Cáo buộc Kim Seon Ho trốn thuế thu nhập cá nhân thông qua công ty gia đình gây chấn động showbiz Hàn Quốc những ngày qua. Đến sáng 4/2, thông qua công ty quản lý, nam diễn viên này đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm tài chính. Tài tử 8X cũng cho biết ngoài số thuế doanh nghiệp đã nộp, anh cũng đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân và hiện tiến hành thủ tục giải thể công ty pháp nhân vướng tranh cãi.

Tuyên bố nói trên của Kim Seon Ho được cho là lời ngầm thừa nhận rằng anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình. Vụ việc khiến sao nam này sụp đổ hình ảnh, đối mặt với những đòn trừng phạt sự nghiệp nặng nề. Đáng chú ý, bê bối nghiêm trọng mà Kim Seon Ho đang vướng phải còn trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều đồng nghiệp trong giới. Suzy, Park Gyu Young hay "ông lớn" Disney+ là những cái tên "gặp họa", bị Kim Seon Ho "vạ lây". "Các tranh cãi đời tư của Kim Seon Ho đang gây ra gánh nặng, có thể làm đổ bể công sức của bạn diễn và đội ngũ sản xuất phim" , tờ Nate cho biết.

Loạt dự án phim Kim Seon Ho đóng chính với Suzy, Park Gyu Young đứng trước tình cảnh không thể lên sóng, bị "đắp chiếu" dài hạn. Ảnh: Nate.

Theo tờ Chosun, Kim Seon Ho hiện có 3 dự án phim đang chuẩn bị ra mắt gồm Unfriend của TVING, đóng cùng Park Gyu Young; Bless the Congressman của tvN và Portraits of Delusion do Disney+ sản xuất, diễn chính cùng Suzy. Trong đó, Unfriend và Portraits of Delusion đã hoàn tất ghi hình, còn Bless the Congressman mới ở giai đoạn điều phối lịch quay trước khi khởi động sản xuất.

Thế nhưng, với lùm xùm hiện tại của Kim Seon Ho, các dự án này đối mặt với cảnh hoãn lịch quay dài hạn, hoặc không thể phát sóng như dự kiện và lâm cảnh "đắp chiếu" dài hạn. Tệ hơn nữa là 3 dự án trên phải xóa sổ nam chính. Nếu việc này xảy ra, Unfriend và Portraits of Delusion không chỉ tổn thất lớn về kinh tế mà chất lượng phim cũng bị ảnh hưởng vì phải xóa mặt, chỉnh sửa cảnh quay có Kim Seon Ho.

Trước làn sóng Kim Seon Ho bị công chúng phê bình và tẩy chay dữ dội, từ tối 3/2, thương hiệu BEANPOLE đã xóa hoặc ẩn video quảng cáo của nam thần Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không . Việc BEANPOLE "quay xe" cực gắt, công xử lý hình ảnh của nam diễn viên cho thấy đối tác đang mất niềm tin với anh.

Ngoài ra, 1 nguồn tin trong showbiz Hàn tiết lộ với tờ Nate rằng ngành quảng cáo đang xếp Kim Seon Ho vào nhóm nghệ sĩ rủi ro cao. Họ đã bắt đầu cắt đứt quan hệ, xem xét hủy đồng quảng cáo đối với mỹ nam này. Nếu bị cắt quảng cáo vì scandal đời tư, Kim Seon Ho đối mặt khoản đền bù thiệt hại không hề nhỏ.

Giới quảng cáo bắt đầu quay lưng với Kim Seon Ho. Ảnh: Nate.

Tờ Nate đánh giá, Kim Seon Ho đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sắp bị nhấn chìm vì scandal gian lận thuế thu nhập cá nhân. Với việc thú nhận có hành vi trốn thuế và né thuế, anh được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, bị xóa sổ khỏi giới giải trí Hàn Quốc.

