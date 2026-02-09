Steven Nguyễn thay đổi 180 độ, chuyển hệ “soft boy” ấm áp trong “Tuyệt đối điện ảnh – Tuyệt đối hời”?

Cận cảnh visual gây thương nhớ đang khiến hội chị em chao đảo của Steven Nguyễn. Ảnh: VNPAY.

Cộng đồng mạng đang rần rần truyền tay nhau đoạn gif hậu trường với màn lột xác khó tin của Steven Nguyễn. Nếu đã quen mặt với hình tượng gai góc cùng ánh mắt sắc lẹm trong các vai diễn trước đây, thì khoảnh khắc này chắc chắn sẽ khiến bạn phải dụi mắt vài lần.

Trong lần tái xuất này, nam diễn viên bất ngờ F5 bản thân 180 độ sang hệ "soft boy" ấm áp. Chỉ một ánh mắt thân tình lướt qua màn hình cũng đủ khiến hội chị em đổ đứ đừ vì visual quá đỗi ngọt ngào.

Khoảnh khắc nam thần bị ngó lơ giữa trời tuyết khiến netizen vừa thương vừa buồn cười.

Tuy nhiên, lần lột xác này của Steven Nguyễn có vẻ lại mở đầu cho một chuyện tình yêu không mấy thuận lợi. Giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn đúng chuẩn phim Hàn, Steven Nguyễn đứng đó với ánh mắt đượm buồn, nhìn theo một bóng hồng vừa lướt qua mình. Tưởng đâu sẽ có màn tương tác ngọt lịm tim, ai ngờ anh chàng lại nhận ngay sự thờ ơ đến lạnh người từ đằng gái.

Ngay lập tức, netizen đã nhanh chóng vẽ ra 7749 kịch bản drama cho tình cảnh éo le này của nam thần:

"Thắc mắc Steven Nguyễn đã làm gì nên tội mà bị nữ chính ngó lơ thế kia? Chứ visual này mà bị bơ thì vô lý đùng đùng!"

"Giao diện thì tổng tài mà sao hệ điều hành lại là kiếp ‘anh trai mưa’ thế hả Steven ơi?"

"Dự án này Steven Nguyễn vẫn đẹp trai mà lại nhận trái đắng tiếp sao? Thương anh!"

Theo thông tin được úp mở trên các hội nhóm, sự trở lại lần này Steven Nguyễn giữ vai nam chính trong dự án "Tuyệt đối điện ảnh - Tuyệt đối hời", quảng bá cho dịch vụ Đặt vé xem phim trên các ứng dụng ngân hàng hoặc ứng dụng VNPAY.

So với một Steven Nguyễn gai góc trong Mưa Đỏ, hình ảnh mới này mang đến sự chỉn chu, phong thái điềm tĩnh và cảm giác gần gũi hơn hẳn. Liệu đằng sau ánh mắt si tình giữa trời tuyết đó là một chuyện tình dang dở hay một cú twist bất ngờ?

Câu trả lời có lẽ sẽ sớm được hé lộ trong thời gian tới.

Steven Nguyễn trở thành idol vạn người mê sau vai diễn trong phim điện ảnh Mưa đỏ.

