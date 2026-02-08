Anh Tú và Diệu Nhi không rời nửa bước tại thảm đỏ WeChoice Awadrs, gấp đôi visual hoá ra là thế này!

Dù đã trải qua một ngày nhưng WeChoice Awards vẫn là chủ đề được quan tâm nhiều nhất mạng xã hội. "Đặc sản" mỗi mùa WeChoice chính là thảm đỏ quy tụ dàn sao cực khủng. Trong số đó, sự xuất hiện của vợ chồng Diệu Nhi và Anh Tú gây chú ý, cặp đôi thu hút mọi ánh nhìn khi tay trong tay không rời. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Diệu Nhi và Anh Tú công khai xuất hiện tình tứ tại một sự kiện giải trí lớn.
Cặp đôi lựa chọn tone đen chủ đạo, mang đến tổng thể vừa sang trọng vừa cá tính. Anh Tú xuất hiện lịch lãm với thiết kế suit đen được xử lý phom dáng hiện đại, kết hợp chi tiết khăn cổ tạo điểm nhấn, tôn lên vẻ nam tính và phong thái tự tin. Trong khi đó, Diệu Nhi ghi điểm với chiếc váy đen ôm sát, đường cắt tinh tế giúp tôn vóc dáng, vừa quyến rũ vừa giữ được sự thanh lịch.
Sự gắn bó của cả hai thể hiện rõ qua từng khoảnh khắc nhỏ, từ ánh mắt hướng về nhau, cái nắm tay "đánh dấu chủ quyền" và loạt hành động chăm sóc nhau vô cùng đáng yêu.
Thần thái đến sắc vóc không thể không khen của vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025
Không chỉ gây chú ý trên thảm đỏ, Diệu Nhi và Anh Tú còn tiếp tục ghi điểm khi cùng xuất hiện trên sân khấu với vai trò người công bố giải Rising Artist. Trên sân khấu, cặp đôi vẫn giữ phong thái tự nhiên, ăn ý và thoải mái, cho thấy sự đồng hành bền chặt cả trong đời sống lẫn công việc.
Những khoảnh khắc tình cảm nhưng vừa đủ của Diệu Nhi – Anh Tú tại WeChoice Awards 2025 khiến nhiều khán giả thích thú. Không cần quá ồn ào, chính sự gắn bó nhẹ nhàng và đồng điệu về visual lẫn thần thái đã giúp cặp đôi trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trên thảm đỏ WeChoice năm nay.
Màn công bố kết quả duyên dáng của vợ chồng Diệu Nhi
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.