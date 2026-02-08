Gala WeChoice Awards 2025 khép lại, nhưng dư âm của một đêm tôn vinh vẫn tiếp tục lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, WeChoice năm nay không chỉ là nơi gọi tên những cá nhân, tập thể nổi bật, mà còn mở ra một không gian giàu cảm xúc với những câu chuyện đời thường, bền bỉ và tử tế được đặt ở vị trí trung tâm.

Đa dạng cung bậc cảm xúc của nghệ sĩ khi theo dõi gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam

Cảm xúc, ý nghĩa, vỡ oà và hơn thế nữa!

Trong vòng 24 giờ qua, MXH đã ngập tràn những dòng chia sẻ từ dàn nghệ sĩ tham dự gala cũng như các khán giả dõi theo chương trình. Điểm chung dễ nhận thấy là sự trân trọng dành cho tinh thần của WeChoice, hoành tráng trong khâu tổ chức, sâu sắc khi lan toả thông điệp nhân văn. Nhiều nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận họ xúc động khi theo dõi hành trình của các nhân vật truyền cảm hứng, những người bình thường mà phi thường, lặng lẽ cống hiến, bền bỉ đi qua khó khăn và xứng đáng được vinh danh.

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ nhấn mạnh rằng, điều đọng lại sau gala không nằm ở khoảnh khắc gọi tên giải thưởng, mà ở cảm giác tự hào khi được là một phần của câu chuyện Việt Nam. Có người xem WeChoice như một dấu mốc để nhìn lại hành trình đã qua, có người coi đó là nguồn động lực để tiếp tục bước tiếp, sống có trách nhiệm và lan toả những điều tích cực hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Dàn nghệ sĩ và cả khán phòng vỡ oà khi top 21 nhân vật truyền cảm hứng xuất hiện

Hứa Vĩ Văn hạnh phúc khi chứng kiến Mưa Đỏ chiến thắng giải Phim điện ảnh của năm tại WeChoice Awards

Diễn viên Đình Khang của Mưa Đỏ cũng hoà chung niềm vui

Hạ Anh cũng có một năm thành công khi đồng hành cùng Mưa Đỏ

Phương Mỹ chi xúc động khi được cầm chiếc cup top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, đây là một trong những giải thưởng cực danh giá của WeChoice

Hoa hậu Phương Linh vinh dự và hạnh phúc khi được góp mặt

Diễn viên Khả Ngân tung ảnh đẹp, dành những lời khen ngợi cho chương trình và xúc động trước câu chuyện của top 21

Ca sĩ Lưu Thiên Hương gọi WeChoice là "lễ trao giải nhân văn nhất năm"

Hoa hậu Thanh Thuỷ hạnh phúc khi được đại diện công bố giải thưởng Show giải trí của năm

Vinh dự và hạnh phúc cũng chính là cảm xúc của Lương Thuỳ Linh sau WeChoice

Hoa hậu Lê Hoàng Phương xúc động khi chứng kiến những câu chuyện nhân văn được kể trên sân khấu

Á hậu Hà Thu được tiếp thêm nhiều động lực sau đêm gala

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xem đây là một trong những thảm đỏ đặc biệt của sự nghiệp

H'Hen Niê vỡ oà khi xem trọn những khoảnh khắc ở WeChoice

SOOBIN nhận 2 cú đúp giải thưởng, dù không có mặt nhưng cũng viết tâm thư xúc động

(S)TRONG Trọng Hiếu có tiết mục mãn nhãn

"Bùng nổ" visual của dàn sao Việt

Bên cạnh những dòng cảm xúc, MXH cũng nhanh chóng trở thành kho album hậu gala khi dàn sao đồng loạt xả kho ảnh đẹp. Từ thảm đỏ đến sân khấu, từ khoảnh khắc trang trọng đến những giây phút tụ hội bên nhau, tất cả góp phần chứng minh WeChoice vẫn là một trong những thảm đỏ được quan tâm nhất đầu năm 2026. Không chỉ là nơi hội tụ visual, WeChoice còn là không gian để nghệ sĩ thể hiện cá tính, sự đồng điệu với tinh thần chung của chương trình.

Hoa hậu Hương Giang hội ngộ Hoà Minzy và Anh Tú Atus

Hương Giang còn hài hước tiết lộ phải dự WeChoie xong mới về quê nghỉ Tết

Huyền Baby xả ảnh đẹp sang xịn

Thuý Ngân bùng nổ visual tại WeChoice Awards

Cô còn hào hứng khi được gặp lại Quang Hùng

Cẩm Ly nổi bần bật trên thảm đỏ

Hoa hậu Hà Trúc Linh có một đêm rực rỡ và đáng nhớ

Hoa hậu, Ca sĩ Mai Phương cá tính trên thảm đỏ

Anh Tú đẹp không điểm trừ!

Diệu Nhi cũng ngày càng thăng hạng!

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm gia nhập đường đua "cẩu lương"

LAMOON quá đẹp, ảnh nét căng khiến netizen đứng ngồi không yên

Kai Đinh cũng có những kỷ niệm đặc biệt khi góp mặt ở WeChoice

Sau cùng, sức nặng của WeChoice Awards 2025 không đến từ ánh đèn sân khấu hay quy mô hoành tráng, mà nằm ở khả năng đánh thức cảm xúc và sự đồng cảm của số đông. Khi gala khép lại, những dòng chia sẻ nối tiếp nhau trên MXH đã cho thấy WeChoice không chỉ được xem, mà còn được chạm đến trái tim của nhiều ngươi.

Ở WeChoice Awards, mỗi câu chuyện được vinh danh không tồn tại độc lập, mà soi chiếu lẫn nhau, kết nối con người bằng những giá trị chung về sự tử tế, bền bỉ và niềm tin vào điều tốt đẹp. Chính sự cộng hưởng ấy giúp tinh thần Viết tiếp câu chuyện Việt Nam không dừng lại trong một đêm trao giải, mà tiếp tục lan rộng, thấm dần vào đời sống, như một lời nhắc nhẹ nhưng đủ sâu về cách mỗi người có thể góp phần viết tiếp câu chuyện của chính mình.