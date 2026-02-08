Gala WeChoice Awards 2025 khép lại, nhưng dư âm của một đêm tôn vinh vẫn tiếp tục lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, WeChoice năm nay không chỉ là nơi gọi tên những cá nhân, tập thể nổi bật, mà còn mở ra một không gian giàu cảm xúc với những câu chuyện đời thường, bền bỉ và tử tế được đặt ở vị trí trung tâm.
Đa dạng cung bậc cảm xúc của nghệ sĩ khi theo dõi gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam
Cảm xúc, ý nghĩa, vỡ oà và hơn thế nữa!
Trong vòng 24 giờ qua, MXH đã ngập tràn những dòng chia sẻ từ dàn nghệ sĩ tham dự gala cũng như các khán giả dõi theo chương trình. Điểm chung dễ nhận thấy là sự trân trọng dành cho tinh thần của WeChoice, hoành tráng trong khâu tổ chức, sâu sắc khi lan toả thông điệp nhân văn. Nhiều nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận họ xúc động khi theo dõi hành trình của các nhân vật truyền cảm hứng, những người bình thường mà phi thường, lặng lẽ cống hiến, bền bỉ đi qua khó khăn và xứng đáng được vinh danh.
Nhiều nghệ sĩ chia sẻ nhấn mạnh rằng, điều đọng lại sau gala không nằm ở khoảnh khắc gọi tên giải thưởng, mà ở cảm giác tự hào khi được là một phần của câu chuyện Việt Nam. Có người xem WeChoice như một dấu mốc để nhìn lại hành trình đã qua, có người coi đó là nguồn động lực để tiếp tục bước tiếp, sống có trách nhiệm và lan toả những điều tích cực hơn trong công việc lẫn cuộc sống.
Dàn nghệ sĩ và cả khán phòng vỡ oà khi top 21 nhân vật truyền cảm hứng xuất hiện
"Bùng nổ" visual của dàn sao Việt
Bên cạnh những dòng cảm xúc, MXH cũng nhanh chóng trở thành kho album hậu gala khi dàn sao đồng loạt xả kho ảnh đẹp. Từ thảm đỏ đến sân khấu, từ khoảnh khắc trang trọng đến những giây phút tụ hội bên nhau, tất cả góp phần chứng minh WeChoice vẫn là một trong những thảm đỏ được quan tâm nhất đầu năm 2026. Không chỉ là nơi hội tụ visual, WeChoice còn là không gian để nghệ sĩ thể hiện cá tính, sự đồng điệu với tinh thần chung của chương trình.
Sau cùng, sức nặng của WeChoice Awards 2025 không đến từ ánh đèn sân khấu hay quy mô hoành tráng, mà nằm ở khả năng đánh thức cảm xúc và sự đồng cảm của số đông. Khi gala khép lại, những dòng chia sẻ nối tiếp nhau trên MXH đã cho thấy WeChoice không chỉ được xem, mà còn được chạm đến trái tim của nhiều ngươi.
Ở WeChoice Awards, mỗi câu chuyện được vinh danh không tồn tại độc lập, mà soi chiếu lẫn nhau, kết nối con người bằng những giá trị chung về sự tử tế, bền bỉ và niềm tin vào điều tốt đẹp. Chính sự cộng hưởng ấy giúp tinh thần Viết tiếp câu chuyện Việt Nam không dừng lại trong một đêm trao giải, mà tiếp tục lan rộng, thấm dần vào đời sống, như một lời nhắc nhẹ nhưng đủ sâu về cách mỗi người có thể góp phần viết tiếp câu chuyện của chính mình.
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.