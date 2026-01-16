Chồng Khánh Thi: "Đời sống vợ chồng tôi rối lắm"

Cuộc hôn nhân của Phan Hiển và Khánh Thi từ lâu đã được xem là một trong những chuyện tình "đũa lệch" gây chú ý nhất showbiz Việt. Không chỉ là vợ chồng, cả hai còn gắn bó với nhau trong vai trò cô - trò trên sàn nhảy. Chính sự đặc biệt ấy khiến câu chuyện hôn nhân của Phan Hiển và Khánh Thi luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.

Mới đây, khi chia sẻ trong một chương trình, Phan Hiển bộc bạch bà xã là người chịu rất nhiều áp lực. Từ việc làm huấn luyện viên, làm vợ cho đến làm mẹ, Khánh Thi luôn phải cân bằng tất cả mọi thứ. Phan Hiển chia sẻ: "Thực ra đời sống cá nhân của chúng tôi rối rắm lắm. Khi hai vợ chồng đang nói chuyện bình thường mà chuyển qua công việc, tập luyện thì nàng ấy lại thay đổi sang vai của một huấn luyện viên, đưa ra chiến lược và chỉ tôi phải thế này thế kia. Xong chuyện công việc thì 2 phút sau quay trở lại làm người vợ, người mẹ rất ngoan hiền, hỏi tôi 'anh ơi mình chăm con như thế nào'. Nói chung đời sống vợ chồng tôi khá rối".

Dù vậy, nam kiện tướng dancesport cũng khẳng định anh hiểu và trân trọng những gì Khánh Thi đang gánh vác. Trong mắt Phan Hiển, vợ là người có tâm và có tầm, vừa lo cho học trò, vừa chăm sóc gia đình, lại không ngừng cống hiến cho bộ môn dancesport. Anh thừa nhận nếu đặt mình vào vị trí của Khánh Thi, chưa chắc bản thân đã làm tốt được như vậy.

Phan Hiển là người tôn trọng và thấu hiểu những áp lực của Khánh Thi trên vai. Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình của Phan Hiển và Khánh Thi, đây là mối tình từng vượt qua không ít sóng gió. Tháng 3/2015, tin Khánh Thi mang thai khiến khán giả bất ngờ. Ban đầu, nữ kiện tướng dancesport không tiết lộ danh tính cha của đứa bé. Chỉ đến khi loạt hình ảnh tình cảm với Phan Hiển bị rò rỉ, dư luận mới dấy lên nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Không lâu sau, cặp đôi quyết định công khai tình cảm. Thông tin này khiến nhiều người xôn xao vì mối tình "cô - trò" này đi ngược với định kiến xã hội. Thậm chí, đã có lúc Khánh Thi chuẩn bị tâm lý sẽ làm mẹ đơn thân để tự mình nuôi con vì không chịu nổi áp lực từ gia đình và dư luận. Dù vậy, cả hai vẫn nắm tay nhau vượt qua những bàn tán của mọi người.

Khánh Thi - Phan Hiển từng có chuyện tình khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ảnh: Tổng hợp

Tháng 7/2015, Khánh Thi hạnh phúc đón con trai đầu lòng trong sự đồng hành, chăm sóc tận tình của Phan Hiển. Ba năm sau, vào tháng 6/2018, tổ ấm nhỏ lại thêm rộn ràng khi bé Anna chào đời.

Tuy vậy, cuộc sống của cả hai không phải lúc nào cũng êm đềm. Sau khi sinh con, Khánh Thi trở nên nhạy cảm và dễ ghen tuông, trong khi Phan Hiển lại thường xuyên về muộn vì công việc. Những khác biệt này từng khiến mối quan hệ vợ chồng rơi vào trục trặc. Nhưng thay vì buông xuôi, cả hai đã chọn cách ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để cùng tìm cách vượt qua, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Đến năm 2022, sau 13 năm yêu đương đầy thăng trầm, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới, khép lại hành trình tình cô trò từng gây tranh cãi. Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, quy mô hoành tráng với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng trong showbiz. Cho đến giữa năm 2023, Khánh Thi sinh nhóc tỳ thứ ba.

Cả hai tổ chức đám cưới sau 13 năm thăng trầm cùng nhau

Từ một chàng trai trẻ ham chơi, Phan Hiển đã thay đổi nhiều để trở thành người đàn ông của gia đình, một bờ vai vững chắc cho Khánh Thi và con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc của gia đình. Và những khi Khánh Thi gặp bình luận ác ý thì chính Phan Hiển là người đứng ra đáp trả, bảo vệ bà xã đến cùng.

Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Khánh Thi chia sẻ: "Tôi không ép Hiển phải cưới vì tôi thấy người đàn ông của tôi chưa sẵn sàng thật. Lúc mặn nồng khác lắm, đến khi lập gia đình sẽ có rất nhiều thứ xảy ra. Đó là thực tế của hôn nhân, việc nhìn nhau hằng ngày ấy. Đợt dịch may mắn là 2 vợ chồng đối mặt thật sự với nhau, không có con, tật xấu mới thật sự xảy ra, thấy được hết những điểm không ưng ý của nhau. Cuối cùng, người làm sai hay người làm đúng đều chịu nắm tay nhau lại. Nếu người đàn ông của mình đã lên tiếng thì đó mới là việc thật sự cần cho hôn nhân. Còn khi người phụ nữ lên tiếng trước, thì khi người phụ nữ quá chủ động sẽ không hạnh phúc. Hãy để người đàn ông làm đúng vai trò của mình trong hôn nhân, vẫn tốt hơn".