Trọn vẹn trường đoạn xúc động nhất tại Gala WeChoice 2025: Lần đầu tiên, câu chuyện của 21 đề cử Truyền cảm hứng được kể theo cách này!

Tại Gala WeChoice Awards 2025, một trong những sân khấu để lại nhiều dư âm nhất chính là trường đoạn giới thiệu 21 đề cử Nhân vật Truyền cảm hứng. Ở đó, khán giả bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện song hành của hai thế hệ làm nghề: nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên và MC Khánh Vy, cùng đảm nhiệm vai trò “người dẫn chuyện”, kết nối 21 câu chuyện đời thực thành một bức tranh Việt Nam sống động và đầy nhân văn.

Không còn là cách xướng tên quen thuộc, 21 đề cử năm nay được kể lại như những lát cắt của một câu chuyện lớn mang tên “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Dưới sự dẫn dắt đan xen của nhà báo Thu Uyên và MC Khánh Vy, từng nhân vật xuất hiện không chỉ với thành tích, mà với hành trình, lựa chọn và những giá trị mà họ đang bền bỉ nuôi dưỡng mỗi ngày. Và chẳng cần vĩ đại, chỉ cần dám sống rực rỡ - mỗi chúng ta đều đang góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhà báo Thu Uyên

MC Khánh Vy

Chương mở đầu của sự tận hiến

Trường đoạn mở đầu đưa khán giả trở lại những ngày lịch sử hào hùng của không quân Việt Nam trên bầu trời Tổ quốc, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng lòng quả cảm và tình yêu nước. Có những con người không cần nói nhiều về mình, bởi chính bầu trời đã thay họ kể câu chuyện ấy. Và câu chuyện ấy được viết tiếp bởi Đại tá Nguyễn Thế Dũng - Đại tá Nguyễn Thế Dũng, phi công cấp 1, người chỉ huy đội hình Su-30MK2 bay lượn, thực hiện những cú xoay 360 độ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời trong hai ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Giữa ánh đèn Gala WeChoice Awards 2025, Đại tá Nguyễn Thế Dũng xuất hiện trong lễ phục chỉnh tề, tác phong dứt khoát, trang nghiêm. Khoảnh khắc người chỉ huy không quân đứng trên sân khấu không chỉ là sự tôn vinh một cá nhân, mà là lời khẳng định rằng câu chuyện Việt Nam vẫn đang được viết tiếp trên từng tầng mây.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng





Nếu những người lính gìn giữ bầu trời bằng đôi cánh thép, thì những người thầy viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng tri thức và sự nhẫn nại. Trên sân khấu WeChoice Awards 2025, câu chuyện ấy được kể lại qua hình ảnh cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, người đã hơn 16 năm gắn bó với lớp học Hoa Hướng Dương tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Giữa ánh đèn khán phòng, cô Phấn lặng lẽ mở những trang vở cũ, nơi lưu giữ nét chữ non nớt chẳng tròn vành của những bệnh nhi ung thư. Mỗi trang sách được lật lên không chỉ là bài học, mà là ký ức của một tuổi thơ từng hiện hữu, từng mơ ước, từng được làm học sinh đúng nghĩa, dù phải sống cùng ống truyền và những cơn đau không báo trước.

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn

Lớp học ấy không chỉ gieo chữ, mà còn gìn giữ hy vọng. Với cô Phấn, việc nâng niu và trao lại những cuốn vở cho gia đình các em là cách để nói rằng các em đã từng sống một cuộc đời dù ngắn nhưng đáng nhớ. Khoảnh khắc cô đứng trên sân khấu WeChoice, khán phòng như lặng đi, để cùng lắng nghe điều ước giản dị mà suốt đời cô theo đuổi: “Mong ước duy nhất của tôi là các em có một tuổi thơ trọn vẹn, được học, được vui chơi và có được những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này”

Câu chuyện tiếp nối bằng một câu nói ngắn gọn nhưng gói trọn cả đời tận hiến của HLV Mai Đức Chung: “Đời tôi chỉ biết đến bóng đá, không làm bóng đá thì làm gì”





Từ một cầu thủ trên sân cỏ, ông chọn ở lại với bóng đá nữ từ năm 1997, khi niềm tin dành cho các cầu thủ nữ còn mong manh. Hơn 30 năm bền bỉ, ông cùng học trò đi qua những khán đài trống vắng để chạm tới vinh quang. Di sản ông để lại không chỉ là những tấm Huy chương Vàng, mà là niềm tin, sự tử tế và bản lĩnh cho nhiều thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam.

