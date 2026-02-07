5 Đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025: Họ là ai?

Tối 7/2, Gala WeChoice Awards 2025 với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), khép lại hành trình tôn vinh những con người bền bỉ lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, tinh thần dấn thân và khát vọng hướng tới tương lai tích cực của xã hội.

Từ 21 đề cử Nhân vật Truyền cảm hứng, sau quá trình bình chọn và thẩm định kỹ lưỡng của Hội đồng thẩm định, 5 Đại sứ Truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025 đã chính thức được công bố trên sân khấu gala bởi ông Vương Vũ Thắng và ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Và đây chính là 5 Đại sứ Truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025:

HLV Mai Đức Chung

Gần 30 năm tận tụy, HLV Mai Đức Chung đã trở thành "người cha" vĩ đại, dìu dắt bóng đá nữ Việt Nam từ những bãi sân bùn lầy đến đấu trường World Cup kiêu hãnh. Ở tuổi 75, mái tóc bạc trắng của ông vẫn lặng lẽ đứng bên đường biên như một điểm tựa tinh thần vững chãi.

"Thắng thì các con nhận, thua thì bác chịu" - ông nhận lấy mọi áp lực để các học trò tự tin tỏa sáng. Di sản ông để lại không chỉ là những tấm Huy chương Vàng, mà là sự tử tế và bản lĩnh kiên cường, viết nên một huyền thoại sống động cho thể thao nước nhà.

Đang đi tập huấn cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung gửi lời nhắn: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo động lực và dành nhiều niềm tin cho đội tuyển nữ trong chặng đường sắp tới".

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn

16 năm qua, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn đã biến lớp học "Hoa hướng dương" đã thành ốc đảo bình yên cho những bệnh nhi ung thư. Không chỉ dạy chữ, cô còn là người gom giữ "ký ức" - những thùng carton đầy ắp vở viết, tranh vẽ của những đứa trẻ không kịp lớn. Bằng trái tim bao dung của một người mẹ từng nếm trải mất mát, cô lặng lẽ thực hiện những chuyến xe trao trả kỷ vật, giúp các "thiên thần đã xa" được gia đình nhớ về không phải như một mã số bệnh nhân, mà là những tâm hồn rực rỡ đã sống và ước mơ trọn vẹn dẫu chỉ trong thoáng chốc.

"Một lần nữa, tôi rất vinh dự khi được chia sẻ ý kiến của mình trong buổi lễ vinh danh này. Là một trong năm Đại sứ Truyền cảm hứng là điều vô cùng may mắn, bởi những việc làm thầm lặng, nhỏ bé của tôi có thể lan tỏa cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ" - Cô Kim Phấn chia sẻ.

Đoàn làm phim Mưa đỏ

Hành trình 81 ngày đêm của đoàn làm phim Mưa Đỏ không chỉ là quay phim, mà là một "chiến dịch" nghệ thuật đầy kiêu hãnh và tận hiến. Giữa mùa mưa Quảng Trị lạnh buốt, mỗi cảnh quay vượt sông Thạch Hãn hay giáp lá cà tại Thành cổ đều được thực hiện như một nhiệm vụ thiêng liêng, là "nén tâm nhang" thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ. Bằng góc nhìn đương đại giàu nhân văn, bộ phim đã biến lịch sử thành hiện tượng văn hóa rực rỡ năm 2025, minh chứng rằng tình yêu Tổ quốc và những giá trị tử tế sẽ luôn chạm đến trái tim mọi thế hệ khán giả.

Đại tá Kiều Thanh Thuý - Giám đốc sản xuất - Đại diện Ekip sản xuất phim điện ảnh Mưa Đỏ cũng xúc động: "Đây là những ngày cận kề Tết Nguyên đán, nhưng chúng ta không bao giờ được phép lãng quên hàng vạn người con ưu tú đã nằm lại nơi chiến trường. Mưa Đỏ chỉ là một lát cắt nhỏ để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh to lớn, để hôm nay chúng ta có được cuộc sống bình yên như hiện tại"

Ekip thông tim can thiệp bào thai - Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ

Trong suốt 2 năm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã dệt nên kỳ tích với 13 ca thông tim bào thai xuyên tử cung thành công. Đối diện với những trái tim chỉ bé bằng "quả dâu tây" và dị tật hiểm nghèo, ê-kíp bác sĩ đã can đảm xuyên qua tử cung để mở ra cánh cửa sống cho những sinh linh chưa kịp chào đời.

Đây không chỉ là thành tựu của y học bào thai hiện đại mà còn là quả ngọt từ hành trình 16 năm bền bỉ chuẩn bị, được thắp sáng bởi niềm tin tuyệt đối của những người mẹ và bản lĩnh phi thường của những "người hùng áo trắng" Việt Nam.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - Trần Ngọc Hải bày tỏ: "Chúng tôi đến đây với kỳ vọng rất lớn, mong muốn truyền tải thông điệp đến những phụ nữ đang mang thai và gặp phải những bệnh lý như vậy hãy tìm đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 để có thêm cơ hội được sống".

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy

Gần hai thập kỷ làm bạn với dữ liệu khí tượng, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy đã trở thành điểm tựa bình tĩnh giữa "biển" tin giả mỗi mùa bão lũ. Với ông, cuộc chiến chống lại sự hoảng loạn cũng cam go không kém gì việc đối đầu với dòng lũ dữ. Bằng trí tuệ của một nhà khoa học và trái tim của một người con miền Trung, ông miệt mài chuyển hóa những con số khô khan thành lời cảnh báo sống động, giúp người dân nhìn thấu sự thật để tự cứu mình. Giữa lằn ranh sinh tử, hành trình thầm lặng ấy chính là nỗ lực giữ cho niềm tin không bị nhấn chìm trước thiên tai cực đoan.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy chia sẻ khiêm tốn: "Việc tôi đưa tin cảnh báo thời tiết giống như chuyện rất bình thường, như hơi thở. Đây là vinh dự và là nguồn động viên lớn để tôi duy trì 'hơi thở' của mình trong nhiều năm tiếp theo".