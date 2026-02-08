Visual con gái mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới là cú lừa lớn nhất năm!

Sáng 8/2, Sportsworldi đưa tin, ngoại hình của con gái mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới - Hong Jin Kyung, bỗng trở thành đề tài gây xôn xao dư luận xứ Hàn. Theo nguồn tin, cô bé Rael (con gái Hong Jin Kyung) vừa lộ diện với gương mặt khác xa so với thời điểm hơn 1 năm trước và được nhận xét là bỗng lột xác, trở nên xinh đẹp gấp 10 lần.

Từ đây, Rael bất ngờ dính nghi vấn "đập mặt xây lại" dù chỉ mới hơn 15 tuổi. Sở dĩ công chúng đưa ra nhận định này bởi nếu chỉ trang điểm và thay đổi 1 cách tự nhiên do quá trình dậy thì thì chắc chắn gương mặt của con gái Hong Jin Kyung không thể "biến hình" tới mức như vậy chỉ trong vòng khoảng 1 năm.

Tới chiều 8/2, nữ diễn viên họ Hong đã chính thức lên tiếng làm rõ về sự thay đổi đáng kinh ngạc của ái nữ 15 tuổi. Theo đó, mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn con gái cô đã trùng tu nhan sắc 1 cách toàn diện, đồng thời khẳng định tất cả những hình ảnh đang gây xôn xao đều là sản phẩm photoshop kỹ càng.

Cô bé Rael hiện tại (ảnh trái) bỗng thay đổi tới mức không thể nhận ra chỉ sau hơn 1 năm, dính ngay nghi vấn "đập mặt xây lại". Ảnh: X

Hong Jin Kyung cho biết thêm chính con gái cô đã dùng app chỉnh sửa ảnh đến mức người quen cũng không thể nhận ra. Trong khi trò chuyện cùng người bạn thân, nữ diễn viên họ Hong tỏ ra bất lực với ái nữ tuổi teen: "Tôi tới phát điên vì con bé mất. Tất cả đều là ảnh đã qua chỉnh sửa rồi ý. Chắc là có cái ứng dụng nào giúp gọt mặt, nâng mũi rồi trang điểm luôn cho chính chủ hay sao ấy. Nó chỉnh ảnh nhìn như mỹ nhân Trung Quốc nào đó. Tôi còn tưởng cô gái trong hình là Phạm Băng Băng cơ. Mọi thứ đều nhờ app chỉnh ảnh hết, ngay cả ảnh của tôi cũng là do con bé chỉnh cho đấy".

Đồng thời, Hong Jin Kyung tung luôn ảnh mới nhất của Rael để chứng minh gương mặt cô bé không hề thay đổi so với thời điểm cách đây 1 năm. Nữ minh tinh cũng không ngần ngại tung ảnh đối chiếu trước - sau khi photoshop để làm nổi bật màn lột xác của ái nữ 15 tuổi. Trong bài đăng này, Hong Jin Kyung còn mắng yêu con gái tuổi teen: "Thế này không phải là lừa đảo sao! Hay là con cùng mẹ tham gia chương trình Cuộc Sống Giả Tạo 1 chuyến đi".

Hóa ra cô bé Rael đã dùng app chỉnh ảnh tới mức người thân cũng không thể nhận ra. Hong Jin Kyung đã xác nhận điều này, còn đăng ảnh con gái lột xác ngoạn mục sau khi đã photoshop (ảnh trái). Ảnh: Naver

Hong Jin Kyung sinh năm 1977, là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô vừa là diễn viên kiêm người mẫu, MC. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn gặt hái khá nhiều thành công khi lấn sân sang kinh doanh.

Ở mặt trận phim truyền hình, Hong Jin Kyung từng ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh,...

Hong Jin Kyung kết hôn với 1 doanh nhân vào năm 2003 sau 5 năm hẹn hò, nhưng tới tháng 8 năm ngoái, cặp đôi đã xác nhận ly dị. Trong thời gian còn chung sống, nữ diễn viên đã hạ sinh con gái đầu lòng vào cuối năm 2010 cho chồng cũ.

Hong Jin Kyung xuất hiện cùng Jeon Ji Hyun trong 1 phân cảnh ở Vì Sao Đưa Anh Tới. Ảnh: X

Hong Jin Kyung đã ly hôn chồng doanh nhân hồi năm ngoái. Ảnh: Naver

Nguồn: Sportsworldi