Những người lính, những người thầy, những huấn luyện viên đã hoàn thành sứ mệnh đặt nền móng. Từ sự bền bỉ và tận hiến ấy, một thế hệ người Việt trẻ hôm nay có thể tự tin cầm bút, viết nên những chương mới của riêng mình.

Một chương của những người trẻ không chọn con đường bằng phẳng

Họ là những người trẻ không chọn con đường bằng phẳng. Họ bước vào những lĩnh vực từng bị hoài nghi, thậm chí là định kiến, và kiên trì theo đuổi bằng sự lì lợm cùng một niềm tin bền bỉ. Với họ, không có công việc nào là nhỏ bé nếu được làm bằng khát vọng lớn. Đó là tinh thần Việt Nam mới: dám khác biệt, dám tiên phong và dám sống trọn với lựa chọn của mình.

Trên sân khấu WeChoice, câu chuyện ấy hiện lên qua hành trình của Con Cò Đây (Quân Trương). Mười một năm bền bỉ đi qua những lời từ chối vì ngoại hình, chàng trai Gen Z ấy đã chạm tới trái tim công chúng bằng những vai diễn giản dị, tử tế. Không ngủ quên trong hào quang, Quân chọn bắt đầu lại từ đầu để theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc, mang theo niềm tin rằng đủ kiên trì, hoa sẽ nở.

Cùng mạch cảm xúc đó là Lê Tuấn Khang, từ một chàng chăn vịt miền Tây trở thành nhà sáng tạo nội dung triệu lượt xem. Không phông nền cầu kỳ, không kỹ xảo đắt tiền, những thước phim chân chất của Khang được làm nên từ tình làng nghĩa xóm và lòng biết đủ, mang lại cảm giác chữa lành cho hàng triệu người xem.

Lê Tuấn Khang

Ngô Phong (Phong Punk) xuất hiện như một đại diện khác của tinh thần dấn thân. Từ tuổi trẻ lấm lem đường phố, anh xây dựng nên thương hiệu và không gian sáng tạo dành cho cộng đồng Underground, với mong muốn tái tạo đường phố bằng chính giá trị văn hóa bản địa, trao cơ hội cho những giấc mơ từng bị xem là “bụi bặm”.

Ngô Phong (Phong Punk)

Những cô gái của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam

Và trên sân khấu ấy, những cô gái của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam mang đến một hình ảnh rất khác của tuổi trẻ. Gác lại sự ổn định, họ đặt cược thanh xuân vào đam mê, chiến đấu bằng sự lì lợm và kỷ luật để mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, như một lời khẳng định rằng đam mê, khi được theo đuổi đến cùng, có thể tạo nên hào quang rực rỡ.

Bốn câu chuyện, bốn xuất phát điểm khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung: dám tin vào điều mình chọn. Họ đã và đang viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng sự tự do, bản lĩnh và cái tôi cá tính của một thế hệ không ngại đi con đường riêng.

Những người mang theo di sản của thế hệ đi trước

Nhưng ở ngoài kia, vẫn còn những người trẻ đang chọn một cách viết khác cho câu chuyện Việt Nam. Họ không chỉ đi tìm cái mới, mà mang theo cả ký ức, di sản và những giá trị đã được đặt nền móng từ rất lâu trước đó. Không lặp lại quá khứ, cũng không phủ nhận hiện tại, họ kiên nhẫn làm một việc khó hơn: gìn giữ, làm mới và tiếp nối.

Đó là hành trình của những người trẻ mang trên vai ký ức của những người đi trước, nhưng dám viết tiếp câu chuyện Việt Nam theo cách của riêng mình.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hành trình hơn hai thập kỷ làm nghề là một sự bền bỉ lặng thầm. Hơn 700 ca khúc, hàng tỷ lượt nghe, nhưng điều anh giữ lại cho mình không phải hào quang, mà là lựa chọn sống và sáng tác tử tế. Từ những bản tình ca từng gắn với ký ức của cả một thế hệ, đến hàng trăm ca khúc thiếu nhi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, âm nhạc của anh là cách để trao đi, để chữa lành, và để ở lại lâu hơn trong đời sống tinh thần của người Việt.

Ca sĩ Hoà Minzy

Ở một hướng khác, Hòa Minzy của năm 2025 đánh dấu giai đoạn chín muồi của một người nghệ sĩ đã đi qua đủ va vấp để hiểu rõ mình là ai. Bắc Bling không chỉ là một sản phẩm thành công, mà là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ giữa quan họ Bắc Ninh và hơi thở đương đại. Trong hành trình ấy, Hòa không chỉ hát, mà kể câu chuyện về cội nguồn, về lòng tự hào văn hóa, bằng sự tự tin và bản lĩnh của một người đã tìm thấy điểm cân bằng giữa cá tính nghệ sĩ và trách nhiệm với cộng đồng.

