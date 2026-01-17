Quá khứ không tưởng của Kaity Nguyễn

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng với trào lưu "năm 2026 là 2016 mới", khi mọi người đồng loạt đào lại ảnh cũ từ gần một thập kỷ trước, như một cách sống lại ký ức thanh xuân. Giữa không khí tưng bừng, các sao Việt cũng nhanh chóng nhập cuộc, biến trend này thành cuộc đua visual đầy thú vị.

Mới đây, Kaity Nguyễn cũng gia nhập đường đua khi đăng tải bức ảnh selfie từ khoảng 10 năm trước. Khung hình nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài non nớt cùng đường nét bầu bĩnh đáng yêu của nữ diễn viên. Kiểu makeup nhẹ và tạo điểm nhấn với đôi môi căng mọng cho thấy từ năm 2016, Kaity Nguyễn đã rất có gu thẩm mỹ. Không ít bình luận cho rằng visual của nữ diễn viên khi ấy vừa ngây thơ, vừa mang nét dễ thương nhưng nhan sắc đã gây xuýt xoa từ 10 năm trước.

Kaity Nguyễn chia sẻ lại hình ảnh selfie đu trend "năm 2026 là 2016 mới" và ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Từ khi còn là thiếu nữ, Kaity Nguyễn đã cho thấy gu thẩm mỹ cao và ngũ quan đẹp sẵn. Ảnh: FBNV

Từ bức ảnh cũ được chia sẻ, cư dân mạng cũng nhanh chóng so sánh Kaity Nguyễn của năm 2016 với hiện tại. Sau gần một thập kỷ, nữ diễn viên đã có màn lột xác rõ rệt cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Gương mặt giờ đây thon gọn, đường nét sắc sảo hơn, phong thái cũng trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều so với thời mới chập chững bước vào showbiz. Phong cách thời trang của Kaity Nguyễn cũng thay đổi đáng kể, từ hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng chuyển sang quyến rũ, hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhan sắc sau 10 năm của Kaity Nguyễn. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên ngày càng mặn mà, sắc sảo và thay đổi phong cách thời trang trưởng thành hơn. Ảnh: FBNV

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên gen Z tài năng của showbiz Việt. Sự thể hiện xuất sắc, tròn vai trong phim điện ảnh Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn đưa tên tuổi Kaity Nguyễn đến gần hơn với công chúng. Sau phim Em Chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vào các phim điện ảnh như Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ, Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không....

Trong vài năm trở lại đây, Kaity Nguyễn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một sự kiện, khi được hỏi về lời đồn chuẩn bị lấy chồng hào môn, Kaity Nguyễn không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận:

"Tôi đã 26 tuổi rồi, nếu nói Kaity Nguyễn không có tình yêu thì là nói xạo. Chắc chắn là khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là trải nghiệm rất cần thiết cho diễn viên, để mình có chiều sâu hơn trong các vai diễn. Tôi rất may mắn khi những người đồng hành luôn hiểu cho công việc của mình. Vì họ hiểu, cảm thông nên tôi mới cống hiến được 100% cho điện ảnh Việt Nam".