MC chính của nhiều sự kiện lớn.

Mắc căn bệnh lạ hiếm gặp

Với bước đệm vững chắc, Giả Vân Triết được kỳ vọng sẽ ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc đời của nam diễn viên không may mắn có đủ điều kiện để tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Giả Vân Triết bị mắc chứng bệnh rối loạn hormone phát triển gây ra bởi khối u ở tuyến yên bên tai trái nên cơ thể không lớn lên được. Suốt nhiều năm, nam diễn viên chỉ cao 1m26, trong khi bạn bè đã lớn phổng phao.

Tháng 9/2008, Giả Vân Triết phải phẫu thuật cắt bỏ khối u ở não trái. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng thành công nhưng chỉ cải thiện phần nào chiều cao và vóc dáng.

Giả Vân Triết từng chia sẻ căn bệnh của mình trên truyền hình.

Dù mắc căn bệnh khó chữa, tuy nhiên Giả Vân Triết vẫn luôn tỏ ra lạc quan, không ngừng đấu tranh để chống lại số phận. Năm 2017, Giả Vân Triết từng chia sẻ về căn bệnh của mình trên sóng truyền hình. Anh thừa nhận từng sốc và tổn thương vì những bình luận chê bai của mọi người.

"Dù phẫu thuật thành công, tôi cũng không dám nhận lời đóng phim hay tham gia gameshow", Giả Vân Triết tâm sự.

Nỗ lực theo đuổi nghệ thuật

Hiện tại ở tuổi 29, Giả Vân Triết đã đạt chiều cao 1m60. Dù không phải là con số nổi trội nhưng cũng đủ khiến nam diễn viên cảm thấy hạnh phúc.

Do hạn chế về ngoại hình, Giả Vân Triết không còn đóng phim. Nam diễn viên phát triển khả năng ăn nói lưu loát diễn cảm của mình trở thành một người dẫn chương trình, diễn viên sân khấu tài năng. Đặc biệt, ngoại hình đáng yêu như trẻ con của Giả Vân Triết lại rất hợp với các chương trình dành cho thiếu nhi.

Hình ảnh Giả Vân Triết (khoanh đỏ) ở thời điểm hiện tại.

Những năm qua, Giả Vân Triết liên tục tham gia các tiết mục dành cho ngôi sao nhỏ và nhiều lần giành hạng nhất. Năm 2023, nam diễn viên còn trở thành MC chính của chương trình Mở cửa đại cát.

Bên cạnh công việc MC, anh cũng tích cực tham gia gameshow, nhận quảng cáo hay livestream trên mạng xã hội. Hiện tại, Giả Vân Triết cũng không còn ngại khi nói về ngoại hình đặc biệt của mình. Nam MC thường xuyên khoe hình ảnh đời thường, cuộc sống vui vẻ, bình yên trên mạng xã hội.