đoàn làm phim Mưa Đỏ

Với điện ảnh, đoàn làm phim Mưa Đỏ đã chọn cách tiếp cận lịch sử bằng sự tôn trọng và tận hiến. 81 ngày đêm tại Quảng Trị, giữa mưa lạnh và những bối cảnh khắc nghiệt, mỗi cảnh quay không đơn thuần là công việc, mà là một lời tri ân lặng lẽ gửi tới những người đã ngã xuống. Bộ phim cho thấy lịch sử không hề xa cách, nếu được kể bằng góc nhìn nhân văn và cảm xúc của những người làm nghề bằng cả trái tim.





Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, Vàng Thị Thông chọn viết tiếp câu chuyện Việt Nam từ chính núi rừng Bản Liền. Từ mô hình du lịch cộng đồng giản dị, chị gìn giữ nếp sống, văn hóa và sự gắn bó với thiên nhiên của đồng bào Tày. Trên sân khấu WeChoice Awards, những lời giới thiệu mộc mạc của chị như đưa khán giả rời khỏi phố thị, trở về với mái nhà sàn, vườn chè và nhịp sống chậm rãi nhưng đầy yêu thương.

Và khi Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh xuất hiện với vở diễn Vùng Đất Kỳ Bí, khán phòng như bừng tỉnh. Dưới mái vòm sân khấu, những cú nhào lộn, đu dây, giữ thăng bằng không chỉ là kỹ thuật, mà là tuyên ngôn cho sự hồi sinh của xiếc Việt. Đó là kết quả của niềm tin, của tinh thần đồng đội, và của khát vọng làm mới một loại hình nghệ thuật từng đứng trước nhiều hoài nghi.

Màn trình diễn của đoàn xiếc Bầu trời xanh khiến khán giả ngỡ ngàng

Một phần màn trình diễn khiến nhiều người thích thú

Những con người ấy, mỗi người một con đường, một lựa chọn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: trân trọng giá trị cũ, làm mới bằng tinh thần của thời đại, và viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng tất cả niềm tin và bản lĩnh của thế hệ hôm nay.

Và câu chuyện được viết tiếp cũng bởi hai tiếng “đồng bào”

Clip trích đoạn về Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy và Kỳ tích sinh tồn giữa biển của 3 người dân Lý Sơn

Và cũng có những người gìn giữ và viết tiếp truyền thống đoàn kết của dân tộc bằng lòng nhân ái, sự kiên cường và dũng cảm. Trải qua bao thăng trầm, có một danh xưng vẫn vang lên đầy xúc động, gói trọn linh hồn người Việt: “Đồng bào”. Hai tiếng ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả lịch sử cùng bản năng tương thân tương ái đã ăn sâu trong căn tính dân tộc.

Đội cứu hộ 116

Tinh thần ấy hôm nay vẫn được viết tiếp bởi những con người bình dị, những người chọn đối diện hiểm nguy để xoa dịu nỗi đau của người khác. Trong những vụ tai nạn hỗn loạn, sự xuất hiện của Đội cứu hộ 116 luôn mang đến một khoảng lặng đặc biệt, nơi người ở lại biết rằng đã có người nhận lấy phần việc khó khăn nhất. Từ trải nghiệm được cứu sống của anh Văn, đội cứu hộ phi lợi nhuận ra đời, bền bỉ đưa hơn 1.000 nạn nhân trở về và xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn gia đình, với một lời hứa giản dị: không ai bị bỏ lại phía sau.

Tinh thần ấy cũng hiện lên giữa trùng khơi Lý Sơn, nơi việc cứu người không phải hành động anh hùng, mà là phản xạ cộng đồng. Sau 48 giờ sinh tử giữa sóng dữ, ba ngư dân trở về không chỉ như một kỳ tích, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình đồng bào nơi biển cả, nơi con người hiểu rằng chỉ có thể sống sót khi nương tựa vào nhau.

Giữa tâm bão của những mùa lũ lịch sử, hàng triệu người Việt tìm thấy điểm tựa nơi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy. Bằng tri thức khoa học và lòng nhân ái, ông biến những dữ liệu khô khan thành thông tin sinh tử, giúp người dân kịp thời đưa ra quyết định giữa ranh giới sống còn, loại bỏ những thông tin sai lệch tràn lan.

