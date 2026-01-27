Thanh Hóa cấm rải vàng mã trên đường đưa tang

Ngày 27-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang trên địa bàn.

Thanh Hóa nghiêm cấm hành vi rải tiền, vàng mã trong đám tang

Trong công văn, UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị với mục tiêu loại bỏ các hủ tục, hành vi phô trương, lãng phí, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, nội dung đổi mới để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trong đó, với đám cưới, Thanh Hóa yêu cầu đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Các thủ tục cần được thực hiện đơn giản, gọn nhẹ, tránh kéo dài nhiều ngày, nhiều địa điểm gây tốn kém, lãng phí.

Đối với đám tang, nghiêm cấm hành vi rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang, hạn chế tối đa số lượng vòng hoa, thay thế bằng vòng hoa luân chuyển hoặc các hình thức phúng điếu thiết thực khác; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân thực hiện hỏa táng theo quy định.

Công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND xã, phường được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong việc chấp hành quy định về việc cưới, việc tang.

UBND các xã, phường có nhiệm vụ rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung về việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố theo hướng cụ thể, dễ thực hiện và tăng cường giám sát việc chấp hành.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định này, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm và xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về đám cưới, đám tang văn minh, tiết kiệm.