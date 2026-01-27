Thiên nga trắng bị trộm nhét vào ba lô mang khỏi Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận lại cá thể thiên nga trắng bị trộm cắp, hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, suy yếu và phải cách ly để theo dõi.

Thiên nga trắng được giải cứu, hiện đang cách ly tại Thảo Cầm Viên

Theo bà Giang, vào khoảng 6 giờ sáng 26-1, nhân viên Thảo Cầm Viên phát hiện một cá thể thiên nga trắng bị mất. Ngay sau đó, đơn vị lập tức rà soát nội bộ, trích xuất hệ thống camera và phối hợp với lực lượng công an để làm rõ vụ việc.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Công an vào làm việc; 11 giờ 30, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng khả nghi.

Quá trình truy vết cho thấy đối tượng di chuyển qua khu vực Đức Hòa (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Cá thể thiên nga đã bị bán xuống Cần Thơ chỉ trong vòng vài giờ sau khi bị trộm. Đến khoảng 22 giờ tối 26-1, các bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trực tiếp phối hợp cùng công an xuống Cần Thơ giải cứu thiên nga trong tình trạng có dấu hiệu suy kiệt.

Đến 5 giờ sáng hôm sau, cá thể thiên nga đã được đưa từ Cần Thơ trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn an toàn.

Cá thể thiên nga trắng được cách ly sau khi giải cứu - CLIP: THẢO CẦM VIÊN

"Thiên nga bị cuộn đầu, nhét trong ba lô, dẫn đến stress nặng. Ngoài ra, do bị bán vào một trại buôn nên hiện chưa thể đưa ngay về chuồng nuôi mà phải cách ly, theo dõi sức khỏe" - bà Giang cho biết.

Theo bà Giang, cá thể thiên nga trắng này được Thảo Cầm Viên mua cách đây vài năm với giá khoảng 22 triệu đồng. Đến nay, sau quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng, giá trị thực tế có thể cao hơn.

Cá thể thiên nga trắng được vận chuyển về Thảo Cầm Viên sáng nay - CLIP: THẢO CẦM VIÊN

Theo tìm hiểu, giá thiên nga trắng trên thị trường Việt Nam hiện dao động từ 15 đến 30 triệu đồng/con, tùy độ tuổi, kích thước và nguồn gốc. Thiên nga thường được bán theo cặp với giá khoảng 50–60 triệu đồng/cặp. Chim non có giá thấp hơn, trong khi thiên nga trưởng thành hoặc đã ghép đôi sinh sản có giá cao hơn.

Cá thể thiên nga trắng vừa bị trộm ghép cặp với 1 cá thể khác, với tập tính sống thủy chung theo cặp suốt đời, thường được xem là biểu tượng của tình yêu và sự thuần khiết

Thiên nga trắng (tên khoa học Cygnus olor) là loài thủy cầm lớn, nổi bật với bộ lông trắng muốt, cổ dài cong hình chữ S, mỏ màu cam có bướu đen đặc trưng. Chúng có chiều dài từ 125–170 cm, cân nặng khoảng 7–12 kg, nổi tiếng với tập tính sống thủy chung theo cặp suốt đời, thường được xem là biểu tượng của tình yêu và sự thuần khiết.

Hiện cá thể thiên nga trắng đang được đội ngũ thú y của Thảo Cầm Viên Sài Gòn chăm sóc đặc biệt, theo dõi sát tình trạng sức khỏe trước khi đưa trở lại khu nuôi dưỡng phục vụ khách tham quan.