Không còn nhận ra nữ ca sĩ đình đám bị chồng doanh nhân "đá" chỉ sau 7 tháng cưới

Ngày 8/2, tờ KoreaBoo đưa tin diện mạo của nữ ca sĩ nữ nổi tiếng Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) đang là tâm điểm trong dư luận. Trong loạt ảnh mới đăng trên trang cá nhân, Seo In Young được nhận xét lạ lẫm, đường nét gương mặt cũng biến đổi. Vốn được biết đến với hình ảnh cá tính cùng kiểu tóc ngắn hoặc ngang vai, hiện tại, sao nữ này để tóc dài, mái bằng nữ tính. Gương mặt của Seo In Young cũng trở nên hài hòa hơn, có khí chất hoàn toàn khác với hình ảnh sắc sảo, sống mũi và đầu mũi thẳng nhọn quá mức của trước đây.

Màn lột xác ngoại hình của Seo In Young khiến người hâm mộ bất ngờ. Trên MXH, các khán giả đã phản hồi vô cùng tích cực sau khi nhìn thấy diện mạo nữ tính, gần gũi và tự nhiên của nữ ca sĩ hàng đầu: "Cô ấy hợp với tóc ngắn, nhưng tóc dài cũng hợp không kém", "Trông như một con người hoàn toàn khác vậy", "Hậu ly hôn, cô ấy thay đổi không nhận ra".

Diện mạo của Seo In Young thay đổi chóng mặt. Cô để tóc dài nữ tính, gương mặt cũng mềm mại, thanh thoát hơn trước. Ảnh: KoreaBoo.

Trước đây, Seo In Young theo đuổi phong cách cá tính, sắc sảo khi để tóc ngắn, trang điểm đậm. Ảnh: Nate.

Trước những thắc mắc của công chúng, Seo In Young chia sẻ ngoài để tóc dài, gương mặt của cô trông đổi khác vì gần đây đã đi tháo bỏ sụn silicon nâng mũi. Nữ ca sĩ thừa nhận trước kia bản thân đã chạy theo tiêu chuẩn cái đẹp của số đông và "dao kéo" quá mức. Do đó, Seo In Young cho biết cô sẽ không can thiệp thẩm mỹ thêm 1 lần nào nữa trong tương lai.

Seo In Young đã tháo bỏ sụn silicon nâng mũi và cho biết sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Ảnh: Instagram.

Seo In Young chính thức ra mắt giới giải trí vào năm 2002 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Về đời tư, Seo In Young từng trải qua 1 cuộc hôn nhân chóng vánh. Cô kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân. Hành động này làm dấy lên nghi vấn Seo In Young và ông xã trục trặc.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin độc quyền rằng Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị. Lý do hôn nhân của họ tan vỡ sau chưa đầy 1 năm cưới với phần lỗi lầm xuất phát từ phía Seo In Young. Nữ ca sĩ ra sức níu kéo, cứu vãn mối quan hệ với chồng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Seo In Young đều không thành. Cuối cùng, cô đành chấp nhận ký vào đơn ly hôn.

Seo In Young bị chồng đơn phương đâm đơn ly hôn sau chưa đầy 1 năm cưới. Cô ra sức cứu vãn hôn nhân nhưng không thành. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo