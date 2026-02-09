Khung hình đắt giá tại WeChoice Awards 2025: 5 nàng hậu tụ họp, nhan sắc bất phân thắng bại

Dù đã trôi qua khoảng một ngày, lễ trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) vẫn để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ là đêm vinh danh những cá nhân và dự án nổi bật, sự kiện còn nhanh chóng “viral” nhờ loạt khoảnh khắc ấn tượng.

WeChoice Awards năm nay tiếp tục được ví như một bữa tiệc nhan sắc khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhân vật truyền cảm hứng cùng các gương mặt có sức ảnh hưởng trong xã hội. Góp mặt tại sự kiện, Hoa hậu H’Hen Niê lập tức thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy đen mang vẻ đẹp sang trọng, tinh tế. Sau khi sinh con đầu lòng, nàng hậu sinh năm 1992 ngày càng được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, rạng rỡ và thần thái tự tin trên thảm đỏ.

Hoa hậu H'Hen Niê sải bước đầy tự tin trên thảm đỏ WeChoice Awards. Nguồn: WeChoice Awards

Sau khi sinh con đầu lòng, nàng hậu 9x được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, WeChoice Awards 2025 còn gây chú ý khi netizen được chứng kiến màn “đọ sắc” ấn tượng giữa 5 người đẹp: Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Hoa hậu Phương Linh và Hoa hậu Yolina Lindquist.

Dàn hậu đồng loạt lên đồ “rất gì và này nọ”, mỗi người một phong cách nhưng đều nổi bật khi đứng chung khung hình, khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi và liên tục thả tim vì ai cũng sở hữu nhan sắc cùng thần thái riêng biệt.

Tại WeChoice Awards, netizen còn chứng kiến khung hình quy tụ dàn nhan sắc khủng. Nguồn: Miss Cosmo

Dàn hậu ai cũng sở hữu nhan sắc và thần thái riêng. Ảnh: Miss Cosmo

Với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, WeChoice năm nay tiếp tục tôn vinh những cá nhân, tập thể và tác phẩm tạo dấu ấn tích cực trong đời sống văn hóa – xã hội. WeChoice Awards 2025 khép lại với 21 nhân vật truyền cảm hứng được vinh danh, tiếp tục khẳng định vai trò của giải thưởng trong việc lan tỏa những câu chuyện tích cực, bền bỉ và giàu giá trị cho cộng đồng.