Đột nhập trang trại ở Quảng Trị, bắt trộm... 6 con heo

Ngày 7-2, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 5-2, anh Trần Trọng P. (ngụ thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm cắp tài sản.

Tạ Đình Tuấn, kẻ thực hiện vụ trộm heo ở Quảng Trị. Ảnh: Công an Quảng Trị

Anh P. cho biết sáng 3-2, anh phát hiện trang trại chăn nuôi của gia đình bị kẻ gian cắt lưới B40 bao quanh rồi đột nhập.

Sau đó, kẻ trộm đã bắt 6 con heo từ 10 - 30 kg, tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Biết không thể qua mắt cơ quan chức năng, Tạ Đình Tuấn (SN 1989, ngụ thôn Nam Cường) đã chủ động đến trụ sở công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.