Và khi mọi con đường đều bị nước lũ chia cắt, chiếc drone của anh Hoàng Văn Thiện lại lướt qua màn mưa, mang theo thuốc men, nhu yếu phẩm và hy vọng. Công nghệ trong tay anh chỉ là phương tiện, còn điều dẫn lối chính là tấm lòng của một người nông dân không thể đứng ngoài nỗi đau của đồng bào mình.

Tin tưởng vào một thế hệ kỳ tích

Nếu ở những trang trước, câu chuyện Việt Nam được viết bằng lòng quả cảm, sự nhân ái và tinh thần đồng bào, thì ở chương tiếp theo, ngọn bút được trao vào tay những con người dùng tài năng và trí tuệ để đưa hình ảnh Việt Nam bước ra thế giới.

Những con người ở những lĩnh vực tưởng chừng khác biệt nhưng cùng hội tụ ở một khát vọng chung: khẳng định vị thế người Việt bằng năng lực thật, giá trị thật và bản lĩnh thật.

Phương Mỹ Chi

Đó là một Phương Mỹ Chi từ hình ảnh “Chị Bảy” mộc mạc đã vươn mình thành nghệ sĩ trẻ bản lĩnh. Với hành trình Vũ trụ Cò Bay, cô tái cấu trúc chất liệu dân gian Nam Bộ bằng tư duy đương đại, đưa âm nhạc Việt hiện diện tự tin trên các sân chơi quốc tế như Sing! Asia.

Đức Phúc cầm trên tay kỷ niệm chương

Đức Phúc sau một thập kỷ từ Quán quân The Voice đến ngôi vị Intervision 2025 tại Nga đã chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ bền bỉ. Nam ca sĩ đối diện mọi thử thách bằng kỷ luật và sự lao động nghiêm túc, biến mọi tổn thương thành sức mạnh để đưa giọng hát Việt chạm tới sân khấu thế giới.

Từ cú trượt tuổi trẻ đến vị trí nhà khoa học tại Google DeepMind, Tiến sĩ Lương Minh Thắng viết nên hành trình “ngược dòng” hiếm có. Tham gia phát triển lõi AI toàn cầu, anh không chỉ tạo dấu ấn trí tuệ Việt mà còn nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một cộng đồng khoa học Việt Nam đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.

Cha mẹ của Tiến sĩ Lương Minh Thắng (đứng giữa)

Ở lĩnh vực y khoa, ê-kíp thông tim can thiệp bào thai Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 đã tạo nên kỳ tích với 13 ca can thiệp thành công, mở ra sự sống cho những trái tim chỉ bé bằng quả dâu tây, cho những sinh mệnh thậm chí chưa thể ý thức mình tồn tại trên cuộc đời này. Đó là thành quả của 16 năm chuẩn bị bền bỉ, bản lĩnh chuyên môn và lòng tin tuyệt đối vào y học Việt Nam.

Ekip thông tim can thiệp bào thai

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1

Trên sân cỏ, Nguyễn Đình Bắc đi lên từ những hoài nghi về thể hình để trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam, góp mặt trong các chiến tích U23 Đông Nam Á và SEA Games. Với gen bản lĩnh, sau vấp ngã, sự mộc mạc và khát vọng vươn xa đang giúp anh cùng thế hệ mình viết tiếp giấc mơ World Cup cho bóng đá nước nhà.

Nguyễn Đình Bắc

Những hành trình ấy khác nhau về xuất phát điểm, lĩnh vực và cách tỏa sáng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin bền bỉ vào khả năng của người Việt. Họ không chỉ mang về những thành tựu và kỳ tích, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng: câu chuyện Việt Nam hôm nay đang được viết tiếp bằng trí tuệ, bản sắc và khát vọng vươn tầm thế giới.

21 đề cử cho hạng mục nhân vật truyền cảm hứng xuất hiện

Cuối cùng, sự xuất hiện của 21 nhân vật truyền cảm hứng, 21 câu chuyện đang viết tiếp một Việt Nam bằng những kỳ tích được tạo nên từ chính đôi bàn tay và khối óc của mình đã khiến tất cả như vỡ oà, trong sự ngưỡng mộ, biết ơn và cả tự hào.

Trong không gian đêm Gala WeChoice, tất cả đã cùng nhau “viết tiếp” câu chuyện Việt Nam bằng sự lắng nghe, thấu cảm và trân trọng những con người đang âm thầm tạo nên thay đổi tích cực cho xã hội.