Màn xuất hiện đặc biệt của Đại tá Nguyễn Thế Dũng tại WeChoice 2025: Câu chuyện những người giữ vùng trời Tổ quốc được viết tiếp

Tại đêm Gala và tôn vinh trao giải diễn ra vào tối ngày 7/2, chuỗi tiết mục được dàn dựng như những lát cắt cảm xúc đa chiều: có tự hào, lắng đọng, có xúc động và cả sự thôi thúc tiến về phía trước. Mỗi phần trình diễn trên sân khấu, mỗi nhân vật được vinh danh đều góp một mảnh ghép vào thông điệp chung: “Viết tiếp”.

Trong tổng thể ấy, phần xuất hiện của Đại tá, Phi công cấp 1 Nguyễn Thế Dũng trở thành một điểm nhấn đặc biệt.

Trên màn hình lớn của Gala, đoạn clip giới thiệu về những huyền thoại của không quân Việt Nam lần lượt hiện lên. Đó là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, người phi công chân đất đã đi vào lịch sử thế giới khi điều khiển MiG-17 không tên lửa bắn hạ 7 máy bay địch. Đó là Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân, người đầu tiên bắn hạ pháo đài bay B52 và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, mở ra khát vọng chinh phục không gian cho cả một dân tộc.

Những huyền thoại của không quân Việt Nam được giới thiệu

Và rồi, câu chuyện được nối tiếp bằng hình ảnh Đại tá Nguyễn Thế Dũng, phi công cấp 1, người chỉ huy đội hình Su-30MK2 bay lượn, thực hiện những cú xoay 360 độ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời trong hai ngày lễ trọng đại của dân tộc. Khoảnh khắc ấy đã giúp hàng triệu người dân Việt Nam được đưa đến gần hơn với thế giới của những con người ngày đêm âm thầm bảo vệ vùng trời tổ quốc.

Giữa ánh đèn sân khấu, Đại tá Nguyễn Thế Dũng xuất hiện trong lễ phục quân đội chỉnh tề. Hình ảnh người chỉ huy không quân đứng thẳng, khẩu lệnh chào, giới thiệu dù đơn giản nhưng vang lên dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cả khán phòng như sống trong bầu không khí trang nghiêm mà tự hào về những chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá, Phi công cấp 1 Nguyễn Thế Dũng

Chỉ một khoảnh khắc cũng khiến khán phòng mang không khí hào hùng mà nghiêm trang

Khoảnh khắc Đại tá Nguyễn Thế Dũng đứng trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2025 không chỉ là sự tôn vinh một cá nhân. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng câu chuyện Việt Nam vẫn đang được viết tiếp, trên từng tầng mây, bởi những người lính thầm lặng luôn sẵn sàng bảo vệ bầu trời bình yên của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà cho cả thế hệ những người lính hôm nay, những người đang tiếp bước di sản của cha anh, tiếp tục bảo vệ vùng trời thiêng liêng trong bối cảnh mới, bằng bản lĩnh, kỷ luật và sự hy sinh thầm lặng.

Chính sự xuất hiện ấy khiến thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” không còn là một khẩu hiệu, mà trở thành một câu chuyện đang diễn ra, sống động và rất thật, nơi mỗi thế hệ đều có vị trí của mình trong dòng chảy tiếp nối của niềm tự hào dân tộc.