Phương Mỹ Chi lên tiếng nóng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ rộ lên những bài viết đưa tin Phương Mỹ Chi dính líu đến chất cấm và bị tạm giam. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang, đặt nhiều câu hỏi về độ thực hư. Khi câu chuyện trở nên rầm rộ, ngày 16/1, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi đã chính thức phát đi thông cáo lên tiếng phản hồi trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nữ ca sĩ liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Theo nội dung thông cáo, phía Phương Mỹ Chi cho biết trong vòng chưa đầy 72 giờ đã ghi nhận nhiều cá nhân và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin bịa đặt, suy diễn rằng nữ ca sĩ có liên quan đến chất cấm. Công ty của Phương Mỹ Chi khẳng định: "Toàn bộ các thông tin nói trên là hoàn toàn sai sự thật, được phát tán dưới hình thức tin đồn, suy diễn chủ quan, cắt ghép và bình luận không có căn cứ".

Công ty chủ quản của Phương Mỹ Chi khẳng định những thông tin nữ ca sĩ bị bắt vì sử dụng chất cấm là hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: FBNV

Thông cáo từ công ty quản lý Phương Mỹ Chi nhấn mạnh các nội dung này được lan truyền dưới dạng tin đồn, cắt ghép, xuyên tạc thông tin, kèm theo những bình luận vô căn cứ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hình ảnh cá nhân của Phương Mỹ Chi. Không chỉ vậy, sự việc còn tác động trực tiếp đến hoạt động nghệ thuật chính đáng của nữ ca sĩ cũng như môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Đơn vị này cho biết đã xác định những hành vi phát tán thông tin sai sự thật nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trước tình hình này, phía công ty chủ quản yêu cầu các cá nhân và tổ chức liên quan lập tức chấm dứt việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc dẫn lại những thông tin sai lệch; đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và không tiếp tục suy diễn, cắt ghép hay lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.